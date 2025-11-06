España

Cómo hacer castañas cocidas, para disfrutar por sí solas y para preparar recetas otoñales

Estas castañas cocidas pueden servirnos como base para realizar recetas dulces y saladas, desde salsas y purés hasta postres que tengan este fruto seco como protagonista

Guardar
Cómo hacer castañas cocidas (Adobe
Cómo hacer castañas cocidas (Adobe Stock)

El otoño trae consigo una temporada excelente a nuestra despensa. La calabaza, el boniato, las setas, manzanas, membrillo, peras, uvas… Y también castañas, uno de los sabores por excelencia de esta época del año. Aunque probablemente la forma más frecuente de prepararlas en casa sea asándolas, cocinarlas en agua y a fuego lento es una alternativa muy común en muchas casas. Esta técnica puede seguirse tanto para disfrutar de las castañas cocidas por sí mismas, pero también como base para realizar otras muchas recetas dulces y saladas, desde salsas y purés hasta postres que tengan este fruto seco como protagonista, pasando por platos tradicionales como el cocido gallego.

Para cocerlas y que queden en su punto exacto, es imprescindible hacer un corte superficial en la parte abultada de cada castaña con un cuchillo afilado, para así evitar que las castañas revienten durante la cocción. Además, debemos tener cuidado de no sobrecocerlas, por lo que hemos de observar el punto de cocción pinchándolas para comprobar que estén tiernas pero no han comenzado a deshacerse.

Propiedades nutricionales de las castañas

A pesar de que las castañas son un fruto seco, su composición se asemeja más a la de los cereales. Las castañas son una gran fuente de fibra y ricas en hidratos de carbono complejos, un compuesto que debe ser la fuente más importante de energía en nuestra dieta.

Además, la cantidad de grasa es bastante similar a la de los cereales y, por lo tanto, notablemente inferior a la que contienen el resto de los frutos secos. Gracias a estas propiedades y a que su contenido en agua es cercano al 50%, la castaña es uno de los frutos secos de menor contenido calórico: por 100 gramos de producto el aporte calórico es de unas 190 calorías. En cuanto a los minerales, las castañas son fuente de fósforo y potasio.

Estas son las frutas que se pueden conseguir durante el otoño en España

Receta de castañas cocidas

Preparar castañas cocidas es un proceso sencillo, pero requiere cuidado para lograr que la piel se desprenda bien y se conserve la textura. La técnica consiste en cocer las castañas en agua con sal, tras realizarles un pequeño corte para evitar que revienten, hasta que se ablanden y su piel se retire fácilmente. El resultado son castañas suaves, aromáticas y listas para consumir o usar en otras preparaciones.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 35-45 minutos
    • Preparación: 5-10 minutos
    • Cocción: 30-35 minutos

Ingredientes

  • 1 kilo de castañas frescas
  • Agua (cantidad suficiente para cubrir las castañas)
  • 1 pizca de sal

Cómo hacer castañas cocidas, paso a paso

  1. Lavar bien las castañas para eliminar suciedad o impurezas.
  2. Hacer un corte superficial en la parte abultada de cada castaña con un cuchillo afilado. Este paso es fundamental para evitar que las castañas revienten durante la cocción.
  3. Colocar las castañas en una olla amplia y cubrirlas completamente con agua.
  4. Añadir una pizca de sal al agua.
  5. Llevar a ebullición y mantener el hervor suave durante 30-35 minutos. Comprobar la cocción pinchando una castaña, debe estar tierna pero no deshaciéndose.
  6. Apagar el fuego y dejar reposar las castañas en el agua caliente unos minutos más.
  7. Pelar las castañas cuando aún están templadas, ya que la piel se desprende mejor que si se dejan enfriar del todo.
  8. Servirlas solas, como acompañamiento o reservadas para otras recetas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para cuatro a seis personas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 200 kcal aproximadamente
  • Hidratos de carbono: 45 g
  • Proteínas: 2 g
  • Grasas: 1 g
  • Fibra: 5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Las castañas cocidas se pueden guardar en un recipiente hermético en el frigorífico durante dos a tres días. También pueden congelarse una vez peladas para conservarlas durante más tiempo.

Temas Relacionados

CastañasRecetas EspañaRecetasEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Un remoto volcán despierta 700.000 años después: ha crecido 9 centímetros en solo diez meses

Se encuentra en el sureste de Irán y está experimentando un aumento de la presión en la cima

Un remoto volcán despierta 700.000

Perra perdida se reencuentra con su dueño de 93 años gracias a un rastro de calcetines sucios

La canina fue atendida por heridas leves y recibió cuidados veterinarios antes de regresar con su propietario, quien agradeció el apoyo de rescatistas y vecinos

Perra perdida se reencuentra con

Javier de Haro, psicólogo: “Seguro que has escuchado que los abuelos solo están para mimar y consentir a sus nietos, pero es falso”

El experto reivindica el papel fundamental que tienen en la educación y en la transmisión de valores

Javier de Haro, psicólogo: “Seguro

Uno de cada diez estudiantes en España sufre acoso escolar: ¿qué hacer si tu hijo es uno de ellos?

Los cambios de actitud, las excusas para no ir a clase o la disminución del rendimiento académico son señales de que un niño o adolescente sufre bullying en su centro escolar

Uno de cada diez estudiantes

El plan militar secreto contra Marruecos que España no llegó a poner en marcha: la ‘Operación Marabunta’ no esperaba la Marcha Verde

Las Fuerzas Armadas se prepararon para un posible ataque y las tropas se retiraron con la entrega del control del Sáhara Occidental

El plan militar secreto contra
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El plan militar secreto contra

El plan militar secreto contra Marruecos que España no llegó a poner en marcha: la ‘Operación Marabunta’ no esperaba la Marcha Verde

Ayuso acusa a PSOE y Más Madrid de “obstruir a la Justicia” en el caso del fiscal general y ellos reprochan: “Diga a su novio que no se escape”

El despliegue militar español en Irak que ha recibido la Medalla de la OTAN por su servicio por la paz y seguridad

Al menos un herido y un detenido en una noche de disturbios en Vallecas por una reyerta entre ultras del Rayo y del equipo polaco Lech Poznan

Junts rehúye de una censura a Sánchez, pero trata de asfixiar su legislatura: registra enmiendas a la totalidad a todas las leyes del Gobierno

ECONOMÍA

Estos son los ganadores del

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 6 noviembre

Un hostelero desvela cuánto genera con su restaurante especializado en poke: “El año pasado facturó 760.000 euros ese local solo”

Un propietario asegura que instalar placas solares es innecesario: “Yo no las recomiendo, me he ahorrado 250 euros en un año y la instalación cuesta más de 6.000 euros”

Esta joven de 30 años está prácticamente jubilada: es hija de funcionarios y ya tiene 15 propiedades “para no depender del sistema”

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once

DEPORTES

“Lamine Yamal no tiene la

“Lamine Yamal no tiene la esencia de lo que es un jugador del Real Madrid”: una leyenda blanca revela a quién sí ficharía del FC Barcelona

Estos son los cinco deportes más practicados del mundo: el baloncesto no está entre ellos

Josep Ribas, el arquitecto culé de la reforma del Santiago Bernabéu: “El estadio tiene que funcionar los 365 días para que sea rentable”

El fisioterapeuta que curó la pubalgia de Messi avisa a Mastantuono sobre su recuperación: “Hay ejercicios que no puedes hacer”

Un expiloto de Fórmula 1 habla de los problemas entre Hamilton y su ingeniero: “No hay química”