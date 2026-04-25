Sinner y Sabalenka rechazan al Bernabéu: prefieren la Caja Mágica para preparar el Mutua Madrid Open, Roma y Roland Garros

Sinner y Sabalenka dicen ‘no’ al Bernabéu. (Composición Infobae)

La transformación del Santiago Bernabéu en sede auxiliar del Mutua Madrid Open ha supuesto uno de los movimientos más llamativos de la edición 2026 del torneo. Por primera vez, el estadio del Real Madrid ha sido habilitado como espacio de entrenamiento en tierra batida, en una presentación que reunió a figuras del deporte como Rafa Nadal, Jannik Sinner, Jude Bellingham y Thibaut Courtois, con Florentino Pérez como juez de silla.

El propio Rafa Nadal celebró la iniciativa: “Ha sido muy especial disfrutar de esta pista única en el Bernabéu”. Sin embargo, pese al impacto institucional, la respuesta deportiva ha sido más fría de lo esperado.

Los dos números uno del circuito, Aryna Sabalenka y Jannik Sinner, han decidido no utilizar la pista del estadio. La razón principal, según ambos, es la diferencia de condiciones respecto a la Caja Mágica, sede oficial del torneo.

Sabalenka fue clara al explicar su postura: “Me gustaría enfocarme en el tenis y no en esas cosas”. La bielorrusa ha añadido que su principal preocupación es técnica: “Siento que la superficie va a ser un poco diferente respecto a la Caja Mágica. Además, es un estadio enorme, así que todo está cubierto”.

La jugadora ha insistido en que la decisión no tiene que ver con el evento en sí, sino con la planificación deportiva: “Me gustaría que lo hicieran antes del torneo, pero ahora siento que la superficie va a ser un poco diferente”.

Sablenka devuelve un resto. (REUTERS/Violeta Santos Moura)

Sinner: “No está en mis planes”

En la misma línea, Jannik Sinner ha optado por no desplazarse al Bernabéu para entrenar, priorizando la adaptación a las condiciones reales del torneo.

El italiano ha explicado: “No tengo planeado entrenar en el Bernabéu, quiero entrenar aquí”. Sinner ha justificado su decisión en la necesidad de mantener sensaciones competitivas: “La pelota vuela un poco más. Es rápida dependiendo del sol y no es fácil devolver los saques. Las condiciones aquí son únicas y son diferentes con respecto a Roma y París”.

Aun así, ha valorado positivamente la experiencia de la inauguración: “Fue un día muy interesante el de la presentación con Courtois, Bellingham, Nadal... Fue mi primera vez en el estadio. Es raro y a la vez único”.

'Timelapse' de la transformación del estadio Santiago Bernabéu en una pista de tenis.

Nadal y la inauguración de la pista

El acto de apertura dejó imágenes simbólicas con Rafa Nadal peloteando en la nueva instalación junto a Sinner, Bellingham y Courtois. El balear, líder histórico del torneo con cinco títulos, destacó el carácter excepcional del momento: “Ha sido muy especial disfrutar de esta pista única en el Bernabéu”. El evento contó también con la presencia de Florentino Pérez, que entregó camisetas personalizadas a Nadal y Sinner.

Iga Swiatek, Thibaut Courtois, Rafa Nadal, Linda Caicedo, Jude Bellingham y Jannik Sinner, en el Bernabéu. (Mutua Madrid Open/Europa Press)

Una instalación opcional

Desde la organización, el mensaje ha sido claro: la pista del Bernabéu es una alternativa, no una obligación. En este sentido, la mayoría de los tenistas de referencia han optado por no alterar su rutina habitual y entrenar en las instalaciones oficiales del torneo para asemejarse a las condiciones más reales posibles de cara a las siguientes rondas de la competición.