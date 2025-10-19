Espana agencias

El objetivo "absoluto" del Gobierno francés es un déficit inferior al 3 % del PIB en 2029

Por Newsroom Infobae

Guardar

París, 19 oct (EFECOM).- El ministro francés de Economía, Roland Lescure, considera que la rebaja sorpresa de la nota de la deuda francesa por S&P el viernes supone un llamamiento para comportarse con "lucidez" y "seriedad", y asegura que su objetivo "absoluto" es una trayectoria para un déficit inferior al 3 % del PIB en 2029.

En una entrevista al periódico económico Les Echos divulgada este domingo, la víspera del inicio del debate parlamentario sobre los presupuestos para 2026, Lescure insiste en que la directriz del primer ministro, Sébastien Lecornu, es que "pase lo que pase" el déficit el año próximo siene que ser "estrictamente inferior" al 5 % del producto interior bruto (PIB).

El proyecto de presupuestos que presentó el Ejecutivo el pasado martes prevé un déficit del 4,7 %, pero como no tiene mayoría parlamentaria y ha renunciado a adoptarlo por decreto, puesto que era una de las exigencias de los socialistas para no hacerlo caer con una moción de censura, la cifra final dependerá del debate de las próximas semanas.

Por eso el titular de Economía y Finanzas señala que "ahora es responsabilidad colectiva del Gobierno y del Parlamento conseguir la adopción antes de finales de año de un proyecto de presupuestos que respete esa trayectoria" para llegar a bajar de un déficit del 3 % en 2029.

"Seré extremadamente prudente con todo lo que nos aleje de este objetivo", ha subrayado antes de indicar que escucha lo que le dicen sus socios europeos y que "mi norte absoluto, mi estrella polar es pasar por debajo del 3 % en 2029. Tenemos que mantener una trayectoria creíble para conseguirlo".

Los socialistas, que van a seguir siendo cruciales para que el Gobierno de Lecornu pueda sobrevivir, están en contra de muchos de los ajustes contenidos en el proyecto de presupuestos y apuestan para recortar el déficit por aumentar los impuestos a los más ricos, en particular con la llamada 'tasa Zucman' que gravaría con un 2 % el patrimonio de los que tienen más de 100 millones de euros.

Sobre esa cuestión, Lescure se esfuerza en señalar que su proyecto ya incluye cerca de 14.000 millones de euros de nuevos impuestos, de los cuales 6.500 millones para "las familias de más fuerte contribución fiscal".

Y carga contra la 'tasa Zucman' porque afecta a los activos profesionales: "No quiero en ningún caso que las empresas francesas se vean obligadas a vender su capital al extranjero para pagar impuestos".

Lecornu tuvo que hacer otra concesión a los socialistas para mantener su Gobierno, anunciar la suspensión de la reforma de las pensiones que está retrasando progresivamente la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Torres (BBVA): No existe ninguna posibilidad de volver a presentar una opa por el Sabadell

Infobae

Una cosecha corta, pero de una calidad que "dará que hablar": así ha sido la vendimia 2025

Infobae

DBRS otorga a Andalucía una calificación de "A" y la sitúa al mismo nivel que España

Infobae

Ceuta registra la peor temporada de cruceros de los últimos años con sólo ocho escalas

Infobae

Condenan a Ryanair por cobrar una maleta de mano a un vecino de Granada

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El avistamiento de un dron

El avistamiento de un dron en el aeropuerto de Palma de Mallorca obliga a cerrar el tráfico aéreo

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un ciudadano de Israel que alegó estar en peligro por apoyar el reconocimiento de Palestina como Estado

La Policía advierte de los peligros de falsificar el DNI para salir de fiesta: “Puedes acabar detenido”

La Audiencia de Palma avala el desahucio de una familia por no haber acreditado correctamente su situación de vulnerabilidad

Condenado a cuatro años de prisión un hombre por agredir sexualmente a su pareja de 21 años que le había expresado su negativa

ECONOMÍA

Estos son los números ganadores

Estos son los números ganadores del Sorteo 5 de Super Once

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

¿Pueden echarte si tu casero vende la casa? Claves legales para inquilinos en España

¿Lavar la ropa en casa o en la lavandería? Esto es lo que te cuestan las dos opciones al año

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 4 de este 19 octubre

DEPORTES

El día en que Fernando

El día en que Fernando Alonso vivió una de las carreras más locas de su trayectoria en el GP de EEUU: del accidente con Lance Stroll a una remontada histórica

El ranking de los 10 futbolistas mejor pagados del mundo: Cristiano Ronaldo duplica a Messi y Lamine Yamal es el primer español

La recuperación de tobillo, el golf con Jon Rahm y sus días en Madrid: así disfrutó Alcaraz de sus días de descanso antes del ‘Six Kings Slam’

Alcaraz y Sinner jugarán la final del Six Kings Slam: 6 millones de premio en Arabia Saudí

Sonia Bermúdez da su primera lista como seleccionadora: Jenni Hermoso vuelve a la Selección