Turrón de mejillones y atún: el aperitivo marino que conquistará las mesas esta Navidad

El turrón de mejillones y atún es una de esas creaciones modernas que deslumbran en cualquier mesa de celebración. Sorprende por su presentación elegante y su sabor marino, conquistando tanto a los amantes de los aperitivos clásicos como a quienes buscan bocados originales para fiestas o reuniones familiares. Esta preparación, que evoca la textura cremosa de los turrones dulces en una clave salada y fresca, se posiciona como un entrante perfecto para cualquier ocasión especial.
Nacido en la tendencia de los turrones salados, este plato fusiona dos ingredientes muy presentes en la gastronomía española: el atún y los mejillones en escabeche. Se puede presentar decorado con pimentón, cebollino o perejil, y marida de forma ideal con vinos blancos frescos o cavas brut. Además, admite variaciones con toque cítrico o especiado, y suele servirse acompañado de tostas o pan crujiente.
Receta de turrón de mejillones y atún
Esta receta transforma el sabor y la jugosidad de los mejillones en escabeche y el atún en aceite de oliva en una terrina compacta y fácil de laminar. El resultado es un turrón salado de textura untuosa, suave, con un punto ácido y especiado, muy refrescante y sencillo de preparar.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 15 minutos (preparación activa) + 4 horas de refrigeración
- Preparación de ingredientes: 5 minutos
- Mezcla y montaje: 10 minutos
- Refrigeración/cuajado: 4 horas
Ingredientes
- 1 lata de mejillones en escabeche (aprox. 115 g)
- 1 lata de atún en aceite de oliva (aprox. 120 g)
- 100 g de queso crema (tipo Philadelphia)
- 2 hojas de gelatina neutra
- 1 cucharada de mayonesa (opcional)
- Sal y pimienta al gusto
- Pimentón dulce o picante (opcional, para decorar)
- Cebollino o perejil picado (opcional, para decorar)
Cómo hacer turrón de mejillones y atún, paso a paso
- Hidratar las hojas de gelatina en agua fría durante cinco minutos.
- Escurrir el atún y los mejillones, reservando un poco del escabeche de los mejillones para la gelatina.
- Tritura el atún, los mejillones, el queso crema y la mayonesa (si la usas) en un vaso batidor hasta obtener una mezcla homogénea.
- Calienta ligeramente el escabeche reservado y disuelve en él las hojas de gelatina escurridas, removiendo bien para integrar.
- Incorpora el escabeche con gelatina a la mezcla anterior y vuelve a triturar para conseguir una textura totalmente uniforme.
- Ajusta de sal y pimienta según tu gusto.
- Forra un molde rectangular con film plástico y vierte la mezcla. Presiona ligeramente para evitar burbujas.
- Deja enfriar al menos cuatro horas en la nevera hasta que el turrón esté bien cuajado.
- Desmolda, espolvorea con pimentón y decora con cebollino o perejil antes de cortar en porciones y servir con tostas de pan.
Consejos clave:
- Disuelve muy bien la gelatina en el escabeche caliente para evitar grumos.
- Presiona la mezcla en el molde para un resultado compacto y uniforme.
- Enfría el tiempo suficiente para un corte limpio y una textura perfecta.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde entre 8 y 10 porciones finas como aperitivo o entrante.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 80-100 kcal por porción
- Proteínas: 7-8 g
- Grasas: 5-6 g
- Hidratos de carbono: 1-2 g
- Sodio: Moderado (por la conserva)
- Fuente de omega 3, calcio y vitamina D
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
El turrón de mejillones y atún se conserva perfectamente en la nevera, bien cubierto, durante 3 a 4 días. No es recomendable congelarlo, ya que podría perder textura.