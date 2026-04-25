El debate de la integración protagoniza el pacto de PP y Vox con la polémica “prioridad nacional” y la primera prohibición autonómica del burka

¡Vista del cartel de Vox: "Feliz 8M de 2030", EFE/Blanca Millez

Los acuerdos de gobierno del PP y Vox en Aragón y Extremadura han devuelto -si es que se había ido en algún momento- la cuestión de la integración al centro del debate político. La implantación de la “prioridad nacional” para acceder a ayudas públicas se ha llevado la mayoría de los titulares. Figuras de ambos partidos han definido este concepto de distinta forma, mientras la oposición la tacha de racista o clasista.

La exigencia de adaptar el Reglamento Europeo de Retornos para “endurecer la política migratoria” y la primera prohibición autonómica del burka y el niqab en espacios públicos se unen a la prioridad nacional como otras de las medidas alcanzadas en esta dirección. Los partidos firmantes defienden estas iniciativas como una apuesta por la seguridad y el arraigo.

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, contradice al PP con el concepto de "prioridad nacional" acordado en Extremadura para obtener ayudas sociales. Asegura que al principio "españoles primero" y no al "arraigo", como defienden los populares.

Prioridad nacional en las ayudas públicas

La principal novedad del acuerdo es la aplicación del principio de “prioridad nacional” para el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas. Según el texto del pacto, tendrán preferencia quienes acrediten un arraigo real, duradero y verificable con la comunidad, reforzando la exigencia de empadronamiento y la vinculación con el territorio.

Los criterios mencionados para comprobar este “arraigo” son la cantidad de años de residencia registrada, vínculos económicos, sociales, familiares, laborales y educativos, así como el historial de cotizaciones y aportes al sistema. Esto significa que quienes hayan residido más tiempo, hayan trabajado durante más años, tengan familiares en la región o hayan realizado estudios allí pueden acumular más puntos para acceder a ayudas o prestaciones.

Sin embargo, según la documentación oficial, no se otorga mayor puntuación por haber nacido en España frente a quienes nacieron en el extranjero, de manera que un español que llegue próximamente a Extremadura o Aragón no partiría con ninguna ventaja. Los obstáculos para los migrantes llegan porque es mucho más complicado que cumplan con criterios como los vínculos familiares.

La portavoz de Juts, Míriam Nogueras, opina sobre la prohibición del burka propuesta por Vox. (Congreso de los Diputados)

Endurecimiento migratorio y prohibición del burka

Otra de las líneas de acción prioritarias del pacto consiste en instar al Gobierno central a adaptar de manera inmediata el nuevo Reglamento Europeo de Retornos, aprobado recientemente por el Parlamento Europeo. Este reglamento, orientado a endurecer el control sobre los retornos y la política migratoria, debe ser incorporado a la legislación nacional antes de septiembre de 2026, defienden los dos partidos según lo pactado.

La décima página del pacto de Aragón, tras estas dos medidas, la completa una de las cuestiones que ha generado más polémica en los últimos meses. Se trata de la prohibición autonómica del uso del burka, el niqab y cualquier prenda que oculte completamente el rostro en espacios, edificios y servicios públicos de la comunidad. Los dos partidos han aprobado esta restricción, que justifican con motivos de seguridad, identificación personal y convivencia, pero también por la defensa de los valores de igualdad y dignidad.

De esta forma, este acuerdo supone la primera vez que una comunidad autónoma prohíbe el uso de estas prendas. Algunos ayuntamientos, principalmente liderados por Vox, han impulsado medidas similares, pero nunca se ha hecho a nivel autonómico. Hace unos días lo anunció Lleida, gobernada por el Partido Socialista de Cataluña (PSC). El alcance de sus competencias limita esta norma en la práctica, pero los espacios que dependan de la comunidad tendrán que regirse por esta medida.