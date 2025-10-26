Deportes

El ataque de furia de Vinicius cuando fue reemplazado en el triunfo del Real Madrid sobre el Barcelona

La figura brasileña no ocultó su fastidio con Xabi Alonso y se retiró directamente a los vestuarios. Las imágenes

El episodio vivido por Vinicius en el último cuarto de hora del Clásico que animaron Real Madrid y Barcelona marcó un antes y un después en su relación con Xabi Alonso.

La reacción del brasileño, al ver su número en el cartel que levantó el cuarto árbitro, marcó su claro descontento con la decisión del entrenador. El delantero se mostró visiblemente incrédulo, gesticuló con vehemencia y se dirigió hacia la banda, manifestando su frustración de manera abierta y sin ganas de ocultar su fastidio.

La escena se intensificó cuando, en lugar de saludar a Xabi Alonso, optó por marcharse directamente al vestuario, dejando una imagen que rápidamente se convirtió en un fenómeno viral de las redes sociales.

El conflicto interno que sorprendió a los fanáticos marcó una tendencia para el resto del espectáculo. Es que en los siguientes 10 minutos, el Merengue mermó en su intensidad y en el rendimiento colectivo de sus protagonistas, mientras el ambiente en el Santiago Bernabéu se impregnaba de un murmullo incómodo.

El foco del partido se desplazó por completo: la conversación giraba en torno al enojo de Vinicius. Pese a su salida abrupta, la figura brasileña regresó posteriormente al banco para intentar calmar las aguas.

De todos modos, no se ha esclarecido si esta decisión fue tomada por iniciativa propia o a instancias de algún colaborador del cuerpo técnico de la Casa Blanca. Lo cierto es que presenció el final del encuentro junto a sus compañeros, aunque su semblante seguía reflejando un profundo malestar. El delantero no lograba comprender la razón de su salida en un partido en el que, hasta ese momento, había mostrado un gran rendimiento.

En lo que va de temporada, Vinicius ha formado parte del once inicial en 10 de los 13 compromisos disputados por el Real Madrid. Sin embargo, resulta poco frecuente que complete los encuentros: solo ha jugado los 90 minutos en tres ocasiones, frente al Levante, el Atlético de Madrid y el Villarreal. Esta circunstancia ha generado cierto fastidio en el jugador, quien en esta ocasión consideraba que su actuación justificaba su permanencia en el campo hasta el final.

Real Madrid y Barcelona protagonizaron una nueva edición de uno de los encuentros más seguidos a nivel mundial, con ambos equipos en plena lucha por el liderazgo de La Liga. La tabla de posiciones reflejaba la paridad entre los dos conjuntos en las primeras nueve jornadas: el Merengue llegó al partido con la cima en su poder gracias a sus 24 puntos (ahora se fue a 27), mientras que Blaugrana ocupaba el segundo lugar con 22 unidades.

El conjunto dirigido por Xabi Alonso, quien afrontó su primer clásico como entrenador de los capitalinos, llegaba tras vencer 1-0 a Juventus en la Champions League y repetir el mismo resultado ante Getafe en el torneo doméstico. Por su parte, el Culé de Hansi Flick no pudo sostener su gran presente luego de golear 6-1 a Olympiacos en el certamen continental y de superar 2-1 al Girona en el campeonato.

