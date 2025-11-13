España

Para qué sirve el naproxeno, el medicamento para la inflamación más potente que el ibuprofeno

Este fármaco es útil para los dolores menstruales y la migraña, entre otros

Guardar
Tableta de naproxeno (AdobeStock)
Tableta de naproxeno (AdobeStock)

El naproxeno es uno de los medicamentos más utilizados en el mundo para aliviar el dolor y reducir la inflamación. Este fármaco pertenece al grupo de los antiinflamatorios no esteroideos (AINE), que se recetan para tratar molestias musculares, articulares y otras afecciones que provocan dolor o inflamación. Aunque suele venderse sin receta en dosis bajas, su uso responsable es fundamental para evitar efectos adversos.

El naproxeno es un analgésico y antiinflamatorio que actúa bloqueando la producción de sustancias llamadas prostaglandinas, las cuales intervienen en los procesos de dolor, fiebre e inflamación del cuerpo. Al inhibir la enzima ciclooxigenasa (COX), logra disminuir la respuesta inflamatoria y aliviar los síntomas asociados a diversas dolencias, según explica MedlinePlus.

Este medicamento se presenta comúnmente en tabletas o cápsulas, y en algunos casos en suspensión oral. En las farmacias se puede encontrar bajo distintas marcas comerciales, como Naprosyn, Apronax, Antalgin o Flanax, entre otras. Dependiendo de la concentración, puede adquirirse sin receta o requerir prescripción médica.

Para qué sirve el naproxeno

El naproxeno se utiliza para tratar una amplia variedad de condiciones. Su eficacia lo ha convertido en uno de los fármacos de elección para el control del dolor de intensidad leve a moderada, por lo que es muy utilizado para aliviar dolores musculares y articulares causados por esguinces, torceduras o contracturas. También se prescribe en casos de artritis y enfermedades reumáticas, ya que reduce la inflamación y el dolor en padecimientos como la artritis reumatoide, la artrosis y la espondilitis anquilosante. Asimismo, resulta eficaz para aliviar el dolor menstrual, ayudando a disminuir los cólicos y la inflamación del útero durante el ciclo.

Otro uso común del naproxeno es en el tratamiento de dolores de cabeza y migrañas, tanto para reducir la intensidad de las crisis como para prevenir su aparición. Según MedlinePlus, en el ámbito odontológico, se recomienda para aliviar la inflamación y sensibilidad tras procedimientos dentales o infecciones leves. También puede emplearse para controlar la fiebre en adultos y adolescentes mayores de 12 años, aunque en estos casos existen alternativas más específicas.

La dosis de naproxeno depende de la edad, el peso y la condición del paciente. En adultos, suele recomendarse una dosis inicial de 500 mg, seguida de 250 mg cada 8 a 12 horas, según la intensidad del dolor. No debe excederse una dosis máxima diaria de 1.000 mg sin supervisión médica. Se recomienda tomar el medicamento con alimentos o un vaso de leche para reducir posibles molestias estomacales. En niños, la dosis debe ser siempre indicada por un pediatra.

Qué son los fármacos huérfanos, los medicamentos que España quiere potenciar.

Contraindicaciones del naproxeno

Aunque es un fármaco seguro cuando se usa correctamente, el naproxeno puede causar efectos secundarios, especialmente en tratamientos prolongados o con dosis altas. Los más comunes son malestar estomacal, acidez, náuseas o mareos.

En casos raros, puede provocar úlceras gástricas, sangrado intestinal o reacciones alérgicas. El uso del naproxeno debe evitarse en personas con antecedentes de úlceras, insuficiencia renal, enfermedades cardíacas o alergias a otros AINEs, como el ibuprofeno o la aspirina. Además, no se recomienda durante el tercer trimestre del embarazo, ya que podría afectar al feto.

Temas Relacionados

NaproxenoEnfermedades y MedicamentosEnfermedades y Medicamentos EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Saber sentarse y levantarse sin usar las manos tiene una importancia crucial para la salud, según Harvard: “Es un predictor de mortalidad natural y cardiovascular”

Este tipo de ejercicios trabaja la flexibilidad y el equilibrio, entre otros

Saber sentarse y levantarse sin

El ‘tierra, trágame’ de Clara Lago cuando la reina Letizia le dijo “pero qué delgadita estás”: “¡Mira quién fue a hablar!”

La actriz ha contado en el pódcast ‘La ruina’ su desafortunada anécdota con la esposa de Felipe VI

El ‘tierra, trágame’ de Clara

Así actúan las cuatro fases de la migraña, según un neurólogo: “No es solo un dolor de cabeza”

El especialista realiza un repaso de las señales y secuelas que acompañan a estos episodios: de la irritabilidad a la fatiga posterior

Así actúan las cuatro fases

La CNMV impone una multa de 5 millones de euros a Twitter por permitir publicidad engañosa de servicios financieros en su plataforma X

El supervisor bursátil señala una “infracción continuada muy grave” por la falta de vigilancia sobre si empresas como Quantum IA contraba con la autorización para operar en mercados de inversión

La CNMV impone una multa

Manuel de la Peña, catedrático en longevidad: “Estos tres elementos sencillos son la clave para vivir más años”

El experto asegura que no hacen falta grandes métodos para llegar a vivir hasta 120 años

Manuel de la Peña, catedrático
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España tiene uno de los

España tiene uno de los 20 ejércitos más poderosos del mundo, según un ranking internacional: por delante de Ucrania, por detrás de Israel o Alemania

Una familia despide a su empleada de hogar por ausentarse para operarse de apendicitis y ahora debe indemnizarla con 7.000 euros

Un padre pide dejar de pagar la manutención a su hija mayor de edad y recuperar el uso de la vivienda: la Justicia mantiene la pensión y permite a la madre seguir en la casa hasta 2028

“Me he tenido que mudar”, “me han diagnosticado insomnio crónico”: el ruido de las pistas de pádel de los Salesianos que hacen la vida imposible a unos vecinos de Carabanchel

Este es el experto que ha tasado, uno a uno, los 146.271 dólares americanos en monedas que el Banco de España guarda en su archivo

ECONOMÍA

La CNMV impone una multa

La CNMV impone una multa de 5 millones de euros a Twitter por permitir publicidad engañosa de servicios financieros en su plataforma X

Banco Sabadell marca récord de beneficios hasta septiembre tras la opa fallida de BBVA

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 13 de noviembre

Precio del aceite de oliva en España este 13 de noviembre

Cuántos euros me dan por un dólar este 13 de noviembre

DEPORTES

Diez años de la tragedia

Diez años de la tragedia que comenzó con un partido de fútbol entre Francia y Alemania y se extendió a todo París: tres explosiones, los aficionados asaltando el campo y un muerto

Toni Kroos habla sobre la estrella turca del Real Madrid: “Güler podrá marcar una época, pero no es mi sucesor”

La vida de Marc Márquez fuera de MotoGP: 20.000 euros en dos semanas de vacaciones al año

Así pudo haber sido el Camp Nou, pero el FC Barcelona rechazó la propuesta del arquitecto británico Norman Foster

Mbappé recuerda a las víctimas de los atentados del 13 de noviembre de 2015 en la rueda de prensa antes del partido de Francia: “Fue un momento terrible”