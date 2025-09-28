“¿Crees que la única forma de comer huevo saludable es hervido y sin gracia?” Tres formas de cocinarlo, según una nutricionista

Los huevos ofrecen varios beneficios para el cuerpo y contienen proteínas y minerales (Adobe Stock).

El huevo es una proteína básica en cualquier dieta equilibrada. Este ingrediente tiene todos los aminoácidos esenciales: componentes básicos de las proteínas que solo se pueden obtener de los alimentos.

Consumir suficientes proteínas puede ayudar a perder peso, aumentar la masa muscular, reducir la tensión arterial y mejorar la salud ósea.

Además, los huevos se muestran muy beneficiosos para la salud de los ojos y ofrecen un embarazo sano. Este alimento es muy versátil y se puede incorporar en muchas recetas, añadiendo sabor, textura y favoreciendo el metabolismo.

Por qué debemos conservar los huevos en la nevera si en el supermercado no están refrigerados, según una experta

A la hora de prepararlos, los huevos hervidos son un clásico, pero una dieta equilibrada requiere de diversidad no solo en cuanto a los ingredientes, sino también en cuanto a la forma de prepararlos.

Lorena Romo Bosch, bióloga y nutricionista, propone tres métodos alternativos y saludables de preparar los huevos en casa.

Tres métodos saludables de comer huevos

La primera receta que recomienda la nutricionista consiste en hacer un huevo pochado. Esta manera de prepararlo es otro clásico en el mundo de la gastronomía, pero a menudo puede causar problemas.

Hay varias técnicas y recomendaciones compartidas en las redes sociales que ofrecen consejos, desde la temperatura del agua, hasta cómo removerla mientras se está haciendo el huevo.

Lorena recomienda poner papel de film sobre un vaso y engrasarlo. Después, se añade el huevo, un poco de sal y las especias que nos gusten. Por último se hace un pequeño saco con el papel de film y se mete en el agua hirviendo por tres minutos.

Et voilà!

Otra manera fácil de prepararlo es en el microondas. Tan solo hace falta engrasar un cuenco, añadir el huevo y las especias, y luego tapar con papel de film y hacer pequeños agujeros con un tenedor. Después de dos o tres minutos, el huevo estará listo.

La última forma de preparar el huevo es a la plancha. Los pasos son simples: engrasar la sartén, añadir el huevo y cubrir con tapa hasta que la clara esté hecha.

Estas tres maneras son fáciles y saludables y son una alternativa del huevo hervido que añade un toque creativo a cada comida.

Beneficios del huevo

El huevo tiene varios beneficios. Además de ser una fuente importante de proteínas, favorece la salud de los ojos. La yema contiene luteína y zeaxantina, que contribuyen a una buena salud ocular.

Consumir huevos de forma regular puede ayudar a prevenir la degeneración macular, la principal causa de ceguera relacionada con la edad. Además, los huevos contienen vitamina A, que favorece el funcionamiento correcto de los ojos y la visión.

Por otra parte, este ingrediente está repleto de vitaminas y minerales, como la vitamina B12, vitamina A, vitamina D, vitamina E y selenio, todos esenciales para un embarazo sano. También contienen ácido fólico, que contribuye al desarrollo sano del cerebro y la médula espinal del feto.

Además, los huevos son bajos en calorías: contienen unas 71 calorías por huevo. También contienen un nutriente llamado colina, que es un componente importante para controlar el metabolismo.

Reducir el riesgo de salmonela

A pesar de los varios beneficios de los huevos, a la hora de prepararlos, uno tiene que tener cuidado, ya que a menudo se asocian a la salmonela.

Estos son algunos consejos para protegerse de la infección bacteriana:

No comer huevos crudos

Desechar los huevos rotos

Mantener los huevos refrigerados

Cocinar los huevos a 165 grados antes de consumirlos

Lavarse las manos después de tocar huevos