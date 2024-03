José Pizarro, el chef cacereño que lleva la cocina española a Reino Unido y que ha servido jamón a la familia real británica

José Pizarro, el chef cacereño que ha llevado la gastronomía española hasta Londres

José Pizarro ha vivido en Londres durante casi 25 años, pero sus orígenes están muy lejos de esta lluviosa ciudad inglesa. Este cocinero es originario de un precioso pueblo rural cerca de Cáceres, en Extremadura, y se fue al Reino Unido con la idea de experimentar con una nueva cocina y para aprender inglés. Allí vive desde hace un cuarto de siglo, dedicando todos sus esfuerzos en dar a conocer la cocina española en tierras inglesas.

A menudo descrito como el padrino de la cocina española en el Reino Unido, José tiene varios restaurantes en Londres y en Emiratos Árabes Unidos, locales en los que sirve platos tan conocidos y queridos en España como la paella, las croquetas, los huevos rotos o la escalivada. Las tapas, formato estrella de la cocina española, y los productos de enorme calidad que importa de su tierra natal, han conquistado ya a muchos británicos.

Ahora, el chef cacereño ha logrado otro hito: el de convertirse en el primer cocinero español en recibir la Orden de Isabel la Católica, entregada como reconocimiento por su labor de “tender puentes entre España y el Reino Unido a través de su gastronomía”. El Embajador, José Pascual Marco, le hizo entrega de esta merecida distinción el pasado 14 de marzo, felicitando a Pizarro por sus 25 años en el Reino Unido y elogiando su gastronomía y su espíritu de superación.

José Pizarro, el primer cocinero español en recibir la Cruz de Oficial de la Orden de Isabel la Católica

La Orden de Isabel la Católica tiene por objeto premiar aquellos comportamientos extraordinarios de carácter civil, realizados por personas españolas y extranjeras, que redunden en beneficio de la nación o que contribuyan, de modo relevante, a favorecer las relaciones de amistad y cooperación de la nación española con el resto de la comunidad internacional. Instituida por el rey Fernando VII, esta distinción tiene como objetivo “premiar la lealtad acrisolada y los méritos contraídos en favor de la prosperidad de aquellos territorios”.

Pizarro es sin duda el gran embajador de la cocina española en Reino Unido, donde es ya toda una celebridad para el público inglés y una figura de referencia que ha dado a conocer no solo la gastronomía española y sus productos, sino también la forma de consumir y la sociabilización de los españoles.

El cocinero español pasó sus primeros años de formación en algunos de los mejores restaurantes de España, antes de convertirse en jefe de cocina de un restaurante con estrella Michelin. Tras aterrizar en suelo británico, trabajó en restaurantes con sello español en Londres como Eyre Brothers, Brindisa y Gaudí. No fue hasta 2011 cuando abrió su primer proyecto en solitario, José Tapas Bar, en Bermondsey Street, para posteriormente abrir Pizarro Restaurant. Poco después, el chef abrió dos negocios más en la capital británica: José Pizarro en Broadgate Circle y el restaurante efímero Little José en Canary Wharf.

Restaurante de Pizarro en Londres

Además, cumplió su sueño de ser dueño de un pub rural con la apertura de The Swan Inn en la localidad de Esher, mientras que en agosto de 2021 abrió dos restaurantes en la Royal Academy of Arts en Londres. A principios de 2023, José abrió su primer restaurante fuera del Reino Unido: José by Pizarro, en el Conrad Hilton de Abu Dhabi.

“Mis restaurantes son como mi propia casa. Por eso tengo cocinas abiertas: para que mis clientes se sientan como invitados en mi casa”, afirma el propio cocinero a través de su página web, describiendo el ambiente casero y de confianza que se respira en todos los restaurantes bajo su nombre. Además de estos proyectos gastronómicos, Pizarro también ha publicado una línea de libros de cocina regional española y se ha convertido en un rostro habitual en las pantallas de televisión inglesas.

Tanto es su éxito en Londres que el chef ha llegado incluso a cocinar para la familia real británica, como explicaba en una entrevista con Vanity Fair, en la que confesaba haberle cortado un Jamón Cinco Jotas a la reina Camilla, durante un evento de caridad organizado por ella misma y en el que Pizarro se encargó del catering.