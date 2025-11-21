Almendras o pistachos: esta es la mejor opción para la salud cardiovascular

Almendras, pistachos y otros frutos secos (AdobeStock)

Entre la amplia gama de frutos secos que encontramos en los supermercados, existen dos que sobresalen por su popularidad y por su sabor: las almendras y los pistachos. Ambos destacan por su sabor y por ser muy ricos en nutrientes que velan por el bienestar general, especialmente por la salud cardiovascular.

Entre almendras y pistachos, hay quienes duden cuál elegir en función de sus beneficios para el corazón. A pesar de que ambos frutos secos aportan vitaminas, minerales y grasas saludables, existen matices que pueden hacer que uno resulte más adecuado que otro según las necesidades de cada uno.

En una comparación directa, una ración de 28 gramos de almendras destaca por su aporte de vitamina E, magnesio y calcio, mientras que la misma cantidad de pistachos proporciona una fuente relevante de vitaminas del grupo B y cobre. Esta composición nutricional convierte a ambos en opciones saludables, pero con perfiles diferenciados.

Almendras y pistachos para la salud del corazón

El consumo de pistachos se ha vinculado a una mejora de la salud cardiovascular, especialmente en lo que respecta a la reducción de la presión arterial y el colesterol, dos factores de riesgo clave en el desarrollo de enfermedades cardíacas. Así lo explica la nutricionista Karina Tolentino para VeryWell Health.

Por su parte, las almendras, gracias a su elevado contenido en vitamina E, pueden contribuir a la protección frente al daño oxidativo causado por los radicales libres, cuenta la dietista. En consecuencia, a la reducción del riesgo de enfermedades cardiovasculares.

En el ámbito del control de la glucosa, los pistachos presentan ventajas adicionales. Su alto contenido en fibra y proteínas, junto con un bajo aporte de hidratos de carbono, favorece la regulación de los niveles de azúcar en sangre. Los flavonoides presentes en los pistachos pueden bloquear la absorción de carbohidratos, lo que ayuda a mantener una glucemia adecuada. Además, una revisión ha concluido que el consumo de pistachos puede reducir los niveles de glucosa en ayunas en personas con diabetes tipo 2.

En contraste, las almendras no han mostrado el mismo efecto en el control glucémico. Un estudio realizado en 2024, recogido por Verywell Health, evaluó a personas que consumieron 56 gramos de almendras diarios durante 16 semanas y no encontraron diferencias en los niveles de glucosa en sangre respecto a quienes no las han incluido en su dieta.

Cinco Beneficios De Las Almendras Para La Salud - Bienestar

Para perder peso, ¿almendras o pistachos?

A la hora de controlar el peso, tanto las calorías como la cantidad de grasa son factores a tener en cuenta, aunque no los únicos. Tolentino señala que los pistachos contienen ligeramente menos calorías y grasa que las almendras, mientras que estas últimas aportan algo más de fibra y proteínas.

El mayor contenido de fibra y proteínas de las almendras puede favorecer una mayor sensación de saciedad, ya que estos nutrientes ralentizan la digestión y ayudan a sentirse lleno durante más tiempo. Sin embargo, tanto almendras como pistachos pueden formar parte de una dieta equilibrada para el control del peso, siempre que se consuman en cantidades moderadas. Un exceso en la ración puede incrementar el aporte calórico y graso, contrarrestando los posibles beneficios.