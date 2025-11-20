España

Juan Nattex, experto en sueño: “Las personas que trabajan de noche pueden llegar a vivir hasta 15 años menos”

Los horarios nocturnos pueden tener diferentes efectos a nivel físico y mental

Guardar
Persona trabajando por la noche.
Persona trabajando por la noche. (Emprende Pyme)

El trabajo es uno de los pilares fundamentales para la vida de un adulto. Este es el encargado de aportar el sustento económico necesario para poder pagar todos los gastos. Sin embargo, hay a veces que las condiciones laborales pueden afectar a nuestra salud.

Aunque esto pueda parecer una exageración, muchas personas están expuestas a esta situación. Juan Nattex, un experto en sueño que publica contenido en redes sociales, ha explicado los peligros que están asociados a trabajar durante el horario nocturno.

Los peligros de trabajar de noche

“Las personas que trabajan de noche pueden llegar a vivir hasta 15 años menos”, afirma el experto en uno de los últimos vídeos que ha subido en su cuenta de TikTok (@nattex.juan).

Trabajar de noche no solo altera el ritmo de sueño, sino que también tiene consecuencias directas sobre la salud. El cuerpo humano está programado para descansar por la noche, y dormir durante el día implica enfrentarse a un desajuste hormonal muy grande.

De hecho, puede aumentar hasta un 40 % el riesgo de desarrollar enfermedades graves, incluyendo problemas cardiovasculares y metabólicos. Además, este tipo de trabajo puede afectar al desarrollo de una vida personal plena.

Uno de los ejemplos más claros se ve reflejado en las relaciones de pareja. “Las posibilidades de divorcio se triplican si uno de los dos trabaja de noche", afirma Juan Nattex.

Si trabajas de noche, es imprescindible encontrar una rutina que facilite el descanso diurno. Dormir siestas cortas de quince a veinte minutos antes de comenzar el turno ayuda a compensar la falta de sueño nocturno.

Por otra parte, es fundamental mantener un entorno propicio para dormir. Es recomendable descansar en un entorno con oscuridad total, reducir el ruido usando cascos, evitar la cafeína dos horas antes de acostarte y limitar la exposición a pantallas una hora antes de dormir.

Cómo proteger la salud mental y física si trabajas por la noche

Trabajar en horario nocturno no solo altera los ciclos de sueño, sino que también puede generar un impacto importante en la salud mental. El aislamiento social es uno de los efectos más frecuentes.

Dormir con el wifi encendido (TikTok)

Quienes trabajan de noche suelen tener menos tiempo para interactuar con familiares y amigos, lo que puede derivar en sensación de soledad, estrés y mayor riesgo de ansiedad o depresión.

La irregularidad de los horarios también puede afectar la alimentación, ya que los turnos nocturnos resultan más complicados para tener una dieta equilibrada, lo que aumenta la probabilidad de padecer sobrepeso o problemas digestivos.

La planificación es clave para mitigar estos efectos. Organizar momentos específicos del día para actividades sociales, ejercicio físico y alimentación saludable ayuda a mantener un equilibrio y reducir el impacto negativo del trabajo nocturno.

Es especialmente importante mantener un horario de sueño constante incluso en los días libres, ya que esto permite que el cuerpo se adapte mejor y que los niveles de energía se mantengan estables. Otro factor a tener en cuenta es la exposición a la luz. Durante los turnos nocturnos, la luz artificial intensa puede interferir con la producción de melatonina, la hormona que regula el sueño.

Temas Relacionados

Salud mentalDormirDescansarTikTokTikTok EspañaEspaña-SaludEspaña Noticias

Últimas Noticias

La guerra de las empresas por fichar talento disparará los salarios una media del 5% en 2026

La escasez de profesionales cualificados, la inflación y la revolución tecnológica ‘obligará’ a las compañías a aumentar los sueldos para cubrir vacantes

La guerra de las empresas

Poner adornos de Navidad en tu balcón puede ser ilegal: una jurista explica en qué casos puede ocurrir

Con el fin inminente de noviembre, las familias ya empiezan a sacar sus decoraciones navideñas para teñir el hogar de una tonalidad festiva

Poner adornos de Navidad en

Una mujer de 27 años da a luz en un portal de su casa en el distrito del Retiro, en Madrid

Los servicios de emergencia la trasladaron al hospital Gregorio Marañón

Una mujer de 27 años

La reina Sofía reunirá en El Pardo a sus hijos, sus nietos y a su familia griega: así será el gran almuerzo privado en su honor

La madre de Felipe VI celebrará este viernes un almuerzo privado para celebrar su entrega del Collar de la Insigne Orden del Toisón de Oro

La reina Sofía reunirá en

Bruselas propone crear planes de pensiones privados dentro de las empresas: cómo funciona esta medida en otros países

Tanto Reino Unido como Irlanda cuentan con esta herramienta, que permite generar una caja de ahorros con aportes de los trabajadores y los empresarios que complementan las jubilaciones tradicionales

Bruselas propone crear planes de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un policía de Alicante lesiona

Un policía de Alicante lesiona a un peatón que le dijo que no tenía “ni idea” de dirigir el tráfico: es condenado a pagar 5.000 euros de indemnización

Las reacciones a la condena del Fiscal General del Estado, en directo: el Gobierno iniciará en “los próximos días” el proceso para encontrar a su sustituto

El Gobierno “respeta” el fallo sobre el Fiscal General del Estado, pero no lo comparte y llama a la calma: “La discrepancia no puede conllevar una desconfianza en las instituciones”

El PP se pronuncia tras la inhabilitación del Fiscal General del Estado: “Sánchez tiene que pedir perdón a los españoles, dimitir y convocar elecciones”

El Supremo condena al fiscal general del Estado a dos años de inhabilitación por revelación de secretos y a pagar 10.000 euros a González Amador

ECONOMÍA

La guerra de las empresas

La guerra de las empresas por fichar talento disparará los salarios una media del 5% en 2026

Bruselas propone crear planes de pensiones privados dentro de las empresas: cómo funciona esta medida en otros países

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Bruselas plantea soluciones para la crisis de la vivienda con más control público, límites al turismo y freno a la especulación: “Ha llegado el momento de actuar”

Precio del la luz en España estará muy baja este 21 de noviembre: a esta hora estará en 0 euros

DEPORTES

Cuartos de Final de la

Cuartos de Final de la Copa Davis entre España - República Checa, en directo: Granollers y Martínez sellan el pase de la Armada a semifinales

España necesita del dobles, pero certifica su pase a las semifinales de la Copa Davis tras vencer a República Checa

Courtois mete a David Raya entre los tres mejores porteros del mundo y se disculpa con Unai Simón: “Con la Selección merece seguir jugando”

Las vacaciones de Jannik Sinner: en un nuevo complejo de lujo en Italia con amigos y familia y jugando al golf

Juan Ferrando, el entrenador español que ha hecho que una plantilla modesta de Grecia aspire a la Champions: “Los objetivos, semana a semana”