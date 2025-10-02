Shein tendrá en París su primera tienda física permanente de Europa: prevé abrir cinco más en Francia

Pop-up store de Shein en Londres. (Isabel Infantes/Reuters)

Los grandes almacenes BHV Marais de París serán el primer establecimiento en Europa donde Shein abrirá una tienda física. Su programa de expansión tiene previsto comenzar en noviembre de 2025. Como parte del plan, la compañía también planea abrir otras cinco tiendas en Francia, ubicadas en Dijon, Reims, Grenoble, Angers y Limoges.

“Esta alianza es más que un simple lanzamiento: es un compromiso para revitalizar los centros urbanos en toda Francia, restaurar los grandes almacenes y desarrollar oportunidades para la moda francesa”, aseguró Shein en un comunicado oficial. La marca también ha prometido que esta expansión generará 200 empleos, tanto directos como indirectos, en la región.

Esta reorientación de la estrategia comercial hacia Europa no es casual. En el contexto de la guerra arancelaria impulsada por Donald Trump, el presidente estadounidense triplicó los aranceles para las compras en plataformas como Temu o Shein, al imponer un gravamen del 104% a las importaciones procedentes de China y eliminar la llamada exención de minimis, una normativa que permitía la entrada libre de impuestos de envíos con un valor igual o inferior a 800 dólares.

Críticas al ‘fast fashion’

Shein, el gigante del ‘fast fashion’, fue fundada en Guangzhou (China) en 2008 y tiene actualmente su sede en Singapur. Conocida por vender ropa y accesorios a precios muy bajos, tiene una plantilla global de 16.000 empleados y facturó cerca de 20.000 millones de euros en 2022.

Pero su modelo de negocio no está libre de polémica. La compañía ha sido duramente criticada por su impacto medioambiental, debido al altísimo volumen de prendas que produce y distribuye y por las condiciones laborales en sus fábricas.

Una investigación de la BBC reveló que muchos de sus trabajadores enfrentan jornadas de hasta 75 horas semanales, pese a que la legislación laboral china limita la semana laboral a 44 horas. Algunos empleados solo descansan un día al mes y cobran por pieza, con sueldos mensuales que van de los 4.000 a los 10.000 yuanes (entre 500 y 1.150 euros, aproximadamente), por debajo de lo que organizaciones internacionales consideran un salario digno. “Si un mes tiene 31 días, trabajo 31 días”, confesó uno de los trabajadores al medio británico.

Un cambio en la estrategia de mercado

Una mujer sale de la tienda de Shein en París. (Johanna Geron/Reuters)

El modelo de negocio de precios muy bajos y envíos rápidos de Shein genera controversias dentro de los mercados internacionales. En Europa, el sector textil critica la competencia desleal de Shein, al considerar que opera al margen de las normativas comunitarias en medioambiente, derechos sociales y seguridad del consumidor, mientras que las empresas locales deben asumir mayores costes de producción para cumplir con ellas.

Pese a las críticas, Europa es para Shein una oportunidad de transformar su presencia digital y pasar al parqué. Aunque no es la primera vez que lo pisa: a finales de septiembre, Oxford Street (Londres) volvió a protagonizar el último pop-up de Shein.

Y el mercado británico le está dando resultados. En Reino Unido, Shein alcanzó una cifra de negocio de 2.050 millones de libras (unos 2.380 millones de euros), y ha incrementado sus ventas un 32,3%, según un documento registrado por la compañía en agosto y citado por Reuters.

Con sus nuevas aperturas en el continente, Shein busca reforzar el vínculo con sus clientes y consolidarse en un mercado europeo clave para su expansión.