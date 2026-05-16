El FC Barcelona conquista por tercer año consecutivo la Copa de la Reina frente al Atlético de Madrid

El Barça se corona una vez más en el Estadio de Gran Canaria. / Europa Press

El FC Barcelona ha sumado su duodécimo título de la Copa de la Reina tras imponerse al Atlético de Madrid por 3-1 en la final celebrada en el Estadio de Gran Canaria. Más de veintiséis mil personas han presenciado el encuentro, lo que marca un nuevo registro de asistencia en una final de esta competición según ha informado la Agencia EFE.

El equipo dirigido por Pere Romeu ha cerrado una primera parte decisiva, en la que Claudia Pina, Esmee Brugts y Salma Paralluelo han anotado los tres goles que han consolidado la ventaja blaugrana. El tanto de Pina en el minuto 24 ha supuesto el vigésimo tercero en su cuenta personal esta temporada. Las rojiblancas han recortado distancias en la segunda mitad con un gol de Boe Risa en el minuto 58, tras aprovechar un error defensivo rival. Esta final ha establecido un nuevo récord de 26.093 espectadores, superando los registros anteriores del torneo.

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El desarrollo del partido ha estado marcado por la superioridad inicial del Barcelona, que ha materializado su dominio desde los primeros minutos. Romeu no ha reservado a ninguna titular pese a la inmediatez de la final de la Liga de Campeones, alineando a sus referentes sobre el césped canario. Las jugadoras azulgranas han imprimido un ritmo alto desde el inicio y han generado peligro especialmente por las bandas, donde tanto Claudia Pina como Paralluelo han desbordado repetidamente.

La primera mitad ha dejado acciones decisivas. El primer gol ha llegado cuando Pina ha rematado de rosca dentro del área tras un balón mal despejado por la defensa rival. Poco después, Esmee Brugts ha ampliado la ventaja con un remate de cabeza a pase de Vicky, un tanto validado tras tres minutos de revisión por un posible fuera de juego. El tercer gol azulgrana ha venido tras un saque de esquina, con Paralluelo aprovechando un rechace en el área mientras la jugadora rojiblanca Andrea Medina permanecía en el suelo, circunstancia que ha suscitado polémica.

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Récord de espectadores en la final de la Copa de la Reina

En la segunda parte, el Barcelona ha mantenido el control y ha estado a punto de marcar el cuarto cuando Patri ha rematado de cabeza al larguero. En respuesta, el entrenador atlético José Herrera ha introducido cambios que han surtido efecto rápidamente: Boe Risa ha firmado un potente disparo que ha constituido el mejor gol del encuentro, tras recoger un despeje fallido de la defensa azulgrana. A pesar de los intentos posteriores del conjunto madrileño por acortar distancias, el equipo catalán ha seguido generando ocasiones; solo las intervenciones de la guardameta Lola Gallardo han impedido una diferencia mayor en el marcador.

Álvaro Arbeloa se pronunció en rueda de prensa sobre el caso que involucra al número dos del estamento arbitral y los pagos recibidos de un club de fútbol. Destacó que la situación lleva más de veinte años y cuestionó la legalidad de estos hechos, subrayando que el Real Madrid mantiene su postura en defensa de la transparencia en la competición.

El Barcelona, tras este triunfo, ha reforzado su posición como dominador absoluto del torneo, acumulando ocho títulos en las últimas once ediciones, ha señalado la Agencia EFE. Ha revalidado el éxito conseguido el año anterior ante el mismo adversario, a quien también venció con dos goles de diferencia. La árbitra Olatz Rivera Olmedo —adscrita al Comité del País Vasco— ha dirigido el encuentro, mostrando tarjetas amarillas a Brugts por parte del Barcelona, y a Lola Gallardo, Natalia, Gio Garbelini, Fiamma y Rosa Otermín en el Atlético de Madrid. El enfrentamiento, que corresponde a la cuadragésimo cuarta edición de la Copa, ha quedado marcado por la cifra de público alcanzada, que la agencia de comunicación ha calificado como la mayor hasta la fecha para una final de la Copa de la Reina.

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