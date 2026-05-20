Pedro Sánchez insiste en el lawfare y mantiene su defensa cerrada a Zapatero: “Al Gobierno se llega con votos, no con atajos”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso. (César Vallejo Rodríguez/ Europa Press)

La sesión de control al Ejecutivo se ha convertido en un pleno monográfico sobre la imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha llegado a la sesión dispuesto a poner todo su arsenal contra el jefe del Ejecutivo, a quien ha vinculado de nuevo con la corrupción. “Sin su Consejo de Ministros, Zapatero no podría delinquir. “Esa es la clave de todo”, ha afirmado. Feijóo ha cargado contra el jefe del Ejecutivo por su ataque a los jueces y le ha preguntado cómo ejercía esta influencia Zapatero en su Gobierno. “¿Qué hace todavía ahí manchando todavía más la presidencia de España?”, ha sentenciado.

Las miradas estaban puestas en el presidente del Gobierno, que ayer puso la mano en el fuego por Zapatero e instruyó a sus bases para hacer lo mismo. Su partido llegó a insinuar que Zapatero era víctima de lawfare. Pero todo eso fue antes de conocerse los detalles del auto de la Audiencia Nacional, un escrito de casi 90 páginas que dejaba poco margen a la interpretación por la contundencia en sus afirmaciones. A pesar de ello, el presidente del Gobierno ha insistido en la misma línea, manteniendo una defensa cerrada hacia el exlíder socialista: “Toda la colaboración con la Justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero [...] Al Gobierno se llega con votos, no con atajos”, ha añadido.

PUBLICIDAD

Noticia en ampliación