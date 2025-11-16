España

La cesta de la compra, cada vez más cara: el precio de los huevos sube un 21,7% y el del café un 17,6% en lo que va de año

Los últimos datos del IPC muestran que el coste de los alimentos se ha disparado entre enero y octubre, con subidas que superan los dos dígitos

Huevos a la venta en el mercado de ‘La Despensa de Madrid’ en Boadilla del Monte, Madrid (Ricardo Rubio / Europa Press)

El encarecimiento de productos básicos ha marcado los primeros diez meses de este año, impactando negativamente en el coste total de la cesta de la compra. Los huevos, el café, el chocolate, la carne de vacuno y el cacao destacan por ser los alimentos que más han subido de precio en España desde enero hasta octubre, alcanzando incrementos de dos cifras, según los últimos datos del IPC publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Entre enero y octubre, los huevos han encabezado el ranking de alimentos con mayores aumentos, al registrar un alza acumulada del 21,7%. Después se sitúa el café, con un incremento del 17,6%, seguido por el chocolate, cuyo precio subió un 13,9%. La carne de vacuno y el cacao (junto con el chocolate en polvo) también han experimentado fuertes subidas: del 13,6% y 12,7% respectivamente.

Las causas detrás del encarecimiento del café se orientan principalmente a factores climáticos adversos: sequías y heladas en los principales países exportadores han reducido el volumen de las cosechas. Además, los conflictos geopolíticos han complicado los procesos de transporte y distribución, elevando aún más el coste final. En lo que respecta a la demanda, destaca el fuerte tirón de mercados emergentes como China.

Aumentos del chocolate cercanos al 25%

La tendencia al alza del precio del chocolate se ha moderado en los últimos meses. Aunque en octubre el chocolate era un 16,1% más caro que el mismo mes del año anterior, durante 2025 llegaron a registrarse aumentos interanuales cercanos al 25%. Un informe reciente de la Organización Internacional del Cacao, citado por Europa Press, atribuye la moderación de precios a una mejora en las perspectivas de suministro mundial: la producción en Ecuador ha repuntado, las condiciones meteorológicas en África Occidental han mejorado y el aumento de los precios en origen evidencia un mayor equilibrio.

Facua critica la subida del precio de los huevos en los supermercados.

Los huevos son el producto más caro

En el análisis interanual, los huevos son, de nuevo, el producto con mayor encarecimiento, incrementando su precio un 22,5% respecto a octubre del año anterior. La secuencia alcista de los huevos se mantiene de forma ininterrumpida desde principios de año, encadenando ocho meses consecutivos con subidas superiores al 10%. Tan solo en octubre, el precio de los huevos subió un 5,1% en comparación con el mes anterior.

El aceite de oliva lidera las bajadas

En el extremo opuesto, el aceite de oliva lidera las bajadas de precio en términos interanuales, con una disminución del 41,6% en los últimos doce meses. No obstante, y tras una serie de descensos previos, octubre registró un repunte mensual del 2,7% en su precio, el más alto desde marzo del año anterior según datos del INE. Al analizar el periodo desde enero de 2021, el acumulado refleja una subida del 53,7% en este producto, conocido como ‘oro líquido’.

La lista de alimentos que abaratan sus precios la completan el azúcar (-13,5%), las patatas (-3,4%), la pizza y el yogur (ambos con una caída del -1,8%).

El resto de alimentos y su impacto en el IPC

Otros productos presentaron alzas aunque de menor magnitud, como las frutas frescas o refrigeradas, que subieron un 9,3% hasta octubre. Los frutos secos (+6,3%), el pescado congelado (+6,2%), los despojos comestibles (+5,2%), la mantequilla (+4,9%) y la leche entera (+4,8%) también incrementaron su precio, si bien no superaron los dos dígitos de incremento en lo que va de año.

En conjunto, la inflación acumulada en alimentos aporta medio punto al crecimiento del Índice de Precios de Consumo (IPC), que en los primeros diez meses de 2025 ha subido un 2,4%.

