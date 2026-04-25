La DGT lanza un número de asistencia psicológica para víctimas de tráfico: conoce cómo funciona el ‘018’ y qué servicios ofrece

La línea 018 conecta a los afectados con expertos y redes de ayuda en toda España (DGT)

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en funcionamiento el teléfono gratuito 018, un canal de atención confidencial y de alcance nacional que ofrece apoyo psicológico, asesoramiento legal y acompañamiento a todas las personas afectadas por siniestros viales y sus familiares.

El servicio está disponible los 365 días del año y responde a una petición constante planteada por las asociaciones de víctimas a la Administración. El 018 es una línea atenta todos los días de la semana, de 8.00 a 21.00, y gestionada por profesionales en psicología, trabajo social y abogacía expertos en siniestralidad vial.

Todo el personal que atiende las llamadas cuenta con más de cinco años de experiencia en el acompañamiento telefónico de víctimas. Cada año, en España mueren unas 1.800 personas en accidentes de tráfico, mientras que cerca de 10.000 resultan hospitalizadas.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha calificado este servicio como el “primer punto de contacto” que las víctimas encuentran tras sufrir un siniestro, en el que pueden acceder a “información, orientación psicológica, asesoramiento jurídico básico y acompañamiento emocional”. Además, durante la presentación, se ha remarcado la relevancia del acceso directo y en varios idiomas, el carácter gratuito y la atención personalizada, tanto para los propios accidentados como para familiares.

El apoyo del 018 se canaliza por varias vías: permite la comunicación telefónica directa, su uso por medio de WhatsApp (escribiendo al 645 713 823) y también mediante correo electrónico (victimastrafico@dgt.es) y un formulario en la web de la DGT. La línea atiende en cincuenta idiomas. Si bien la llamada es confidencial, los responsables de Tráfico recuerdan que puede aparecer en los historiales telefónicos.

El 018 ofrece apoyo a quienes atraviesan las secuelas de un accidente de tráfico

Según el ministro Grande-Marlaska, el 018 no solo proporciona ayuda directa sino que permite a las víctimas conectar fácilmente con redes existentes de acompañamiento ofrecidas por entidades de la sociedad civil, fortaleciendo el trabajo de las asociaciones de apoyo y evitando que “ninguna víctima se quede sin información, sin acompañamiento y sin la posibilidad de recibir una atención especializada y continuada”.

El propio director general de Tráfico, Pere Navarro, ha señalado que llevar a cabo el desarrollo del teléfono ha implicado un trabajo “largo y farragoso”, aunque ha destacado que el resultado compensa con creces el esfuerzo invertido. Al otro lado de la línea, el equipo ayuda a superar barreras habituales como el miedo, el aislamiento geográfico o el desconocimiento de trámites y recursos.

Acompañamiento en todas las fases

El servicio, por tanto, se dirige tanto a las víctimas directas como a quienes sufren las consecuencias indirectas de los siniestros, que a menudo presentan no sólo lesiones físicas, sino también secuelas emocionales y sociales: trauma, duelo o discapacidad. Junto a esto, las personas afectadas han de afrontar procedimientos administrativos y judiciales derivados del accidente como el atestado, las denuncias, reclamación de indemnizaciones y la participación en juicios.

Según ha explicado el director del Observatorio de Seguridad Vial, Álvaro Gómez, el 018 representa “la puerta de entrada a los recursos disponibles en España, que son gratuitos. A veces las víctimas no saben cuáles son sus derechos ni cómo acceder a ellos”, afirma Gómez.

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En el caso de siniestros que resultan especialmente graves, se prevé que el equipo de atención pueda hacer seguimiento durante un plazo de hasta un año, siempre con el consentimiento de la persona afectada, para comprobar la utilidad de los recursos y adaptar el acompañamiento a la evolución del caso.

El teléfono 018 se completa con la creación de un grupo de trabajo dentro del Consejo Superior de Tráfico y Seguridad Vial, que integrará asociaciones de víctimas y otros actores sociales, con la finalidad de monitorizar la calidad de la asistencia y perfeccionar los servicios ofrecidos.