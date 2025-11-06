Dani García, chef Michelin: “Mi receta de lentejas favorita lleva foie gras, un poco de curry y queso de cabra gratinado”

La receta de lentejas más original de Dani García (Montaje Infobae)

Si te has aburrido del clásico guiso de lentejas con chorizo y verduras, esta receta de Dani García viene a salvarte. A pesar de que suelan cocinarse siempre siguiendo el mismo sencillo paso a paso, en realidad esta legumbre es muy versátil, y puede combinarse con muchos y muy variados sabores. El chef marbellí lo ha demostrado con una de sus últimas recetas publicadas en redes, unas lentejas acompañadas con foie gras y queso de cabra gratinado.

“Hoy os voy a enseñar mi receta de lentejas favoritas, unas lentejas con foie gras, un poco de curry y queso de cabra gratinado”, comienza explicando el cocinero en su vídeo, publicado en su cuenta Como Dani, en el que también afirma que este es “es un platazo que podría estar en cualquier restaurante de nivel”. Y es que, con unos sencillos detalles e ingredientes extra, García es capaz de elevar un sencillo guiso de lentejas pardinas a un plato digno de alta cocina, gracias a un delicioso contraste de sabores y texturas. Este es el paso a paso que el cocinero con dos estrellas Michelin explica en su vídeo.

Receta de lentejas con foie gras, curry y queso de cabra gratinado

En este guiso, el chef Michelin cocina unas lentejas pardinas con jamón y especias. Luego, añade el foie gras, que se marca aparte y su grasa se añade al guiso, realzando su untuosidad. Como toque final, García gratina rodajas de queso de cabra sobre la base de lentejas antes de servir, logrando una combinación de texturas y sabores única.

Tiempo de preparación

Preparación de ingredientes: 15 minutos

Cocción de las lentejas: 25 minutos

Gratinado final: 5 minutos

Total aproximado: 45 minutos

Ingredientes

300 g de lenteja pardina (hidratada previamente)

1 cebolla asada

2 dientes de ajo asados

1 hoja de laurel

1 hueso de jamón

80 g de jamón serrano en tacos (opcional)

Agua (cantidad necesaria)

2 cucharaditas de curry en polvo

1 cucharadita de pimentón dulce

2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

30 g de mantequilla

120 g de foie gras de pato (en escalopes, fresco)

3 rodajas de queso de cabra

Sal y pimienta negra al gusto

Perejil fresco para decorar

Cómo hacer lentejas con foie gras, curry y queso de cabra, paso a paso

Sofríe la cebolla y el ajo asados en una cazuela con el aceite de oliva hasta que estén dorados. Añade el curry y el pimentón. Evita que el pimentón se queme añadiendo un poco de agua inmediatamente después. Incorpora las lentejas hidratadas, el hueso y los tacos de jamón. Cubre con agua. Cuece suavemente a fuego medio. El chef García nos recomienda tratar el guiso como un risotto: agregar agua poco a poco mientras se consume, para que las lentejas queden cremosas. Cocina unos 25 minutos o hasta que las lentejas estén tiernas, removiendo de vez en cuando. Mientras, prepara un aceite de curry, mezclando un chorro de aceite de oliva con una cucharadita de curry en polvo. Añade la mantequilla, mezcla bien y ajusta de sal y pimienta. Deja reposar fuera del fuego. Marca el foie gras en una sartén muy caliente durante 30-40 segundos por lado. Reserva y añade la grasita que suelta al guiso para potenciar el sabor. Coloca una base de lentejas en platos hondos aptos para gratinar. Dispón encima las rodajas de queso de cabra y gratina al horno hasta dorar (3-4 minutos). Añade el foie gras marcado. Termina con un chorrito de aceite de curry, sal, pimienta y perejil picado.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 3 a 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Proteínas: 18-22 g

Grasas totales: 20-24 g (incluye el foie y el queso)

Carbohidratos: 35-40 g

Calorías: 480-520 kcal por porción

Fibra: 10-12 g

Sodio: Moderado

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se puede mantener refrigerada (sin gratinar el queso ni añadir el foie) hasta 3 días en recipiente hermético. Añadir el foie y gratinar justo antes de servir para mantener la textura óptima.