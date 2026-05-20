Rosa López rompe con su novio policía, Iñaki García, tras seis años juntos: los motivos de una separación inesperada

Rosa López y su pareja, Iñaki García, en una imagen de archivo (Europa Press)

Sorpresa en el universo del corazón. Rosa López e Iñaki García han roto su relación después de seis años juntos. La noticia la ha adelantado la revista Semana, que asegura que la cantante y el expolicía llevan ya dos meses separados, aunque hasta ahora habían optado por mantener silencio absoluto y llevar este complicado momento con la máxima discreción.

La ruptura ha pillado desprevenidos a muchos seguidores de la artista, sobre todo porque hace apenas unos meses ambos seguían hablando con naturalidad de planes de boda, de buscar una nueva casa fuera de Madrid e incluso de la posibilidad de convertirse en padres. Todo hacía pensar que su historia atravesaba uno de sus mejores momentos, pero la realidad era muy distinta.

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Según publica la revista, la decisión no habría sido fruto de una crisis puntual, sino de un desgaste progresivo que terminó afectando a la relación. Rosa e Iñaki compartían no solo vida sentimental, sino también proyectos profesionales, ya que él dejó su trabajo como policía local para convertirse en representante de la cantante.

Rosa López y su novio Iñaki en una imagen de sus redes sociales.

Una ruptura discreta y sin polémicas

Uno de los detalles que más llama la atención es la manera en la que ambos han gestionado la separación. Lejos de los reproches públicos o de los comunicados explosivos, Rosa e Iñaki habrían decidido afrontar este nuevo capítulo desde el respeto y el cariño mutuo.

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Según las informaciones publicadas, la pareja ha preferido mantener un perfil bajo y evitar cualquier tipo de enfrentamiento mediático. De hecho, personas cercanas aseguran que entre ellos sigue existiendo un gran afecto pese a que la relación sentimental haya llegado a su final.

Ahora mismo, Rosa López estaría completamente centrada en su trabajo y en sus nuevos proyectos musicales. La artista acaba de lanzar su vinilo 12 diamantes negros y se encuentra preparando la gira que arrancará este mismo mes de mayo, una etapa profesional muy intensa en la que la música vuelve a convertirse en su gran refugio.

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La cantante Rosa López en una imagen de sus redes sociales. (Instagram)

La noticia resulta especialmente llamativa porque Rosa siempre habló de Iñaki como una persona fundamental en su vida. En más de una entrevista llegó a definirlo como “el amor de su vida” y aseguró sentirse plenamente feliz y estable a su lado.

La historia de amor de Rosa López e Iñaki

Su historia comenzó en 2019 de la manera más inesperada. Se conocieron durante un concierto de Marta Sánchez, cuando Iñaki todavía trabajaba en la Unidad Canina de la Policía Local de Leganés. Según contó la propia Rosa tiempo después, él la ayudó a salir del recinto ante el revuelo que se había formado y ahí surgió el flechazo.

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Durante mucho tiempo llevaron la relación lejos de los focos. Fueron muy discretos con su vida privada y apenas compartían detalles de su día a día. No fue hasta febrero de 2021 cuando la cantante decidió presentar oficialmente a su pareja en una exclusiva para la revista ¡Hola!.

Rosa López y su novio Iñaki en televisión. (Telecinco)

A partir de ahí, la relación se consolidó todavía más. Iñaki pasó a formar parte activa de la carrera de Rosa y ambos comenzaron a trabajar juntos. La artista hablaba constantemente de la estabilidad y la tranquilidad que había encontrado a su lado.

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En los últimos años incluso llegaron a sonar campanas de boda. En 2023, Rosa fue fotografiada con un anillo que hizo saltar todas las alarmas sobre un posible compromiso. Aunque ella aclaró después que se trataba de un regalo simbólico, sí reconoció públicamente que le gustaría casarse algún día con él.

Hace apenas unas semanas, además, la cantante explicaba que estaban buscando una vivienda fuera de Madrid para empezar una nueva etapa más tranquila y cercana a la naturaleza. Unos planes de futuro que finalmente no se materializarán. Con esta ruptura, Rosa López inicia ahora una etapa completamente diferente, centrada en su música y en sus nuevos retos personales, mientras sus seguidores intentan asimilar el final de una de las historias de amor más sólidas y discretas del panorama musical español reciente.

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