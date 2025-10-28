España

Quién es Virginia Fonseca, la novia de Vinicius a la que le pidió perdón públicamente por su “decepción”: empresaria, presentadora e influencer

El jugador del Real Madrid ha hecho oficial su relación con unas románticas imágenes en redes sociales

Anabel Gómez Salvador

Por Anabel Gómez Salvador

Virginia Fonseca y Vinicius Jr.
Virginia Fonseca y Vinicius Jr. en una imagen en redes sociales (INSTAGRAM).

Después de meses de especulaciones, rumores y gestos en redes sociales, Vinicius Jr. y Virginia Fonseca han confirmado lo que sus seguidores ya sospechaban: su relación sentimental es una realidad. La pareja ha oficializado su romance este martes con una imagen romántica compartida en Instagram, donde ambos aparecen en una habitación decorada con pétalos de rosa, globos en forma de corazón y la palabra “LOVE” en letras rojas. En cuestión de minutos, la publicación se ha vuelto viral y ha contado con mensajes de felicitación de figuras como Neymar o Rodrygo Goes.

La confirmación llega después de una etapa marcada por tensiones y rumores de crisis, especialmente tras la supuesta filtración de conversaciones del futbolista con otra modelo. Sin embargo, el delantero del Real Madrid quiso zanjar el tema con un gesto poco habitual en el mundo del fútbol: una disculpa pública. En un extenso comunicado, reconoció haber cometido errores y pidió perdón a Virginia, asegurando que “una relación verdadera solo existe cuando hay respeto, confianza y transparencia”.

Pero ¿quién es Virginia Fonseca, la mujer que ha logrado conquistar al astro brasileño? Con apenas 26 años, Virginia Pimenta da Fonseca Serrão Costa es una de las personalidades más influyentes de Brasil. Nació en Estados Unidos, aunque creció en tierras brasileñas, donde ha desarrollado una imponente carrera como creadora de contenido, empresaria y presentadora de televisión.

Virginia Fonseca en un video
Virginia Fonseca en un video compartido en redes (INSTAGRAM).

Antes de su relación con Vinicius, Virginia fue pareja del cantante Zé Felipe, hijo del famoso artista Leonardo. De esa unión nacieron sus tres hijos: Maria Alice, Maria Flor y José Leonardo. Tras su separación, Fonseca se centró por completo en su faceta profesional, consolidándose como una figura clave del entretenimiento digital en su país.

En redes sociales acumula cifras que impresionan: más de 52 millones de seguidores en Instagram, 38 millones en TikTok y casi 12 millones en YouTube. A través de sus plataformas, comparte su día a día, desde momentos familiares y rutinas de belleza hasta proyectos empresariales, siempre con un tono cercano que ha conquistado al público.

Pero Virginia no solo es una estrella digital, sino también una emprendedora consolidada. En los últimos años ha creado su propia marca de ropa y productos de belleza, además de liderar campañas publicitarias con grandes firmas brasileñas. Su capacidad para convertir su vida cotidiana en un negocio rentable la ha situado entre las influencers más exitosas de América Latina.

Parte de su atractivo radica en su autenticidad. Lejos de mostrar una vida perfecta, Virginia ha hablado abiertamente de los desafíos de la maternidad, del equilibrio entre la fama y la vida privada, y de la presión de las redes sociales. Esa honestidad, unida a su sentido del humor y su cercanía, ha hecho que millones de mujeres se identifiquen con ella.

Virginia Fonseca en una imagen
Virginia Fonseca en una imagen de redes sociales (INSTAGRAM).

La historia con Vinicius Jr.: altibajos y reconciliación

El vínculo entre Virginia Fonseca y Vinicius Jr. comenzó discretamente a finales de verano. Las primeras pistas surgieron cuando la influencer asistió a un partido del Real Madrid en el Santiago Bernabéu, luciendo una camiseta con el nombre del jugador. Desde entonces, las interacciones entre ambos en redes sociales fueron aumentando, hasta que una polémica amenaza con truncar la relación.

A principios de octubre, la prensa brasileña difundió supuestos mensajes entre el futbolista y otras modelos. Ante la magnitud del escándalo, Vinicius decidió reaccionar públicamente. En un comunicado, reconoció haber decepcionado a Virginia y pidió disculpas: “Conocí a una madre admirable, una mujer increíble y una pareja excepcional. No me avergüenza decir que la descuidé y la decepcioné. Quiero disculparme públicamente, con el corazón abierto. La idea ahora es reiniciar todo, sin mentiras, sin peleas, sin máscaras. Con amor, cariño y respeto”.

Lejos de romper definitivamente, la pareja ha optado por darse una segunda oportunidad. La publicación conjunta desde Mónaco, con la que confirmaron su romance, simboliza ese nuevo comienzo. Bajo la descripción “V&V”, ambos compartieron imágenes de su escapada romántica y mostraron una complicidad que parecía perdida.

Virginia Fonseca en una imagen
Virginia Fonseca en una imagen compartida en redes (INSTAGRAM).

