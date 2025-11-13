Para qué sirve el naproxeno, el medicamento para la inflamación más potente que el ibuprofeno

Tableta de naproxeno (AdobeStock)

El naproxeno es uno de los medicamentos más utilizados en el mundo para aliviar el dolor y reducir la inflamación. Este fármaco pertenece al grupo de los antiinflamatorios no esteroideos (AINE), que se recetan para tratar molestias musculares, articulares y otras afecciones que provocan dolor o inflamación. Aunque suele venderse sin receta en dosis bajas, su uso responsable es fundamental para evitar efectos adversos.

El naproxeno es un analgésico y antiinflamatorio que actúa bloqueando la producción de sustancias llamadas prostaglandinas, las cuales intervienen en los procesos de dolor, fiebre e inflamación del cuerpo. Al inhibir la enzima ciclooxigenasa (COX), logra disminuir la respuesta inflamatoria y aliviar los síntomas asociados a diversas dolencias, según explica MedlinePlus.

Este medicamento se presenta comúnmente en tabletas o cápsulas, y en algunos casos en suspensión oral. En las farmacias se puede encontrar bajo distintas marcas comerciales, como Naprosyn, Apronax, Antalgin o Flanax, entre otras. Dependiendo de la concentración, puede adquirirse sin receta o requerir prescripción médica.

Para qué sirve el naproxeno

El naproxeno se utiliza para tratar una amplia variedad de condiciones. Su eficacia lo ha convertido en uno de los fármacos de elección para el control del dolor de intensidad leve a moderada, por lo que es muy utilizado para aliviar dolores musculares y articulares causados por esguinces, torceduras o contracturas. También se prescribe en casos de artritis y enfermedades reumáticas, ya que reduce la inflamación y el dolor en padecimientos como la artritis reumatoide, la artrosis y la espondilitis anquilosante. Asimismo, resulta eficaz para aliviar el dolor menstrual, ayudando a disminuir los cólicos y la inflamación del útero durante el ciclo.

Otro uso común del naproxeno es en el tratamiento de dolores de cabeza y migrañas, tanto para reducir la intensidad de las crisis como para prevenir su aparición. Según MedlinePlus, en el ámbito odontológico, se recomienda para aliviar la inflamación y sensibilidad tras procedimientos dentales o infecciones leves. También puede emplearse para controlar la fiebre en adultos y adolescentes mayores de 12 años, aunque en estos casos existen alternativas más específicas.

La dosis de naproxeno depende de la edad, el peso y la condición del paciente. En adultos, suele recomendarse una dosis inicial de 500 mg, seguida de 250 mg cada 8 a 12 horas, según la intensidad del dolor. No debe excederse una dosis máxima diaria de 1.000 mg sin supervisión médica. Se recomienda tomar el medicamento con alimentos o un vaso de leche para reducir posibles molestias estomacales. En niños, la dosis debe ser siempre indicada por un pediatra.

Contraindicaciones del naproxeno

Aunque es un fármaco seguro cuando se usa correctamente, el naproxeno puede causar efectos secundarios, especialmente en tratamientos prolongados o con dosis altas. Los más comunes son malestar estomacal, acidez, náuseas o mareos.

En casos raros, puede provocar úlceras gástricas, sangrado intestinal o reacciones alérgicas. El uso del naproxeno debe evitarse en personas con antecedentes de úlceras, insuficiencia renal, enfermedades cardíacas o alergias a otros AINEs, como el ibuprofeno o la aspirina. Además, no se recomienda durante el tercer trimestre del embarazo, ya que podría afectar al feto.