España

La Audiencia de Madrid reconoce la nacionalidad española a una mujer guatemalteca descendiente de sefardíes por acreditar su genealogía y relación con el país

La resolución revoca una decisión administrativa anterior y admite informes genealógicos, certificados internacionales y gestos culturales como elementos válidos para acreditar el origen y la vinculación con España

Guardar
Audiencia Provincial de Madrid
La Audiencia Provincial de Madrid rechaza la solicitud de una mujer colombiana. / Imagen de archivo

La Audiencia Provincial de Madrid aceptó la reclamación presentada por una ciudadana nacida en Cuba y con nacionalidad guatemalteca, al considerar demostrado su origen sefardí y su especial relación con España. La resolución, fechada el 25 de febrero de 2026, anuló la decisión previa de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, que había denegado la nacionalidad meses antes.

El tribunal consideró suficiente la documentación genealógica y los certificados internacionales

El núcleo del caso giró en torno a la forma de acreditar la condición de sefardí originario de España. La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública había rechazado la solicitud por considerar insuficientes los documentos y certificados aportados, al entender que no cumplían con los criterios estrictos de la Ley 12/2015, que regula la nacionalidad por carta de naturaleza para sefardíes.

El tribunal examinó la documentación presentada, entre la que figuraba un certificado firmado por el presidente de la Asociación Chabad Lubavitch de Guatemala. Este documento acreditaba la ascendencia sefardí y respaldaba la genealogía con referencias y bibliografía de archivos históricos tanto en España como en Guatemala.

Además, se incluyeron certificados de la Congregación Judía Beth Moshe de Miami, avalados en su momento por la Federación de Comunidades Judías de España. El fallo tuvo en cuenta que la federación retiró dicho aval el 11 de febrero de 2021, pero los documentos aportados eran anteriores a esa fecha.

Presentaban en nombre de ciudadanos extranjeros solicitudes de nacionalidad española, trámite por el que cobraban de 6.000 a 8.000 euros por persona (Policía Nacional)

El tribunal tuvo en cuenta resoluciones previas donde familiares directos de la solicitante, como su hija y su nieta, ya habían obtenido la nacionalidad española por el mismo cauce y con una documentación similar. Este hecho reforzó el criterio de acreditación del linaje.

Entre las pruebas también figuraron informes genealógicos que trazan la ascendencia de la familia durante al menos diecisiete generaciones, hasta un antepasado identificado como Manuel, excluido de los registros oficiales tras la expulsión de los judíos de la península. La sentencia destaca que la ley exige dos condiciones imprescindibles para conceder la nacionalidad: demostrar el origen sefardí y acreditar una vinculación especial con España.

Respecto al vínculo con España, el tribunal aceptó como prueba un certificado que acredita la superación del examen constitucional y sociocultural español del Instituto Cervantes en 2019. Se admitió también un donativo de 100 euros a una entidad dedicada a la memoria sefardí, como muestra de apoyo a instituciones relacionadas con la cultura española.

El Abogado del Estado, en representación del gobierno, defendió que parte de la documentación - sobre todo certificados de entidades extranjeras y estudios genealógicos - no alcanzaba el nivel requerido. Alegó que no todos los firmantes eran autoridades reconocidas legalmente y que algunas entidades ya no disponían de aval vigente en el momento de la revisión.

El tribunal aplicó una interpretación amplia de la normativa, recordando que los informes genealógicos, aunque no procedan de una “entidad colectiva”, pueden considerarse junto a otras pruebas. Y, en un punto clave, citó la doctrina del Tribunal Supremo: “Otros informes, como los genealógicos u otros que sean emitidos por expertos o investigadores, pueden ser tomados en consideración como un elemento más entre los que, de manera más amplia, se admiten en la letra g) del artículo 1.2 de la Ley 12/2015”.

Además, la justicia señaló que la administración debe valorar todas las pruebas aunque no provengan solo de organismos oficialmente habilitados y que la valoración de notoriedad del notario no es vinculante para la administración, sino solo un elemento adicional.

La resolución, suscrita por la presidenta Ana María Olalla Camarero y las magistradas Inmaculada Melero Claudio y María José Romero Suárez, revoca la decisión original del Tribunal de Instancia de Madrid y reconoce la nacionalidad española bajo los términos de la Ley 12/2015.

El tribunal, ante la existencia de criterios contradictorios en casos similares, dispuso que ninguna de las partes asuma los costes del proceso, dada la duda razonable generada por la disparidad de interpretaciones. El fallo deja constancia de que la solicitante reunía los requisitos de origen sefardí y vínculo con España, mediante la documentación y gestos culturales aportados y la superación de los exámenes exigidos. La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública queda obligada a reconocerle la nacionalidad española.

Temas Relacionados

SentenciasJusticiaTribunalesJuiciosEspaña-NacionalEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Los audios de Isabel Pantoja que revelan cómo habla a sus amigas en confianza: “Como eres tan mala y perra, pues un mojón para ti”

En los mensajes de voz expuestos por Begoña Gutiérrez en ‘¡De Viernes!’, la cantante se muestra cercana y hasta imita el acento latino

Los audios de Isabel Pantoja que revelan cómo habla a sus amigas en confianza: “Como eres tan mala y perra, pues un mojón para ti”

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 25 abril

Como cada sábado, aquí están los resultados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 25 abril

Una mujer de 34 años pierde el ano, el recto y la vejiga tras una operación por un cáncer que no existía

La acusación reclama una indemnización de más de un millón y medio de euros

Una mujer de 34 años pierde el ano, el recto y la vejiga tras una operación por un cáncer que no existía

Silvia Severino, psicóloga: “Hay una gran diferencia entre amar a alguien y necesitar a alguien”

La ansiedad en la pareja no implica falta de amor, pero cuando se vuelve constante, puede derivar en un apego inseguro

Silvia Severino, psicóloga: “Hay una gran diferencia entre amar a alguien y necesitar a alguien”

Los ‘riders’ de Glovo protestan en Valencia contra el ERE que afectará a 766 empleados

Los repartidores de Glovo se movilizan para exigir la retirada del ERE, denunciar abusos laborales y reclamar la negociación de una actualización del convenio laboral, vigente desde 2006

Los ‘riders’ de Glovo protestan en Valencia contra el ERE que afectará a 766 empleados
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El debate de la integración protagoniza el pacto de PP y Vox con la polémica “prioridad nacional” y la primera prohibición autonómica del burka

El debate de la integración protagoniza el pacto de PP y Vox con la polémica “prioridad nacional” y la primera prohibición autonómica del burka

Mónica García anuncia que regresa a Madrid en las próximas elecciones autonómicas: “Si ha caído Orban, tendrá que caer Ayuso”

El vídeo que muestra cómo era el narcotúnel por el que introducían toneladas de hachís de Marruecos a España por debajo de la frontera de Ceuta

La Guardia Civil de Asturias encuentra a un hombre muerto y su mujer herida y ambos presentan heridas de armas de fuego

La Justicia permite a un hombre recuperar el uso de la vivienda familiar y dejar de pagar una pensión compensatoria a su exmujer por convivir ella con su nueva pareja

ECONOMÍA

Los ‘riders’ de Glovo protestan en Valencia contra el ERE que afectará a 766 empleados

Los ‘riders’ de Glovo protestan en Valencia contra el ERE que afectará a 766 empleados

La crisis de suministro del combustible aéreo no genera problemas de abastecimiento en España, pero puede encarecer los vuelos

Los europeos prevén viajar menos este verano, pero mantienen su pasión por España: sigue siendo el destino favorito de los turistas internacionales

Barcelona paga hasta 70.000 euros a quien abra ventanas y balcones: estas son las reformas que puedes subvencionar

Valencia cede ante los funcionarios: reducirá su jornada a 35 horas y deja sola a Madrid con las jornadas más largas de España

DEPORTES

Sinner y Sabalenka rechazan al Bernabéu: prefieren la Caja Mágica para preparar el Mutua Madrid Open, Roma y Roland Garros

Sinner y Sabalenka rechazan al Bernabéu: prefieren la Caja Mágica para preparar el Mutua Madrid Open, Roma y Roland Garros

El diseño del estadio, los palcos VIP o la reventa: por qué el Mutua Madrid Open parece vacío pese al cartel de ‘sould out’

La lesión de Lamine Yamal, explicada por un fisioterapeuta: “El problema muchas veces son las recaídas. El jugador tiene que haber entrenado sin molestias antes de volver”

Rafa Jódar brilla y se hace grande en Madrid para doblegar a De Miñaur y avanzar a tercera ronda

Sinner, sobre la baja de Carlos en Roland Garros por su lesión de muñeca: “El tenis necesita a Alcaraz”