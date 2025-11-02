España

Jordi Cruz opina sobre la manera de pensar de los trabajadores actuales: “Hemos pasado de meterle 14 horas a buscar un equilibrio y hacer 8”

Entrevistado en un pódcast, el chef española es crítico con las nuevas generaciones y se considera un “purista del oficio”

Guardar
El chef español Jordi Cruz
El chef español Jordi Cruz es entrevistado en el pódcast 'Se me antoja by Montagud'. / Freepick - TikTok

La actualidad cambia a gran velocidad y, ya lo decía el dicho: “Renovarse o morir”. Son muchas los pasos (e incluso zancadas) que se caminan en pro de mejoras sociales, ya sea en temática de feminismo, derechos laborales o ecología y cambio climático. Sin embargo, hay también quien se queda más rezagado, tenga o no voluntad de cambio. Es este el momento en que chocan nuevas y viejas generaciones y, de no encontrarse un consenso, se vuelve imposible mirar hacia el futuro. Un ejemplo de ello lo explica el chef español Jordi Cruz en el pódcast Se me antoja by Montagud, dedicado a entrevistar a los protagonistas de la gastronomía más contemporánea.

En una entrevista publicada en Tik Tok de Montagud Editores, Cruz es preguntado sobre si se siente solo, ante lo que responde “todo el rato”. Para sorpresa o no de los oyentes, el chef prosigue explicando los motivos de su respuesta, que no parece alterar al entrevistador. “Hay un cambio generacional donde, en cinco años, ha cambiado la forma de pensar de nuestro oficio totalmente”, afirma el chef en referencia a sus labores culinarias. Pero, ¿a qué se refiere Jordi Cruz?

El chef, copresentador también del conocido programa de RTVE Masterchef, es conocido por su dureza y rigurosidad cuando se trata de la cocina. Por este motivo, Cruz afirmaba que “hemos pasado de ser espartanos, de meterle catorce horas, de verlo como algo bonito y algo sacrificado, a buscar un equilibrio, a hacer solo ocho horas”. Las declaraciones entroncan a la perfección con los avances en derechos de los trabajadores reivindicados desde la Revolución Industrial.

No obstante, si bien es cierto que esta “forma totalmente distinta” de entender el trabajo parece ser propia de las nuevas generaciones, Cruz la contrapone con el ser “purista del oficio”. Por este motivo, el chef español esgrime en el pódcast que no ha tenido tiempo de adaptación suficiente para no ver como algo “raro” las dinámicas alternativas de trabajo que permiten compaginar vida profesional con vida personal. De hecho, las “presiones”, tal y como él las califica, vienen de sus restaurantes, del programa televisivo de Masterchef, así como de su pareja. Sin embargo, Jordi Cruz afirma que busca el orgullo de su familia, motivo por el que “sale al ruedo a jugar”.

Mala Rodríguez, la favorita expulsada de Masterchef Celebrity

La décima edición de Masterchef Celebrity empezó el lunes 1 de septiembre de 2025, retransmitido en La 1 de TVE. Con una gran variedad de rostros reconocidos, como el actor Alejo Sauras o la presentadora Mariló Montero, entre otros, hay una clara ganadora como favorita (aunque expulsada): Mala Rodríguez. De hecho, la cantante ha protagonizado varios momentos memorables durante sus apariciones en el concurso de cocina, donde se la ha podido ver como una mujer cercana y amable.

Los chefs Jordi Roca y Francis Paniego dejaron claro que las canciones de Mala Rodríguez están muy presentes en sus playlists. Y quizá no solo por sus cuerdas vocales, sino también por demostrar el gran corazón que posee: “Ganar un premio está guay, pero si lo que tú vives y tú logras es para otras personas, vale el triple. Tenía muchas ganas de donar a la Fundación Soñar Despierto, hay un montón de niños y niñas que lo necesitan”. Estas declaraciones se enmarcan en el séptimo programa, en el que ganó el premio de 4.000 euros por su plato y donó el dinero a la asociación dedicada a ayudar a niños, adolescentes y jóvenes que han crecido en centros de acogidas. No fue esta su única labor humanitaria, ya que promovió la visibilización del Trastorno de del Déficit de la Atención (TDA).

Jordi Cruz

