Francia amenaza a Shein con prohibirle el acceso al mercado nacional si no descataloga “muñecas sexuales con apariencia de niñas”

Manifestación contra la venta de muñecas sexuales con apariencia de niña por la plataforma Shein, frente al centro comercial BHM de París. (REUTERS/Abdul Saboor)

Shein se ha convertido en el centro del escándalo en Francia. La cadena de televisión RMC reveló el pasado 1 de noviembre que la compañía china de venta online incluía en su catálogo muñecas con apariencia de niñas pequeñas que se promocionan como “juguetes para hombres”.

El producto ha aparecido tanto en Shein como en otras plataformas similares, como AliExpress, Temu y Wish. La Fiscalía de París ha abierto cuatro investigaciones diferentes tras la alerta de la Dirección General de Competencia, Consumo y Lucha contra el Fraude (DGCCRF), que alertó de la aparición de estas muñecas en el mercado.

Las muñecas miden 80 centímetros y tienen la apariencia de una niña pequeña: con el cabello trenzado y un vestido blanco, vienen acompañadas de un pequeño osito de peluche. El producto se anuncia como una “auténtica muñeca de silicona adorable” y se presenta como “un juguete para hombres”, con precios que van desde los 200 euros hasta los 655 euros.

El ministro de Economía, Roland Lescure, ha amenazado con prohibir el acceso a Shein en el país: “Si estos comportamientos se repiten, estaremos en nuestro derecho, y lo solicitaré, de prohibir el acceso a la plataforma Shein en el mercado francés”, declaró en redes sociales. Por su parte, la Alta comisionada de la Infancia, Sarah el-Haïry, ha planteado convocar al conjunto de plataformas para identificar a los compradores de este producto.

Shein niega su relación con la muñeca y elimina los anuncios

Imagen de la muñeca vendida en Shein. (Mouv'Enfants)

El portavoz de Shein en Francia, Quentin Ruffat, ha indicado que la plataforma ya ha eliminado la totalidad de anuncios e imágenes asociados a estas muñecas sexuales y que ha retirado temporalmente su catálogo de “juguetes para adultos. “Eso no lo justifica todo, hay que diferenciar la marca Shein, que vende ropa, del marketplace. Shein es un intermediario”, minimizó Quentin Ruffat. Según la marca, “se trataba de publicaciones de vendedores externos”, si bien su presidente ejecutivo, Donald Tang, ha asumido “la responsabilidad personal por ellas.

“Se trata de un fallo interno en nuestro proceso y nuestra gobernanza, hemos tomado conciencia de ello con una respuesta rápida. De hecho, la DGCCRF apreció la rapidez de la ejecución”, aseguró el representante de Shein en Francia.

La compañía china ha asegurado que colaborará “al 100% con la justicia” y responderán a toda la información que se le solicite. “Seremos totalmente transparentes con la justicia”, aseveró Ruffat. La cadena AliExpress también ha retirado este producto de su página web. Sin embargo, la asociación Mouv’Enfants, por la protección de la infancia, ha denunciado en redes sociales que la muñeca todavía puede encontrarse en algunas páginas pertenecientes a Shein desde otros países.

Las sanciones francesas contra Shein

Shein anuncia la nueva apertura de su tienda física en el centro comercial BHV Le Marais, en París. (REUTERS/Abdul Saboor)

No es la primera vez que Shein tiene problemas con las autoridades francesas: en más de una ocasión, la plataforma ha sido sancionada por la imposición ilegal de ‘cookies’ a los usuarios, que no eran informados correctamente de ello. La última, anunciada el pasado mes de septiembre, le costó a la compañía 150 millones de euros.

El Gobierno galo ha propuesto también implantar una tasa de dos euros a los pequeños paquetes de fuera de la Unión Europea, con Shein y otros sitios chinos, como Temu, especialmente en la mira.

El anuncio de la apertura de la primera tienda física de Shein en el centro de París, prevista para el 5 de noviembre, ha provocado un fuerte revuelo. La empresa planea abrir su local en el emblemático centro comercial BHV, que normalmente se ha centrado en la venta de productos franceses. : “Shein no es una marca pedopornográfica”, afirmó Karl-Stéphane Cottendin, director ejecutivo de BHV, en una entrevista con BFMTV, subrayando su confianza en la colaboración con el gigante asiático y asegurando que tiene “un lugar legítimo en Francia”.