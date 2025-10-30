España

José Pizarro, chef español en Reino Unido: “Uno de los platos que más gusta son las espinacas con garbanzos y en esta época me encanta añadirles calabaza”

El cocinero español propone una receta sencilla y muy completa, en la que la calabaza se asa con comino y pimentón para resaltar su dulzura natural, mientras que las espinacas y los garbanzos agregan textura y valor nutricional

Ana Plaza

Receta de garbanzos con espinacas
Receta de garbanzos con espinacas y calabaza de José Pizarro (Adobe Stock / Instagram)

José Pizarro ha vivido en Londres durante casi 25 años, pero sus orígenes están muy lejos de esta lluviosa ciudad inglesa. Este cocinero es originario de un precioso pueblo rural cerca de Cáceres, en Extremadura, y se fue al Reino Unido con la idea de experimentar con una nueva cocina y para aprender inglés. Allí vive desde hace un cuarto de siglo, dedicando todos sus esfuerzos en dar a conocer la cocina española en tierras inglesas. Lo hace a través de sus restaurantes, especializados en tapas, arroces y otros clásicos locales, y también a través de recetas que comparte con el público británico.

En su colaboración con el periódico inglés The Guardian, el chef José Pizarro ha compartido un plato con esencia española, unas espinacas con garbanzos, “sencillas, nutritivas y reconfortantes” que completa con un ingrediente muy otoñal. “En esta época del año, cuando los mercados están repletos de calabazas dulces, me encanta añadirlas a la mezcla. Su suave dulzura otoñal realza maravillosamente las espinacas y los garbanzos”, explica el cocinero antes de iniciar su receta.

Sumado a su origen español, también su relación con Extremadura, su tierra natal, aparece reflejada en este plato. “Crecí con el sabor del pimentón de la Vera, la especia ahumada y picante que España adoptó del Nuevo Mundo y convirtió en propia”, escribe el cocinero en The Guardian, afirmando que “el pimentón le da alma a nuestra comida”. Esta especia extremeña es, de hecho, la encargada de dar sabor a la calabaza, que se hornea para potenciar al máximo todo su dulzor.

Receta de calabaza y espinacas con pimentón

El cocinero español propone una receta sencilla en la que la calabaza se asa con comino y pimentón para resaltar su dulzura natural, mientras que las espinacas y los garbanzos agregan textura y valor nutricional. El resultado es un plato colorido con notas ahumadas y especiadas, ideal tanto como plato principal ligero para el otoño.

Tiempo de preparación

  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 50 minutos
  • Total: 1 hora

Ingredientes

  • 1 kg de calabaza, sin semillas y cortada en cubos grandes
  • 3 cucharadas de aceite de oliva
  • 1 cucharadita de pimentón dulce ahumado
  • 1 cucharadita de semillas de comino
  • Sal y pimienta negra al gusto
  • 3 dientes de ajo grandes, pelados y cortados en láminas finas
  • 500 g de espinacas baby
  • 400 g de garbanzos cocidos (en conserva), escurridos y enjuagados

Cómo hacer calabaza y espinacas con pimentón, paso a paso

  1. Precalienta el horno a 210℃ (190℃ con ventilador).
  2. Coloca la calabaza en una bandeja grande para asar y añade dos cucharadas de aceite de oliva, el pimentón y las semillas de comino. Mezcla bien para cubrir la calabaza con las especias.
  3. Sazona con sal y pimienta, y lleva al horno.
  4. Asa la calabaza durante 40 minutos, y recuerda girarla una o dos veces para asegurar un dorado uniforme y evitar que se reseque.
  5. Mientras tanto, calienta la cucharada restante de aceite en una sartén grande a fuego medio.
  6. Añade el ajo y sofríe hasta que libere su aroma, sin dejar que se queme para evitar un sabor amargo.
  7. Añade las espinacas poco a poco, permitiendo que se marchiten antes de agregar más.
  8. Cocina las espinacas hasta que casi toda el agua se haya evaporado; así el plato no quedará acuoso.
  9. Incorpora la calabaza asada y los garbanzos, mezcla y deja al fuego unos minutos para que los sabores se integren y los garbanzos se calienten.
  10. Prueba y ajusta la sazón, sirviendo inmediatamente o dejando que se atempere a temperatura ambiente.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde de cuatro a seis porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 230 kcal (aproximadamente)
  • Proteínas: 7 g
  • Grasas: 8 g (principalmente insaturadas, procedentes del aceite de oliva)
  • Hidratos de carbono: 31 g
  • Fibra: 9 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Esta preparación se conserva en un recipiente hermético en la nevera hasta tres días. Se puede tomar fría o recalentar suavemente antes de servir.

