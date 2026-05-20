Joseba, hijo de Karlos Arguiñano, presentará en solitario el programa de su padre cada viernes en Antena 3

Joseba coge el relevo de su padre, Karlos Arguiñano. (Captura de pantalla de Cocina Abierta/ Atresmedia)

El mundo de la televisión gastronómica vivirá un cambio histórico tras la decisión de Antena 3 de confiar en Joseba Arguiñano como presentador en solitario del programa de los viernes. Esta novedad, adelantada en exclusiva por Bluper (El Español), marca un antes y un después en la trayectoria del hijo del célebre cocinero vasco, quien se ha consolidado como uno de los rostros más queridos de la pequeña pantalla. El salto de Joseba al frente del espacio de los viernes no solo responde a su éxito junto a su padre, sino también a la necesidad de adaptar el formato a una nueva generación de espectadores.

Desde hace años, la sobremesa de la cadena se identifica por el sello “rico, rico y con fundamento” de Karlos Arguiñano, cuyo programa Cocina Abierta se ha convertido en un referente de audiencia. La naturalidad y experiencia de Arguiñano han situado a este espacio junto a La ruleta de la suerte como apuestas seguras en la franja previa a las noticias. Ahora, la cadena apuesta por la savia nueva y da el paso para que Joseba lidere en solitario, mostrando la confianza en su capacidad para conectar con el público y mantener el legado familiar.

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La noticia se produce tras varias temporadas en las que padre e hijo compartieron fogones, logrando una química especial y ganándose el favor de los espectadores. El ascenso de Joseba consolida su posición como heredero televisivo y simboliza el comienzo de una nueva etapa en el formato, que conservará la esencia tradicional pero incorporará matices propios bajo su conducción.

El ascenso de Joseba Arguiñano en Antena 3

Joseba Arguiñano inició su andadura en Cocina Abierta en 2019, coincidiendo con el estreno de una nueva temporada. Su presencia fue creciendo hasta convertirse en uno de los elementos más reconocibles del programa, gracias a su cercanía, su destreza en la cocina y su capacidad para conectar con la audiencia. A lo largo de estos años, Joseba ha sabido distinguirse aportando su propio estilo, sin perder el espíritu familiar que caracteriza a la saga Arguiñano.

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Cuánto cuesta comer en el restaurante de Arguiñano: todo el mundo dice lo mismo sobre el precio.

En paralelo a su trabajo en Antena 3, Joseba ha desarrollado una carrera sólida en la televisión vasca (ETB), donde condujo formatos como Historias a Bocados y Sukalerrian. Su formación incluye estudios en escuelas de alta cocina y especialización en pastelería, área en la que llegó a ser jefe en el restaurante familiar antes de abrir su propio obrador en Zarautz. Esta combinación de experiencia, formación y pasión por la cocina ha permitido que la cadena reconozca su valía y le confíe la conducción de la edición semanal.

La versión de los viernes de Cocina Abierta mantendrá la esencia del formato original, pero incorporará novedades. Joseba estará acompañado por invitados conocidos que compartirán recetas y conversación, aportando frescura y dinamismo. Esta apuesta evidencia el proceso de relevo generacional en la televisión gastronómica, donde Joseba se perfila como el sucesor natural de su padre y como figura central del futuro del programa.

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Karlos Arguiñano, su permanencia y el legado familiar

La llegada de Joseba al frente de la edición de los viernes no implica la retirada de Karlos Arguiñano. El veterano chef de 77 años seguirá liderando el programa de lunes a jueves, garantizando que la estructura habitual se mantenga y que el público siga disfrutando de su carisma. Esta transición gradual permite que ambos compartan pantalla y que la audiencia se familiarice con la nueva dinámica.

Karlos Arguiñano y su legado televisivo. (Cocina Abierta en Atresmedia)

El liderazgo de Cocina Abierta es indiscutible: suma 50 meses consecutivos como el programa más visto en su franja. En abril, logró una cuota de pantalla del 16,6 %, distanciándose casi ocho puntos de su principal competidor, lo que confirma la fortaleza del formato y la fidelidad de los espectadores. La implicación de la familia Arguiñano en el programa ha sido constante, y su presencia sigue siendo garantía de éxito.

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La relación entre padre e hijo es uno de los pilares del espacio. Karlos Arguiñano nunca ha disimulado el orgullo por la trayectoria de Joseba, a quien considera un cocinero excepcional y un digno heredero. Las anécdotas y bromas compartidas en televisión, como las vividas en El Hormiguero, han reforzado la conexión con el público y han mostrado el lado más humano de la familia.

En el plano personal, Joseba Arguiñano es el quinto de siete hermanos y padre de tres hijos junto a su pareja, Natali Fuentes. Su debut televisivo se remonta a 1999, cuando con solo trece años sorprendió a los espectadores preparando huevos rellenos de atún y mayonesa. Desde entonces, ha construido una carrera propia, marcada por la formación en alta cocina, la especialización en pastelería y la apertura de su propio obrador, consolidando su nombre en el ámbito gastronómico y televisivo.

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