Receta de pan de muerto, un dulce lleno de historia y tradición para celebrar el Día de Muertos

Esta deliciosa receta de pan dulce encuentra sus orígenes en la época prehispánica, cuando se elaboraba como ofrenda en rituales en honor a los fallecidos

Ana Plaza

Por Ana Plaza

Receta de Pan de Muerto,
Receta de Pan de Muerto, un dulce tradicional mexicano (Adobe Stock)

El pan de muerto es mucho más que un simple dulce: es un símbolo lleno de historia y tradición que acompaña a los mexicanos durante la festividad del Día de los Muertos, uno de los más importantes del año para esta cultura. Con su característico aroma a naranja y su toque de azúcar, este pan se incluye en las ofrendas familiares, en las que se honra la memoria de quienes ya no están con nosotros. Una receta que se distingue no solo por su sabor suave y dulce, sino también por su particular forma decorativa, con “huesitos” de masa que representan los huesos y la cúpula central que simboliza el cráneo.

Este pan dulce mexicano tiene sus orígenes en los rituales de los aztecas, mayas y otros grupos indígenas, quienes honraban a sus antepasados con ofrendas de alimentos. Entre estos alimentos se encontraba el “tlaxcalpan”, un pan hecho de maíz y amaranto, que se ofrecía tanto a los dioses como a los muertos. Este pan, de forma circular, simbolizaba el ciclo de la vida y la muerte y se decoraba con trozos de masa para representar a los difuntos.

Cómo hacer pan de muerto
Cómo hacer pan de muerto en casa (Adobe Stock)

La llegada de los españoles a México en el siglo XVI marcó un punto de inflexión en la tradición del pan de muerto, una costumbre profundamente arraigada en la cultura indígena prehispánica. Los españoles introdujeron nuevos ingredientes y técnicas de panadería a la región, lo que dio lugar a una fusión de las tradiciones culinarias indígenas y europeas. El trigo, que no era nativo de América, se convirtió en un ingrediente clave en la elaboración del pan de muerto, un bocado dulce que sigue elaborándose de forma tradicional a día de hoy.

Receta de pan de muerto

Tiempo de elaboración: 3 horas y 45 minutos

Ingredientes:

  • 500 g de harina de trigo
  • 150 g de azúcar
  • 1 cucharadita de sal
  • 2 cucharadas de ralladura de naranja
  • 2 cucharadas de agua de azahar (opcional)
  • 100 g de mantequilla, a temperatura ambiente
  • 4 huevos (3 para la masa y 1 para barnizar)
  • 11 g de levadura seca (o 25 g de levadura fresca)
  • 125 ml de leche tibia
  • 50 g de mantequilla derretida (para barnizar)
  • 50 g de azúcar extra (para espolvorear)

Elaboración:

  1. Preparar la levadura: Disuelve la levadura en la leche tibia con una cucharada de azúcar y deja reposar por 10 minutos hasta que se forme espuma, lo que indica que la levadura está activa.
  2. Mezclar los ingredientes secos: En un tazón grande, mezcla la harina, el azúcar restante, la sal y la ralladura de naranja.
  3. Incorporar ingredientes húmedos: Haz un hueco en el centro de los ingredientes secos y añade los 3 huevos, la mantequilla y el agua de azahar (si decides usarla). Añade la mezcla de levadura espumada.
  4. Amasar: Integra todos los ingredientes hasta formar una masa. Amasa durante unos 15 minutos, hasta que la masa esté suave y elástica. Si está muy pegajosa, puedes añadir un poco más de harina, pero evita excederte.
  5. Primer levado: Coloca la masa en un bol engrasado, cúbrela con un paño húmedo y deja reposar en un lugar cálido durante 1 hora y media, o hasta que la masa haya duplicado su tamaño.
  6. Formar el pan: Divide la masa en dos porciones grandes para los panes. Reserva un poco de masa para formar los “huesitos” y la bolita central de cada pan. Haz bolas con la masa principal y coloca las decoraciones sobre cada una.
  7. Segundo levado: Coloca los panes formados en una bandeja de horno, cúbrelos con un paño húmedo y deja reposar durante 1 hora más.
  8. Hornear: Precalienta el horno a 180 °C. Hornea los panes durante 30-45 minutos, o hasta que estén dorados.
  9. Barnizar y decorar: Al sacar del horno, barniza los panes con mantequilla derretida y espolvoréalos con azúcar. Deja enfriar antes de servir.

¿Cuántas raciones se obtienen de esta receta?

Con esta receta obtendrás 2 panes de muerto medianos, que rinden aproximadamente 10 porciones en total.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción de pan de muerto contiene aproximadamente:

  • Calorías: 280
  • Grasas: 11 g
  • Grasas saturadas: 6 g
  • Carbohidratos: 39 g
  • Azúcares: 12 g
  • Proteínas: 5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El pan de muerto se conserva en un lugar fresco y seco por 2 a 3 días, idealmente en una bolsa hermética para mantener su frescura y textura.

Buñuelos de viento, la receta más esponjosa típica de Semana Santa y Todos los Santos.

