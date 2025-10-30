España

La calabaza, una hortaliza para disfrutar más allá de Halloween: baja en grasas, rica en antioxidantes y buena para la vista

Esta verdura es muy utilizada como decoración de Halloween, pero sus propiedades nutricionales la convierten en un alimento imprescindible del otoño

C. Amanda Osuna

Por C. Amanda Osuna

Guardar
Las calabazas son muy utilizadas
Las calabazas son muy utilizadas como decoración de Halloween (IStock)

Lo que hasta hace unos años era producto de la cultura estadounidense comienza a estar cada vez más instaurado en nuestro país. Con Halloween a la vuelta de la esquina, la demanda de calabazas experimenta un aumento en las fruterías y verdulerías. No obstante, las propiedades nutricionales y la versatilidad culinaria de la calabaza convierten a esta hortaliza en una de los imprescindibles del otoño.

La calabaza es un alimento de bajo valor calórico y escaso contenido en grasas, motivo por el cual ocupa un lugar predominante en las dietas saludables y los planes de alimentación enfocados en el control de peso. Según la Fundación Española de Nutrición (FEN), una ración estándar de esta verdura ofrece vitaminas y minerales esenciales que contribuyen a diversas funciones corporales. Entre sus nutrientes principales, la calabaza sobresale por su contenido en vitamina C, ya que una ración puede aportar hasta el 31 % de las recomendaciones diarias para adultos.

En cuanto a los carotenoides, la calabaza es fuente de luteína (moderado-alto), beta-criptoxantina (moderado-alto), beta-caroteno (bajo-alto, dependiendo de la variedad) y zeaxantina (moderado). Estos compuestos, además de aportar color y sabor, se transforman en vitamina A cuando se consumen, lo que resulta fundamental para mantener la salud de la visión, la piel y las mucosas. Así, la calabaza ayuda a prevenir la deficiencia de vitamina A, especialmente en poblaciones con dietas limitadas.

La calabaza también aporta minerales como el potasio, el magnesio y el fósforo, que contribuyen al equilibrio del sistema nervioso y al funcionamiento muscular. Por su bajo aporte en sodio, resulta adecuada para personas que deben controlar la presión arterial. Además, su contenido en fibra alimentaria apoya el tránsito intestinal y contribuye al efecto saciante, facilitando la regulación del apetito.

Calabaza (AdobeStock)
Calabaza (AdobeStock)

Beneficios de la calabaza para la salud

La calabaza actúa como fuente de hidratación gracias a su alto contenido de agua, lo que favorece la regulación de la temperatura corporal y la eliminación de toxinas a través de la orina y el sudor, según la FEN. Su textura ligera y cremosa, junto con el suave sabor dulce, la convierten en un ingrediente versátil tanto para sopas y cremas como en platos fríos y ensaladas.

Otro beneficio destacado es su contenido en antioxidantes. Los carotenoides como la luteína y la zeaxantina ayudan a neutralizar los radicales libres, moléculas inestables que pueden dañar las células. El efecto antioxidante de estos compuestos ayuda a retrasar el envejecimiento celular y puede estar vinculado a la reducción del riesgo de algunas enfermedades crónicas.

Romina Pereiro nos enseña una receta fácil de sopa de calabaza

Las dietas ricas en calabaza benefician especialmente a la salud ocular, ya que los carotenoides se concentran en la retina y la mácula. El consumo regular de calabaza apoya la protección frente al daño causado por la radiación ultravioleta y puede reducir la velocidad de progresión de trastornos como la degeneración macular asociada a la edad. Además, la vitamina A resultante de la transformación de carotenoides contribuye a mantener una buena visión nocturna y un sistema inmunológico resistente.

El aporte de fibra de la calabaza favorece la digestión, previene el estreñimiento y contribuye a una sensación prolongada de saciedad, lo cual ayuda en el control del peso corporal. Asimismo, la calabaza tiene un sabor dulce natural y bajo contenido de azúcar, por lo que puede ser una opción apta para quienes desean reducir el consumo de postres o alimentos con azúcares añadidos.

Temas Relacionados

CalabazaVerdurasHortalizasAlimentación saludableNutriciónNutrición EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Como cada jueves, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Sorteo 5 de la Triplex

“Los chihuahuas son perros fáciles de malcriar”: un adiestrador canino explica los principales problemas que hay con esta raza

A menudo los perros pequeños pueden presentar conductas de comportamiento complicadas debido a una estrategia errónea de crianza

“Los chihuahuas son perros fáciles

Planta amarilis: la flor de Navidad por excelencia gracias a su fácil cultivo en interiores y su floración durante los meses de invierno

Su aspecto exótico y sus flores de gran tamaño la convierten en una de las flores más bonitas para adornar el hogar durante la temporada invernal

Planta amarilis: la flor de

El precio de la luz impulsa la inflación hasta el 3,1% en octubre, pese al abaratamiento de la gasolina

La caída del precio de la gasolina modera parcialmente el repunte, que responde principalmente al encarecimiento de la electricidad y el transporte aéreo y por ferrocarril respecto al año anterior

El precio de la luz

El misil nuclear de Francia tiene una nueva versión: los submarinos podrán lanzar el M51 con mayor alcance, precisión y capacidad

Estará disponible en los submarinos nucleares de la Force Océanique Stratégique (FOST)

El misil nuclear de Francia
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

60 autocaravanas se instalan ilegalmente

60 autocaravanas se instalan ilegalmente en un campo de rugby: el juez les permite quedarse

Pedro Sánchez comparece en el Senado por el caso Koldo, en directo | Rifirrafe entre Sánchez y el presidente de la Comisión: “Es un sarcasmo”

El nuevo dron del Ejército del Aire: el ‘Puma’ destaca por el lanzamiento con catapulta o el despegue vertical

Un hombre condenado por acoso laboral denuncia a su abogada por no presentar un recurso de apelación a tiempo y se lo desestiman

El Gobierno de Ayuso prescinde de los 23 trabajadores que atienden a los contribuyentes madrileños: “Nos echan con 25 años de experiencia, la Comunidad ha infringido la ley muchos años”

ECONOMÍA

Sorteo 5 de la Triplex

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

El precio de la luz impulsa la inflación hasta el 3,1% en octubre, pese al abaratamiento de la gasolina

Somos los más frioleros de Europa: ponemos la calefacción a más de 21 grados pese a tener inviernos más cálidos que Alemania o Suiza

Cuántos euros me dan por un dólar este 30 de octubre

Medio sueldo por una habitación en un piso: alquilar en Madrid y Barcelona ya cuesta más de 600 euros

DEPORTES

El exjugador de la NBA

El exjugador de la NBA y del Real Madrid denunció a través redes sociales que temía por su vida y ahora es detenido por agredir a su novia

Van der Sande habla de la cara oculta del mundo del ciclismo: “Hubo un tiempo en el que empecé a rechazar comidas familiares porque tenía que pesar lo que comía”

Quién es Vinicius, el ciclista brasileño al que confunden con el delantero del Real Madrid y que acaba de ser sancionado por saltarse los controles antidopaje

El método ancestral que siguió Victor Wembanyama antes de que comenzara la temporada de NBA: un viaje a China y entrenamiento con monjes en un templo Shaolin

La nieta de Donald Trump debuta como golfista profesional: “Mi sueño siempre ha sido competir con las mejores del mundo”