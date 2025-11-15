España

Receta de bizcocho de manzana y queso crema, un postre jugoso y perfecto para añadir un extra de fibra a tu dieta

En solo unos minutos y de forma fácil se obtiene un dulce saludable que combina la dulzura de la fruta con la suavidad del otro ingrediente estrella

Cómo hacer bizcocho de manzana y yogur, un postre indispensable en tu repertorio de cocina.

El bizcocho de manzana y queso crema no solo es perfecto por su jugosidad y textura cremosa, sino porque combina la dulzura que contiene de forma natural la fruta, con la suavidad del otro ingrediente estrella. A ello se une que en solo unos minutos y de forma fácil se obtiene un postre ideal para desayunar o poner el broche de oro a una comida o cena. Y es que es una de esas recetas saludables que demuestran que la repostería no tiene por qué ser siempre calórica.

Este pastel es un clásico que conquista tanto por su textura jugosa como por su sabor profundo y cremoso. Tiene su origen en la repostería casera y se ha popularizado en muchas cocinas de España. Se puede acompañar con café, infusiones o zumos, y admite variaciones según el tipo de manzanas o el añadido de especias como canela o vainilla.

Receta de bizcocho de manzana y queso crema

Bizcocho de manzana y queso
Bizcocho de manzana y queso crema. (AdobeStock)

En esta preparación, la manzana aporta jugosidad y dulzura natural, mientras que el queso crema garantiza un interior tierno y rico. El resultado es un bizcocho esponjoso y húmedo, con trocitos de fruta y un aroma delicioso que invita a repetir.

La técnica principal radica en batir el queso crema con azúcar y huevos hasta obtener una mezcla suave, a la que se agrega la manzana rallada o troceada, y por último la harina tamizada para asegurar una textura aireada. Un horneado cuidadoso evita que se reseque y potencia su textura cremosa.

Tiempo de preparación

El tiempo total aproximado de elaboración de esta receta es de 1 hora y 40 minutos, que se distribuyen de la siguiente forma:

  • Preparación activa: 20 minutos
  • Cocción: 45-50 minutos
  • Enfriado: 30 minutos

Ingredientes

  • 200 gramos de queso crema
  • 200 gramos de azúcar
  • 3 huevos grandes
  • 80 mililitros de aceite de girasol o aceite de oliva suave
  • 180 gramos de harina de trigo
  • 1 sobre de levadura química (16 gramos)
  • 2 manzanas grandes (tipo Golden o Reineta)
  • 1 cucharadita de canela molida (opcional)
  • 1 pizca de sal
  • Azúcar glas para espolvorear (opcional)

Cómo hacer bizcocho de manzana y queso crema, paso a paso

El bizcocho de manzana destaca
El bizcocho de manzana destaca por su jugosidad. (AdobeStock)
  1. Precalienta el horno a 180 ℃ con calor arriba y abajo. Engrasa un molde de unos 22 cm.
  2. Pela y trocea o ralla las manzanas. Reserva.
  3. En un bol, bate el queso crema junto con el azúcar hasta obtener una mezcla suave.
  4. Añade los huevos uno a uno, batiendo tras cada adición.
  5. Incorpora el aceite y mezcla hasta integrar.
  6. Tamiza la harina con la levadura, la canela y la sal. Incorpora a la mezcla anterior, integrando con movimientos envolventes para conservar el aire.
  7. Agrega la manzana troceada o rallada y mezcla con una espátula.
  8. Vierte la masa en el molde preparado y alisa la superficie.
  9. Hornea durante 45-50 minutos o hasta que, al pinchar con un palillo, este salga limpio.
  10. Deja enfriar en el molde unos 10 minutos, desmolda sobre una rejilla y espera a que se enfríe completamente antes de espolvorear con azúcar glas, si deseas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Este bizcocho rinde entre 8 y 10 porciones estándar.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías aproximadas: 260 kcal
  • Grasas: 11 g
  • Carbohidratos: 34 g
  • Azúcares: 19 g
  • Proteínas: 5 g
  • Fibra: 1 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se puede conservar en un recipiente hermético a temperatura ambiente por hasta dos días. En el frigorífico, dura hasta cinco días. Puede congelarse en porciones por un mes.

