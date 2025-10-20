España

El truco para que las calabazas se mantengan frescas durante más tiempo

Junto a su bajo aporte calórico, la calabaza la convierte en una elección ideal para personas con sobrepeso o con problemas digestivos

Paula Bastante Hernáiz

Por Paula Bastante Hernáiz

Guardar
El truco para que las
El truco para que las calabazas se mantengan frescas durante más tiempo (Pexels)

Con la llegada de Halloween es inevitable resistirse a las calabazas de los estantes de los supermercados. Además de sus colores y exquisito sabor, la baya de cáscara dura aporta una amplia variedad de preparaciones tanto dulces como saladas, incluyendo sopas, cremas, guisos, panes, tartas y postres. Incluso, sus semillas también se aprovechan como snack o ingrediente en ensaladas y panificados. No obstante, muchas veces, ante la indecisión de qué plato preparar con ella junto con el paso del tiempo, el alimento se empieza a poner seco y posteriormente a germinar hongos.

No obstante, existen algunos trucos para poder aprovechar sus propiedades nutricionales, las cuales sostienen una alimentación saludable. Según información de la Fundación Española del Corazón, la calabaza es una hortaliza cuyo alto contenido en agua y fibra, junto a su bajo aporte calórico, la convierte en una elección ideal para personas con sobrepeso o con problemas digestivos, además de aportar antioxidantes gracias al betacaroteno.

Asimismo, la organización detalla que la calabaza se vende durante todo el año, siendo un alimento accesible y de gran valor para una dieta equilibrada. Uno de sus componentes distintivos es el betacaroteno, precursor de la vitamina A, pieza clave para la salud ocular y la prevención del envejecimiento celular. Además, contiene potasio, calcio, magnesio, y vitaminas A, C y E, formando un perfil nutricional completo.

El truco para que las
El truco para que las calabazas se mantengan frescas durante más tiempo (Pexels)

Cómo elegir la calabaza adecuada para que dure más tiempo

Elegir la calabaza adecuada constituye un paso esencial para una correcta conservación. TolosaKo Azoka sugiere seleccionar piezas firmes, con la piel sin daños visibles y, preferiblemente, con el rabo intacto, ya que esto prolonga la frescura del alimento. Además, para la conservación, el truco más eficaz varía según el tiempo previsto antes del consumo. Si se pretende utilizar en breve, TolosaKo Azoka recomienda almacenar la calabaza en el refrigerador, preferentemente al vacío y cortada en trozos pequeños, lo cual facilita su uso posterior. Sobre todo si se separan las unidades en paquetes que correspondan al consumo previsto, permite agilizar la preparación de platos y reducir desperdicios. En ausencia de una máquina de vacío, un envase hermético puede servir; aunque la duración de la frescura es menor.

Mientras, cuando la intención es conservar la calabaza durante un periodo prolongado, el congelador es la opción idónea. No obstante, la Fundación advierte que, para este proceso, se debe dejar un espacio libre en las bolsas o recipientes, ya que el alto contenido de agua de la calabaza provoca expansión al solidificarse. En el caso de tomar esta medida, será preciso señalar la fecha y la cantidad de los paquetes congelados, ya que ayuda a planificar su consumo y evita la acumulación innecesaria.

Estas son las frutas que se pueden conseguir durante el otoño en España

Los beneficios de la variedad de sus platos

Conservar la calabaza adecuadamente permite mantener sus propiedades, reduce el desperdicio de alimentos y facilita la planificación de dietas equilibradas a lo largo de todo el año. Por eso, los expertos han dejado algunos consejos para poder aprovechar todos sus beneficios. Concretamente, las nutricionistas de la Fundación Española del Corazón explican que conviene utilizar el líquido de cocción en caldos o sopas para no perder vitaminas y minerales. Asimismo, incorporar la calabaza en trozos grandes y únicamente cuando el agua ya se encuentre caliente reduce la pérdida de micronutrientes.

Asimismo, ayuda a controlar el nivel de glucosa en sangre, colabora en la ralentización de la digestión y aporta sensación de saciedad, por lo que resulta apropiada para quienes siguen dietas de adelgazamiento. Igualmente, el contenido en vitamina A fortalece la visión y refuerza el sistema inmunológico.

Temas Relacionados

CalabazasAlimentosProductosPlanta

Últimas Noticias

Estado de las reservas del agua en los embalses españoles hoy lunes 20 de octubre

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha actualizado su último boletín sobre la capacidad de los embalses de agua en España

Estado de las reservas del

Cómo está el euro frente al dólar este 20 de octubre

Este fue el comportamiento de la divisa europea frente a la estadounidense

Cómo está el euro frente

Rafael Rodríguez, experto en salud mental: “Las altas capacidades no son lo que tú crees”

El experto ha expuesto algunas interpretaciones erróneas en el diagnóstico debido a la cercanía con dos trastornos

Rafael Rodríguez, experto en salud

Arnold Schwarzenegger, sobre el magnesio: “Yo lo tomo y me siento menos aturdido”

El actor ha confesado consumir al menos dos suplementos para mantener su aparente fuerza física

Arnold Schwarzenegger, sobre el magnesio:

El método para desinfectar los termos y botellas de agua

Expertos en seguridad alimentaria advierten que la higiene de estos recipientes resulta fundamental para evitar la acumulación de bacterias y hongos que afecte a la salud

El método para desinfectar los
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La justicia por los 7.291

La justicia por los 7.291 fallecidos en las residencias de Madrid avanza: los ex altos cargos de Ayuso están imputados en ocho procedimientos

El mercado de la cocaína en España: los narcos millonarios del siglo XXI y la entrada con avionetas, submarinos y túneles secretos

El ‘banco malo’ no encuentra de momento informáticos para mantener la base de datos que le ayuda a luchar contra el blanqueo y el terrorismo

Feijóo tropieza con su propio partido: las crisis internas desdibujan la imagen de “solvencia” con la que aspiraba a consolidar su fortaleza electoral

El avistamiento de un dron en el aeropuerto de Palma de Mallorca obliga a cerrar el tráfico aéreo

ECONOMÍA

Cómo está el euro frente

Cómo está el euro frente al dólar este 20 de octubre

El dilema de las pymes españolas: aumentan sus ventas, pero reducen sus beneficios brutos hasta un 15%

Los españoles trabajan hasta cinco años más que los franceses y cobran 300 euros menos, pero no necesitan cotizar tanto tiempo para recibir la pensión completa

Estos son los números ganadores del Sorteo 5 de Super Once

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

DEPORTES

Fórmula 1: en qué posición

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

El día en que Fernando Alonso vivió una de las carreras más locas de su trayectoria en el GP de EEUU: del accidente con Lance Stroll a una remontada histórica

El ranking de los 10 futbolistas mejor pagados del mundo: Cristiano Ronaldo duplica a Messi y Lamine Yamal es el primer español

La recuperación de tobillo, el golf con Jon Rahm y sus días en Madrid: así disfrutó Alcaraz de sus días de descanso antes del ‘Six Kings Slam’

Alcaraz y Sinner jugarán la final del Six Kings Slam: 6 millones de premio en Arabia Saudí