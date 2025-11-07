España

Si quieres aumentar la masa muscular, estos son los 7 alimentos que debes comer

La pérdida de masa muscular asociada al envejecimiento provoca debilidad, pérdida de la fuerza y del equilibrio

Guardar
Salmón asado con salsa de
Salmón asado con salsa de pesto (Adobe Stock)

A medida que envejecemos, nuestra masa muscular disminuye como parte de un proceso natural llamado sarcopenia. Ello puede llevar a un declive de la capacidad funcional que provoca debilidad, pérdida de fuerza y equilibrio, lo que aumenta el riesgo de caídas y fracturas. Por ello, al alcanzar cierta edad, es importante trabajarla mediante algunos ejercicios.

Aumentar la masa muscular no depende únicamente del ejercicio: la alimentación cumple un papel fundamental en este proceso. Para lograr una verdadera hipertrofia muscular (el crecimiento del músculo a través del entrenamiento y la nutrición adecuada), es necesario incluir alimentos ricos en proteínas, grasas saludables, vitaminas y minerales que favorezcan la recuperación y el fortalecimiento del tejido muscular, como los que propone la nutricionista Tatiana Zanin para Túa Saúde.

Pollo

El pollo encabeza la lista por ser una de las fuentes de proteínas más completas y bajas en grasa. Su consumo regular proporciona los aminoácidos necesarios para reparar las fibras musculares después del entrenamiento. Si se combina con una rutina de ejercicios adecuada, el pollo se convierte en un aliado esencial para favorecer la hipertrofia sin añadir un exceso de calorías.

Muslos de pavo al horno
Muslos de pavo al horno (Adobe Stock)

Salmón

Otro alimento imprescindible para la masa muscular es el salmón, un pescado que no solo aporta proteínas de alta calidad, sino también ácidos grasos omega-3. Estas grasas saludables tienen un potente efecto antiinflamatorio que mejora la circulación sanguínea, acelera la recuperación muscular y previene la pérdida de masa magra. Además, el omega-3 ayuda a optimizar la función cardíaca, lo que permite un mejor rendimiento físico durante el ejercicio.

Huevos

Los huevos son considerados un alimento casi perfecto para quienes entrenan, ya que su clara contiene albúmina, una proteína de alto valor biológico que favorece directamente el crecimiento muscular. La yema, por su parte, aporta hierro y vitaminas del complejo B, nutrientes esenciales para mejorar la oxigenación y el transporte de energía en el cuerpo. Incluir huevos en el desayuno o después del entrenamiento puede marcar la diferencia en el desarrollo de la fuerza y la resistencia.

Por qué debemos conservar los huevos en la nevera si en el supermercado no están refrigerados, según una experta

Leche

La leche es otra aliada natural del crecimiento muscular al ser rica en proteínas, calcio y magnesio que ayudan a estimular la contracción muscular y mejorar el rendimiento deportivo. Su consumo posterior al ejercicio favorece la reparación del músculo y la reposición de electrolitos. Además, la combinación de caseína y suero lácteo en la leche permite una liberación sostenida de aminoácidos, ideal para la recuperación durante el descanso.

Aguacate

El aguacate destaca por su aporte de grasas monoinsaturadas y su alto contenido calórico, lo que lo convierte en una fuente de energía ideal para deportistas. Su vitamina E actúa como antioxidante, mejorando la fuerza y la resistencia muscular, mientras que su potasio ayuda a prevenir calambres y debilidad durante el ejercicio.

Aguacates (Shutterstock)
Aguacates (Shutterstock)

Cacahuete

El cacahuete es una excelente fuente vegetal de proteínas y grasas saludables, además de contener magnesio, que interviene en la contracción muscular, así como vitaminas del complejo B, que proporcionan energía al organismo. Sus antioxidantes naturales también contribuyen a reducir la inflamación y a acelerar la recuperación tras el entrenamiento. Un puñado de cacahuates o una cucharada de mantequilla de maní pueden ser un snack energético y nutritivo antes o después de ejercitarse.

Tofu

El tofu representa una excelente alternativa vegetal para quienes siguen una dieta vegetariana o vegana. Elaborado a base de soja, el tofu es rico en proteínas y minerales como potasio y fósforo, que ayudan a mejorar la resistencia y el rendimiento físico. Su versatilidad en la cocina permite incorporarlo fácilmente a salteados, sopas o ensaladas, aportando un equilibrio entre nutrición y sabor.

Temas Relacionados

PolloSalmónAguacateHuevosLecheCacahueteTofuMasa muscularProteínasAlimentación saludableNutriciónNutrición EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Nicolás Olea, experto en tóxicos ambientales: “La exposición humana a contaminantes químicos es alarmante”

La presencia de microplásticos es cada vez más evidente en nuestro entorno, comida e incluso hogares

Nicolás Olea, experto en tóxicos

El inesperado plan de la reina Letizia en la feria de Biocultura de IFEMA: con regalo a Felipe VI y de incógnito

La esposa de Felipe VI ha reafirmado su compromiso con la ecología y ha acudido a la feria de Biocultura de Madrid

El inesperado plan de la

¿La hora de comer la paga la empresa? Esto es lo que dice el Tribunal Supremo

Una reciente sentencia redefine los límites del tiempo de descanso y aclara cuándo la pausa para comer debe considerarse parte de la jornada laboral, en función del grado de desconexión del trabajador

¿La hora de comer la

El Supremo elimina la norma que limitaba los años de residencia de los militares en los alojamientos del Ejército

Se estableció un máximo de tiempo por las listas de espera

El Supremo elimina la norma

Marta Soro, psicóloga: “Estas señales indican que estás con alguien que verdaderamente te quiere”

Las palabras bonitas que no van acompañadas de acciones verdaderas no son suficientes para demostrar afecto

Marta Soro, psicóloga: “Estas señales
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Supremo elimina la norma

El Supremo elimina la norma que limitaba los años de residencia de los militares en los alojamientos del Ejército

Los servicios secretos buscan cerrajeros, fontaneros, economistas y futuros agentes con titulación universitaria “que toleren la presión”

El Gobierno entra en parálisis legislativa tras el bloqueo de Junts, pero todavía cree que puede sobrevivir negociando “ley a ley”

Una pareja belga quería donar sus casas en Marbella a sus hijos, pero la Justicia dice que era una herencia encubierta: no podían venderlas ni usarlas mientras los padres vivieran

Una acusación de la DANA pide que declaren dos alcaldes para que aclaren qué hablaron con Mazón: ven “contradicciones” tras la declaración de Maribel Vilaplana

ECONOMÍA

¿La hora de comer la

¿La hora de comer la paga la empresa? Esto es lo que dice el Tribunal Supremo

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Xavi Abat, abogado, explica “las cuatro formas para autodespedirse con indemnización y paro”

Cuánto cuesta un euro frente al dólar este 7 de noviembre

Qué tipos de calefactores consumen más y cuáles ayudan a ahorrar: hasta un 30% menos en la factura de la luz

DEPORTES

Los rivales de Carlos Alcaraz

Los rivales de Carlos Alcaraz en las ATP Finals: de Novak Djokovic a Taylor Fritz

La FIFA publica los nominados al premio The Best 2025: Lamine Yamal, Pedri o Mbappé están en la lista, pero Vinicius no

Un extenista habla sobre la época en que los premios eran en metálico: “Viajar con una bolsa de tenis repleta de fajos de billetes daba un poco de canguelo”

Zohran Mamdani, el nuevo alcalde de Nueva York, ayudó a salvar al Real Oviedo: compró una acción del club en 2012 y formó parte del movimiento global que evitó su desaparición

La respuesta de Lamine Yamal cuando le comparan con Messi tras el partido de Champions del FC Barcelona contra el Brujas