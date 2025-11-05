Francia ordena suspender el acceso a Shein por el escándalo de las muñecas sexuales

Imagen de la muñeca vendida en Shein. (Mouv'Enfants)

El Gobierno francés ha ordenado la suspensión temporal de la plataforma de comercio electrónico Shein, tras revelarse que en su página web se vendían muñecas sexuales con aspecto de niñas. La justicia se encuentra investigando el caso como un posible delito de pornografía infantil.

Para mayor escándalo, la medida llega en plena inauguración de la primera tienda física de la marca china en París. “Por instrucciones del primer ministro, Sébastien Lecornu, el Gobierno suspende temporalmente Shein para que la plataforma demuestre a las autoridades que todo su contenido cumple con la legislación vigente”, ha informado el gabinete del ministro de Economía y Finanzas, Rolan Lescure, en un comunicado.

La investigación comenzó el pasado sábado 1 de noviembre, cuando la Dirección General de Competencia, Consumo y Represión del Fraude (DGCCRF) denunció ante la justicia francesa la comercialización en la plataforma de muñecas sexuales con apariencia infantil, consideradas “pornografía”.

El caso se agravó tras el hallazgo, en un almacén de mensajería en Bouc-Bel-Air (cerca de Marsella), de un paquete con una de estas muñecas, adquirida a través de Shein. El destinatario, un hombre de 56 años con antecedentes por delitos sexuales contra menores, fue detenido y permanece bajo custodia policial.

“Este tipo de productos alimentan los impulsos pedófilos”, alertó la alta comisaria de la Infancia, Sarah El Haïry. Por su parte, la fiscalía de Aix en Provence (sur de Francia), que abrió una investigación por “importación, intento de adquisición e intento de posesión de una imagen de un menor de carácter pornográfico”, delitos penados con hasta cinco años de cárcel y 75.000 euros de multa.

Protestas frente a la tienda de Shein. (Reuters)

Protestas en la tienda física de París

La suspensión fue anunciada el mismo día que Shein inauguraba su primera tienda física permanente en el mundo, ubicada en los históricos grandes almacenes BHV, en pleno centro de París. A las puertas del establecimiento se vivieron escenas de fuerte tensión.

Mientras centenares de clientes hacían cola para entrar, en la acera opuesta se concentraron manifestantes que increpaban a quienes esperaban: “¡Sois una vergüenza!”, y pancartas con mensajes como “Shein es cómplice de la pederastia”.

Pese a la presión social, el responsable de Shein en Francia, Quentin Ruffat, cortó el lazo inaugural entre aplausos de clientes atraídos por los precios bajos.

Protestas frente a la tienda de Shein. (Reuters)

“Un error por dinero”

La polémica ha alcanzado también a la dirección de BHV por mantener su acuerdo con la marca china. Su gerente, Frédéric Merlin, se ha defendido: “Queremos atraer a la clientela popular”.

No obstante, desde el Gobierno, la respuesta ha sido tajante. El ministro de Vivienda, Vincent Jeanbrun, ha denunciado: “La llegada de Shein es un peligro. BHV ha cometido un error estratégico a largo plazo; a corto plazo, lo ha hecho por dinero”.

El rechazo se extendió hasta las autoridades locales. Jean-Luc Salaberry, de la Federación Nacional de Autoridades Locales, ha criticado “la estrategia de Shein, que va contra el comercio local y el medio ambiente. BHV es un símbolo de París y la capital no necesita Shein”.

Por su parte, el adjunto de la alcaldía de París, Emmanuel Gregorie, ha calificado la situación de “una vergüenza”. Además, algunas marcas que comparten espacio con Shein en los grandes almacenes anunciaron su retirada como señal de protesta.

La respuesta de Shein: retirada del catálogo y asunción de responsabilidades

Por el otro lado, Shein ha asegurado haber eliminado todas las publicaciones relacionadas con las muñecas y haber retirado temporalmente su categoría de “juguetes para adultos”. “Hay que diferenciar la marca Shein, que vende ropa, del marketplace. Shein es un intermediario”, ha tratado de matizar Quentin Ruffat.

El presidente ejecutivo, Donald Tang, ha asumido “la responsabilidad personal” por lo ocurrido. “Se trata de un fallo interno en nuestro proceso y nuestra gobernanza. Hemos tomado conciencia de ello con una respuesta rápida. La DGCCRF apreció la rapidez de la ejecución”, sostuvo Ruffat.

La compañía afirmó que colaborará “al 100% con la justicia” y será “totalmente transparente”. Las muñecas, de 80 centímetros, aspecto infantil y promocionadas como “juguete para hombres”, también han aparecido en otras plataformas como AliExpress, Temu y Wish.