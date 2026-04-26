‘Kraken’, la saga de Eva García Sáenz de Urturi, vuelve a la gran pantalla: “En el cine español hay sagas de comedia como ‘Torrente’, pero no de thriller. Eso sería bueno”

Entrevista con Joaquín Llamas y Manuel Sanabria, directores de ‘Kraken. El libro negro de las horas’.

Este viernes ha llegado a los cines Kraken. El libro negro de las horas, la adaptación de la novela de (casi) el mismo nombre que la autora superventas Eva García Sáenz de Urturi publicó en 2022, como parte del universo que creó seis años antes con la Trilogía de la ciudad blanca, donde presentó por primera vez al inspector Unai López de Ayala, conocido como Kraken.

El protagonista regresa ahora a la gran pantalla en una nueva etapa, que en 2019 llegó con Javier Rey en carne y hueso con la adaptación de El silencio de la ciudad blanca, dirigida por Daniel Calparsoro. En esta ocasión, al frente del proyecto están Manuel Sanabria y Joaquín Llamas, que han apostado por reinventar el reparto y escoger otra novela de la autora vitoriana: El libro negro de las horas.

“Decidimos empezar de cero y que nuestra adaptación de otra novela, que no es la misma, tuviera virtudes diferentes”, explica Sanabria, autor de Hotel Bitcoin, a Infobae, en referencia a la película basada en la primera novela de la saga. En esta ocasión, el papel de Kraken recae en Alejo Sauras, y el de Esti, en Maggie Civantos, que en su versión previa el papel fue a parar a Aura Garrido, bajo el nombre de Estíbaliz.

Alejo Sauras y Maggie Civantos en 'Kraken. El libro negro de las horas'.

En Kraken. El libro negro de las horas, la historia vuelve a desarrollarse en dos tiempos, una de las señas de identidad de la autora. En la Vitoria de 2022, todo arranca cuando Unai López de Ayala, exinspector de policía y especializado en perfiles criminales, recibe una llamada anónima que pone su mundo patas arriba: alguien asegura tener secuestrada a su madre, a quien él daba por muerta desde hace años. A partir de ese momento, y si quiere salvarla, Kraken dispone de solo una semana para encontrar el llamado Libro negro de las horas, una de las siete joyas bibliográficas más exclusivas del mundo. Obligado a abandonar su retiro, inicia junto a su compañera Esti una carrera contrarreloj que lo llevará desde Vitoria hasta el Madrid más oculto del coleccionismo de libros.

La decisión de cambiar al reparto responde, en parte, a la propia naturaleza del proyecto. Ambos directores ya habían trabajado juntos en las series La coleccionista (2025), con Civantos en el reparto, y en Los artistas: primeros trazos (2023), y vieron en esta adaptación una oportunidad para dar un paso más. “Era una película muy grande y nos pareció muy buena opción volver a trabajar conjuntamente. Cuando hay entendimiento personal y profesional, el trabajo en equipo funciona muy bien”, señala Sanabria.

Alejo Sauras y Natalia Rodríguez en 'Kraken. El libro negro de las horas'.

La película combina a actores veteranos con actores que acaban de inaugurar su carrera en la industria. “Es una película muy coral, y nos parecía interesante mezclar actores con mucha experiencia y con una carrera detrás maravillosa, como son Alejo, Natalia y Maggie, y mezclarlo con caras nuevas”, explica Llamas. Entre esas nuevas incorporaciones destacan Martin Urrutia (Mariliendre) y Aitziber Luma, que dan vida a los personajes de Gael, padre de Kraken, e Ítaca, una joven huérfana y pintora prodigio, en la línea temporal del pasado. Ambos fueron seleccionados a través de casting, y, como reconoce el propio Llamas, su elección respondió tanto a sus capacidades interpretativas como a la actitud con la que afrontaron el proyecto.

En el caso de Urrutia, los directores no sabían inicialmente de su faceta como cantante. De hecho, el también actor salido de Operación Triunfo 2023 ha combinado la promoción de su primera película con la de su álbum debut, La insolación, publicado el pasado 10 de abril. “Joaquín y yo ni siquiera sabíamos que Martin era cantante cuando le cogimos. Nos enteramos a posteriori. Y lo que vimos son muy buenas dotes interpretativas por parte de los dos y muchísima ilusión”, admite Sanabria. “Eso era justo lo que buscábamos: mezclar la profesionalidad y la trayectoria de los actores con más oficio con esa ilusión por aprender y por llegar cada día al rodaje que tiene la gente más joven, como Martin e Aitziber”.

Martin Urrutia en 'Kraken. El libro negro de las horas'.

Ambos directores coinciden que el thriller es especialmente exigente en su traslación a la pantalla. “Tienes que estar muy atento como director, porque cada ciertos minutos hay que darle un estímulo al espectador”, explica Llamas. “Un thriller es llevar una investigación a la pantalla, y más allá de que haya buenas interpretaciones, una fotografía bonita y una música preciosa, tienes que conseguir que el espectador esté todo el rato atento", explican, cuyo mayor reto ha sido “reproducir la época”. “Aunque los años setenta para mucha gente quedan lejos, para otros no; es una etapa que se ha vivido y la gente tiene recuerdos, con lo cual es más difícil reproducir los años ochenta que el siglo XIV. Contamos con un equipo de arte que ha hecho un trabajo espléndido”, afirman.

En búsqueda del comienzo de una saga

A esa exigencia se suma una dificultad añadida: adaptar una novela que cuenta con millones de lectores. “No puedes decepcionar con la resolución, sobre todo cuando hay mucha gente que ya conoce la historia”, apunta Sanabria. El resto está, por tanto, en “respetar el espíritu de la novela y, sobre todo, no traicionar a los lectores”.

En ese proceso, las diferencias entre literatura y cine se hacen inevitables. “Cuando lees un libro, la película la montas en tu cabeza; cuando vas al cine, ya está montada”, resume el realizador, aunque señalan que los guionistas, Juan Carlos Cueto y Rocío Martínez, han conseguido “una película muy fiel a la novela”.

Con Kraken. El libro negro de las horas, los directores no ocultan su intención de que esta nueva etapa pueda convertirse en el inicio de una saga cinematográfica. La autora publicó en 2023 El ángel de la ciudad, también con la editorial Planeta. “Nosotros queremos, pero la respuesta la tiene el público”, reconocen. “Miramos con cierta envidia cómo en Estados Unidos franquician superhéroes, policías, de todo. Incluso la novela negra sueca, que es un poco referente de la novela que se hace aquí también y la llevan a la pantalla. Creemos que el mundo de Kraken también podría ser una serie”, afirma Llamas. “En el cine español sí ha habido sagas de comedia, como Torrente o Padres no hay más que uno, pero no hay sagas de thriller como en otros países. Eso sería bueno", finalizan.