Si te despiertas en mitad de la noche y no puedes dormir, usa este truco recomendado por un médico experto en sueño

El especialista revela que quedarse en la cama es lo peor que puedes hacer cuando te despiertas repentinamente y propone una alternativa más efectiva

Algunas personas tienen problemas para
Algunas personas tienen problemas para dormir por sus hábitos durante el día. (Freepik)

Si padeces insomnio y buscas soluciones prácticas para mejorar la calidad de tu descanso, este médico experto en sueño puede haber dado con la clave para que consigas lidiar con ello. El especialista ha compartido un consejo directo y aparentemente simple, pero que según explica está respaldado por su experiencia clínica con numerosos pacientes.

El vídeo comienza con una pregunta que muchos usuarios han sentido como propia: “¿Te despiertas con frecuencia en mitad de la noche y no te puedes volver a dormir?”. Con este planteamiento, el médico introduce un truco que, asegura, cualquier persona puede aplicar desde esta misma noche: “Hoy te voy a enseñar un truco muy sencillo para que utilices la próxima vez”.

El especialista explica que este problema es más común de lo que parece, especialmente entre quienes padecen insomnio. “Como médico experto en sueño, he tratado miles de pacientes y un problema común en personas que padecen insomnio es que se despiertan en mitad de la noche y no pueden volverse a dormir”, afirma en su intervención, resaltando la importancia de abordar de forma adecuada estos despertares nocturnos.

“Esto solo empeora las cosas”

Una mujer se despierta en
Una mujer se despierta en medio de la noche

Según detalla, la reacción más habitual de quienes experimentan esta dificultad es permanecer en la cama, esperando que el sueño regrese por sí solo. El médico destaca que esta conducta, aunque parezca lógica, puede resultar contraproducente. “Cuando ocurre esto, su tendencia lógica es tratar de quedarse en la cama dando vueltas, esperando a que el sueño regrese de manera desesperada. Sin embargo, esto solo empeora las cosas”, asegura.

Uno de los principales motivos, apunta el especialista, es la activación progresiva del cerebro, que al mantenerse en estado de frustración y alerta incrementa la dificultad para conciliar nuevamente el sueño. “Hacer esto va activando tu cerebro cada vez más y crea pensamientos intrusivos del tipo: otra noche sin dormir, mañana voy a estar fatal, me voy a poner enfermo, etcétera, etcétera”, explica, señalando que estos pensamientos generan un círculo vicioso que prolonga aún más el insomnio.

El truco para combatir el insomnio

Las películas de miedo activan
Las películas de miedo activan ciertas regiones de alerta en nuestro cerebro (AdobeStock)

Como alternativa, el médico propone una estrategia clara y directa: levantarse. “En estos casos, siempre, siempre hay que levantarse y hacer algo relajante que no active tu cerebro: leer, escuchar la radio, incluso ver la televisión a volumen bajo y poca luz”, recomienda. Subraya además que la clave está en realizar actividades tranquilas, lejos de estímulos que puedan avivar la actividad mental. “Vale cualquier actividad que no sea excitante y, por tanto, activadora de tu cerebro”, insiste.

Una vez que el sueño regrese de manera natural, explica, es momento de volver a la cama. “Luego, cuando el sueño vuelva -y siempre vuelve- regresar a la cama para continuar durmiendo”, afirma con seguridad, transmitiendo un mensaje de calma a quienes sufren estos episodios recurrentes.

El vídeo concluye con un mensaje dirigido a quienes encuentren útil el consejo: “Dale like si te ha servido y sígueme para continuar recibiendo contenido de calidad para mejorar tu sueño”. La publicación ha sido ampliamente compartida y comentada, con miles de usuarios agradeciendo la sencillez del truco y explicando cómo se sienten identificados con la situación.

Un médico olvida poner una

La Junta de Andalucía requiere

Triplex de la Once: combinación

"Los pescadores recreativos tendrán que

Así son los nuevos vehículos

Oro en España: cuánto cuesta

Las palabras de Alcaraz tras

