Jordi Cruz, contundente sobre la herencia que tendrán sus hijos: “No quiero dejarles mucho dinero porque me lo voy a gastar yo”

Jordi Cruz. (Iñaki Berasaluce / Europa Press)

Jordi Cruz atraviesa uno de los mejores momentos de su vida, tanto en lo personal como en lo profesional. A sus 47 años, el reconocido chef catalán ha consolidado su presencia en la alta cocina internacional, liderando el restaurante ABaC de Barcelona, galardonado con tres estrellas Michelin, y manteniéndose como un referente de la televisión gracias al programa MasterChef y en las redes sociales, donde suma más de un millón y medio de seguidores.

En medio de este éxito, su vida familiar también está en un gran momento, especialmente tras el nacimiento de sus dos hijos, fruto de su matrimonio en 2024 con la arquitecta Rebecca Lima. Acerca de esta nueva etapa y de cómo ha cambiado su manera de ver la crianza y el futuro de sus hijos con el tiempo, el chef ha hablado en el pódcast Se me antoja, de Javi Antoja de la Rosa.

Jordi Cruz y Rebecca Lima. (Lorena Sopeña/Europa Press)

Durante la conversación, Jordi Cruz reveló su firme postura acerca de la herencia y el esfuerzo individual: “No quiero dejarles mucho dinero a mis hijos porque me lo voy a gastar yo. Lo que no voy a hacer es currar para meter pasta en el saco y que luego se lo gaste mi hijo”, puntualizó el cocinero durante la entrevista recogida por Se me antoja.

El propósito tras esta decisión es que sus hijos no crezcan condicionados por la facilidad económica y aprendan, al igual que él, a ganarse la vida por sí mismos. “No quiero, en ningún caso, que se vuelvan idiotas. Quiero que mi hijo haga lo mismo que he hecho yo: no querer el dinero de mi padre, rebelarme contra eso y salir a buscarme la vida. Eso hoy en día es algo que la gente no está teniendo en cuenta y que da mucho sentido a tu vida, por lo menos en lo laboral”, expresó Cruz durante la entrevista.

Además de ahondar en su visión sobre el legado familiar, el chef habló abiertamente sobre el reto de conciliar su intensa agenda profesional con el deseo de ser un padre presente. La llegada de sus hijos en 2023 y 2025 le llevó a replantear su manera de trabajar. “Hemos pasado de ser espartanos, de meterle 14 horas, de verlo bonito y sacrificado, a buscar un equilibrio, a hacer solo ocho horas, a entenderlo de una forma totalmente distinta”, confesó.

Jordi Cruz y Rebecca Lima junto a uno de sus hijos. (Instagram @rebeccalimap)

El cocinero dejó claro que, en esta etapa, prioriza estar junto a sus hijos y se esfuerza por inculcarles sus propios aprendizajes y valores. “Les quiero ver crecer, enseñarles desde mi prisma qué les puede hacer daño y qué les puede ayudar a aprender”, afirmó en la charla con Se me antoja.