Chele González, el chef cántabro con restaurante en Filipinas que brilla con dos estrellas Michelin en la primera edición de la guía en el país

El chef Chele González es el primer chef español en Filipinas en ser galardonado con una estrella (Guía Michelin)

En la ceremonia inaugural de la Guía Michelin Filipinas 2026, la primera edición de la prestigiosa guía gastronómica en este país asiático, nadie se sorprendió cuando un nombre español sonó por los micrófonos de la gala. Subía al escenario Chele González, un español nacido en Cantabria que, desde hace más de una década, defiende una de las mejores propuestas de alta cocina de todo el archipiélago.

Oriundo de Torrelavega, José Luis “Chele” González estudió Ciencias Culinarias en la Escuela Superior de Hostelería de Bilbao, y trabajó en algunos de los mejores restaurantes de España como Arzak, elBulli, El Celler de Can Roca, Nerua o Mugaritz. Tras desarrollar allí su visión culinaria, en 2011 se trasladó a Filipinas, donde comenzó trabajando como chef en Fever del Sofitel Philippine Plaza de Manila, ofreciendo platos de la cocina europea.

Allí encontró su nuevo hogar, convirtiéndose, a golpe de buena cocina, en uno de los defensores más apasionados de los ingredientes locales y la cultura filipina. Hizo de este país su hogar, junto a su esposa filipina, Teri, y su hija, Ainara, comenzando una carrera en solitario que ponía su primer ladrillo en 2013, con la apertura del que entonces se bautizó como Gallery Vask.

Chele González y Carlo Villaflor, chefs en Gallery by Chele (Web del restaurante)

Esta propuesta, que cambió su nombre en 2016 para conocerse ahora como el restaurante Gallery By Chele, se ha convertido en esta década en todo un referente de innovación en el sudeste asiático. Reconocido durante años como uno de los 50 mejores restaurantes de Asia, ha redefinido la alta cocina en Filipinas al dar a los humildes ingredientes locales un lugar en la escena mundial. Ahora, esta propuesta única ha sido celebrada con una estrella Michelin y con la Estrella Verde, premiando así su propuesta gastronómica basada en dos menús degustación.

En ellos, Chele desarrolla lo que él denomina cocina antropológica, una propuesta que reinterpreta las tradiciones filipinas a través del prisma de la innovación y con un enorme respeto hacia lo local. Su cocina fusiona ingredientes autóctonos, productos regionales y recetas ancestrales de la cultura local con técnicas europeas modernas, tendiendo puentes entre civilizaciones y contando la historia de Filipinas a través del sabor.

Interior del restaurante Gallery by Chele (Web dle restaurante)

Un asador que sirve cochinillo en el archipiélago filipino

Pero esta no ha sido la única razón para celebrar que el cocinero cántabro ha tenido en esta jornada. En esta primera edición de la guía, Chele ha recibido otra estrella Michelin, en este caso por Asador Alfonso, un restaurante gastronómico español que ha llevado la mejor cocina tradicional del interior español hasta Filipinas. En 2024, el chef inauguró este restaurante en las exuberantes tierras altas de Cavite, a más de 70 kilómetros de Manila, con el chef Rodrigo Osorio como ejecutor de su menú.

El propósito del recién premiado asador es celebrar la auténtica cocina ancestral castellana, con un toque moderno, ofreciendo especialidades como el cochinillo, el lechazo y los carabineros, junto con creaciones únicas que expresan la fusión propia de la cocina de Chele, con platos como los boquerones tawilis y el jamón Wagyu A5 curado en casa. Complementado con una excepcional bodega con selectas marcas españolas e internacionales.

“Reunir dos estrellas Michelin con ambos proyectos, y una estrella Verde, es más que un sueño hecho realidad”, aseguró el cocinero durante esta gran noche, celebrada en el Hotel Marriott Manila, en Newport World Resorts. “Este reconocimiento no es solo para mí o para mi equipo, sino para Filipinas. Es una celebración de su gente, sus ingredientes y su increíble patrimonio culinario. Gallery by Chele es una carta de amor a este país que se ha convertido en mi hogar. También me gustaría dedicárselo a mi patria, España, que me ha dado las bases de mis tradiciones culinarias, y que también ha sido honrada con el galardón para Asador Alfonso”, afirmó.

Además de estos locales gastronómicos, otros dos proyectos de Chele han conseguido un hueco en guía, aunque esta vez en la categoría “Recomendados”. Se trata de Cantabria by Chele González, un guiño gastronómico a su región de origen, y Enye by Chele, una celebración del concepto de las tapas en versión de cocina de autor y fusión.

“Este reconocimiento es sin duda la guinda del pastel de una larga carrera”, admitía González durante la gala, “pero solo me anima a seguir trabajando duro y a seguir mejorando en lo que hago. Esto es solo una parte de ese largo y desafiante camino y solo nos demuestra a mí y a mi equipo que podemos seguir apuntando más alto para llevar tanto a Filipinas como a España al siguiente nivel en términos gastronómicos”.