Cómo cocer huevos para que la yema quede perfecta: “Se cree que se necesita agua hirviendo, pero la freidora de aire es más fácil de controlar”

Huevos cocidos con la yema en su punto (Adobe Stock)

El huevo es uno de los ingredientes más versátiles y nutricionalmente completos que nos ofrece la cocina; también uno de los más fáciles de preparar. Desde la simple tortilla francesa hasta huevos fritos, a la plancha cocidos o poché. Un simple producto puede transformarse en bocados muy diferentes, todos ellos con elaboraciones sencillas que están listas en pocos minutos.

Una de las formas favoritas de muchos para consumir el huevo es cocinarlo ‘pasado por agua’: en solo unos minutos, conseguimos una clara bien cuajada, que esconde en su interior una yema casi líquida y jugosa. Pero encontrar el punto perfecto para esta combinación de texturas puede tener su misterio. Lograrlo puede ser tan sencillo como cambiar el método de cocción, olvidándonos de la forma tradicional que todos hemos probado alguna vez.

Así lo asegura Tom Ferris, especialista en huevos de la empresa Roostys. El experto ha desvelado un método alternativo que elimina tanto el uso de agua como de cacerolas, simplificando el proceso de cocción sin sacrificar calidad ni textura.

Ferris explicó al diario Express que la ventaja principal de cocinar huevos en la freidora de aire reside en el control preciso de la temperatura. “La mayoría de la gente cree que se necesita una cacerola y agua hirviendo para hacer huevos pasados por agua. Pero lo cierto es que la freidora sin aceite puede hacer exactamente lo mismo y es mucho más fácil de controlar”, detalló. Según el experto, el ambiente generado dentro del aparato replica el efecto del agua hirviendo, pero resulta más eficiente y evita la acumulación de platos sucios en la cocina. “Es más rápido, más eficiente y ni siquiera hay que llenar el fregadero de platos sucios después”, subrayó Ferris.

Cómo cocer huevos perfectos en ‘airfryer’

El procedimiento consiste en precalentar la freidora a 140 ℃ y colocar directamente los huevos en la cesta, sin papel de aluminio ni bandejas adicionales. El tiempo de cocción que el experto sugiere es de ocho minutos, mientras tanto conviene preparar un bol con agua fría y algunos cubos de hielo para interrumpir la cocción en cuanto termine el proceso. Ferris aclaró: “En cuanto suene el temporizador, pasa los huevos directamente al bol, ya que así se detiene la cocción y se consigue un interior perfecto y suave”.

Huevos cocidos en freidora de aire (ShutterStock)

Tras dejar los huevos dos minutos en el agua helada, estarán listos para pelar y servir. El resultado, según el especialista, son claras firmes y yemas maravillosamente líquidas, a la altura de cualquier método tradicional. Además, la cáscara se desprende sin dificultad tras el baño de hielo.

Es importante tener en cuenta que los tiempos y la temperatura pueden variar ligeramente dependiendo del modelo de la freidora de aire. Ferris advirtió que “algunos modelos alcanzan temperaturas más altas que otros, por lo que puede que se necesite algo de práctica para conseguir el resultado perfecto”. No obstante, el uso de este tipo de electrodomésticos resulta ventajoso en varios aspectos: “Las freidoras sin aceite son mucho más eficientes que las cocinas. Se consume menos energía, menos agua y se ahorra tiempo, por lo que son una opción ventajosa en todos los sentidos”.

Para quienes prefieren el huevo duro, basta con aumentar un par de minutos la cocción. En cambio, si se busca una yema aún más líquida, Ferris recomienda reducir un minuto del tiempo original.