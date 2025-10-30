España

Los inconvenientes de las freidoras de aire

Esto es todo lo que debes saber antes de comprar este popular electrodoméstico

Aarón Caballero Illescas

Por Aarón Caballero Illescas

Guardar
Patatas en una freidora de
Patatas en una freidora de aire

Las freidoras de aire son uno de los utensilios de cocina que más se han popularizado en los últimos años. Este pequeño electrodoméstico facilita la preparación de recetas saludables, consolidándose como una herramienta muy útil.

Sin embargo, a pesar de su popularidad y la promesa de cocinar con poco aceite, estos aparatos presentan algunas desventajas que conviene tener en cuenta antes de realizar la compra.

Principales inconvenientes de la freidora de aire

Aunque existen opciones económicas en el mercado, los modelos que ofrecen resultados de cocción consistentes suelen ser bastante caros, con precios que rondan los 200 a 400 euros. Los aparatos más básicos pueden producir alimentos cocinados de manera desigual, lo que hace que la inversión inicial no siempre se justifique, especialmente si el uso será ocasional.

El tamaño del aparato es otro inconveniente que no siempre se valora antes de la compra. Las freidoras de aire de capacidad familiar requieren una superficie amplia en la encimera o un espacio considerable en los armarios, lo que puede convertirse en un problema en cocinas pequeñas.

Además, los modelos que incluyen múltiples accesorios o cestas grandes son más difíciles de almacenar y de limpiar, lo que puede reducir la frecuencia de uso y, por lo tanto, que sea menos rentable.

Tampoco es un electrodoméstico silencioso. El ventilador necesario para circular el aire caliente genera un ruido constante que puede resultar molesto durante preparaciones largas. A esto se le suma que su cuidado puede ser más tedioso de lo que parece.

La bandeja y la cesta acumulan restos de grasa y residuos carbonizados que requieren desmontaje y limpieza prolongada, y muchas veces no son aptas para el lavavajillas. Por lo tanto, muchas veces debe lavarse a mano.

Por último, aunque estos aparatos permiten cocinar con menos aceite, no siempre se logra el resultado esperado. Las texturas crujientes son difíciles de conseguir, sobre todo en preparaciones grandes o en recetas complejas.

Además, el consumo eléctrico de los modelos más potentes puede ser elevado, y algunos materiales, como los revestimientos antiadherentes, generan preocupación por posibles riesgos para la salud, aunque la evidencia científica aún es limitada.

Cómo cocinar calabacín en la freidora de aire: una verdura nutritiva y baja en calorías que queda genial como guarnición.

Aspectos a considerar antes de su uso

Más allá de estos inconvenientes, hay otros factores que debes tener presentes antes de usar la freidora de aire. Su uso frecuente puede generar hábitos culinarios poco variados, ya que se suelen hacer recetas simples.

Otro aspecto a tener en cuenta es la influencia en la planificación de las comidas. La rapidez con la que se cocinan ciertos alimentos puede provocar que se priorice la conveniencia sobre una dieta equilibrada.

Por último, el uso continuado puede implicar un desgaste más rápido del aparato y de sus componentes, especialmente en modelos de gama media o baja, lo que aumenta la necesidad de reemplazos o reparaciones a largo plazo.

En definitiva, aunque las freidoras de aire ofrecen comodidad y recetas más saludables, su uso frecuente puede limitar la variedad culinaria, afectar la planificación de las comidas y acelerar el desgaste del aparato, lo que obliga a un mantenimiento más constante.

Temas Relacionados

Freidora de aireCocinarElectrodomésticosConsumo eléctricoEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

La Justicia concede la incapacidad permanente a una mujer con síndrome postcovid: “Sus secuelas deben considerarse definitivas”

Se trata de una pensión otorgada por la Seguridad Social cuando un trabajador sufre una enfermedad o accidente que limita sus capacidades para seguir desempeñando su actividad laboral

La Justicia concede la incapacidad

La reina Sofía reaparece en medio de la polémica por las memorias de Juan Carlos I: de riguroso luto en honor a la reina Sirikit

La madre de Felipe VI ha acudido este jueves a la embajada de Tailandia en Madrid para firmar en el libro de condolencias por el fallecimiento de Su Majestad la reina Sirikit Kitiyakara

La reina Sofía reaparece en

Ayuso patrocina con 1,5 millones de euros la última película que Woody Allen quiere rodar en Madrid porque ayuda a promocionar la Comunidad

El largometraje tendrá que tener la palabra Madrid en su título. El Gobierno regional asegura que “el turismo cinematográfico está en auge”

Ayuso patrocina con 1,5 millones

Cómo hacer pan de castañas en casa: una receta otoñal y muy sencilla

Esta deliciosa hogaza se elabora mezclando harina de castañas con harina de trigo para conseguir una miga esponjosa y un riquísimo sabor tostado

Cómo hacer pan de castañas

Johnny Depp dona 56.000 euros a un centro musical de Valencia que fue arrasado por la DANA

El actor conocido por ‘Piratas del Caribe’ ha llegado hasta Massanassa para ayudar con la reconstrucción de un centro

Johnny Depp dona 56.000 euros
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ayuso patrocina con 1,5 millones

Ayuso patrocina con 1,5 millones de euros la última película que Woody Allen quiere rodar en Madrid porque ayuda a promocionar la Comunidad

La DGT mantiene la prohibición de superar el límite en 20 km/h al adelantar en carreteras convencionales

Hoy ha venido a divertirse al “circo” del Senado el “houdini” Pedro Sánchez: pregúntame por “chistorras” que yo te responderé con “magdalenas”

La Justicia obliga a un padre que gana 1.300 euros al mes a pagar la pensión de alimentos de su hija de 24 años, pero no a su hermana gemela

Mazón anuncia una “reflexión más profunda” y una comparecencia tras ser insultado por los familiares de las víctimas en el funeral de la DANA

ECONOMÍA

La Justicia concede la incapacidad

La Justicia concede la incapacidad permanente a una mujer con síndrome postcovid: “Sus secuelas deben considerarse definitivas”

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 30 octubre

España necesita tres millones de viviendas en alquiler y multiplicar por diez las protegidas en los próximos 15 años

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

La nueva ley de alcohol y menores podría causar pérdidas millonarias en los bares por la prohibición del patrocinio de cerveza

DEPORTES

La respuesta de Iker Casillas

La respuesta de Iker Casillas a una página web que pone en duda los logros de su carrera: “¡Engañé más que Houdini!”

Un campeón de F1 anuncia su retirada: “Siento que me he perdido mucho estos dos años, no estoy dispuesto a hacerlo de nuevo”

El equipo de fútbol del Mago Pop avanza en la Copa del Rey: es dueño del club desde 2020 y sueña con Primera

El exjugador de la NBA y del Real Madrid denunció a través redes sociales que temía por su vida y ahora es detenido por agredir a su novia

Van der Sande habla de la cara oculta del mundo del ciclismo: “Hubo un tiempo en el que empecé a rechazar comidas familiares porque tenía que pesar lo que comía”