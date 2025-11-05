Turrón de mejillones y atún: el aperitivo marino que conquistará las mesas esta Navidad

Turrón de mejillones y atún. (Adobe Stock)

El turrón de mejillones y atún es una de esas creaciones modernas que deslumbran en cualquier mesa de celebración. Sorprende por su presentación elegante y su sabor marino, conquistando tanto a los amantes de los aperitivos clásicos como a quienes buscan bocados originales para fiestas o reuniones familiares. Esta preparación, que evoca la textura cremosa de los turrones dulces en una clave salada y fresca, se posiciona como un entrante perfecto para cualquier ocasión especial.

Nacido en la tendencia de los turrones salados, este plato fusiona dos ingredientes muy presentes en la gastronomía española: el atún y los mejillones en escabeche. Se puede presentar decorado con pimentón, cebollino o perejil, y marida de forma ideal con vinos blancos frescos o cavas brut. Además, admite variaciones con toque cítrico o especiado, y suele servirse acompañado de tostas o pan crujiente.

Receta de turrón de mejillones y atún

Esta receta transforma el sabor y la jugosidad de los mejillones en escabeche y el atún en aceite de oliva en una terrina compacta y fácil de laminar. El resultado es un turrón salado de textura untuosa, suave, con un punto ácido y especiado, muy refrescante y sencillo de preparar.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 15 minutos (preparación activa) + 4 horas de refrigeración

Preparación de ingredientes: 5 minutos

Mezcla y montaje: 10 minutos

Refrigeración/cuajado: 4 horas

Ingredientes

1 lata de mejillones en escabeche (aprox. 115 g) 1 lata de atún en aceite de oliva (aprox. 120 g) 100 g de queso crema (tipo Philadelphia) 2 hojas de gelatina neutra 1 cucharada de mayonesa (opcional) Sal y pimienta al gusto Pimentón dulce o picante (opcional, para decorar) Cebollino o perejil picado (opcional, para decorar)

Cómo hacer turrón de mejillones y atún, paso a paso

Mejillones en salsa picante (Adobe Stock)

Hidratar las hojas de gelatina en agua fría durante cinco minutos. Escurrir el atún y los mejillones, reservando un poco del escabeche de los mejillones para la gelatina. Tritura el atún, los mejillones, el queso crema y la mayonesa (si la usas) en un vaso batidor hasta obtener una mezcla homogénea. Calienta ligeramente el escabeche reservado y disuelve en él las hojas de gelatina escurridas, removiendo bien para integrar. Incorpora el escabeche con gelatina a la mezcla anterior y vuelve a triturar para conseguir una textura totalmente uniforme. Ajusta de sal y pimienta según tu gusto. Forra un molde rectangular con film plástico y vierte la mezcla. Presiona ligeramente para evitar burbujas. Deja enfriar al menos cuatro horas en la nevera hasta que el turrón esté bien cuajado. Desmolda, espolvorea con pimentón y decora con cebollino o perejil antes de cortar en porciones y servir con tostas de pan.

Consejos clave:

Disuelve muy bien la gelatina en el escabeche caliente para evitar grumos.

Presiona la mezcla en el molde para un resultado compacto y uniforme.

Enfría el tiempo suficiente para un corte limpio y una textura perfecta.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde entre 8 y 10 porciones finas como aperitivo o entrante.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 80-100 kcal por porción

Proteínas: 7-8 g

Grasas: 5-6 g

Hidratos de carbono: 1-2 g

Sodio: Moderado (por la conserva)

Fuente de omega 3, calcio y vitamina D

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El turrón de mejillones y atún se conserva perfectamente en la nevera, bien cubierto, durante 3 a 4 días. No es recomendable congelarlo, ya que podría perder textura.