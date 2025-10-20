Deportes

Polémica por las actitudes de Vinicius Jr. contra un jugador rival en el triunfo del Real Madrid: “Por eso todo el mundo te odia”

El delantero brasileño ingresó en el segundo tiempo ante Getafe y generó dos expulsiones en el 1-0 para el Merengue

Polémica en el partido entre Real Madrid y Getafe

El partido entre Getafe y Real Madrid se transformó en escenario de un tenso cruce entre jugadores, técnicos y miembros de los equipos. Y el ingreso de Vinicius Junior en la segunda mitad del juego encendió la confrontación. El brasileño, que inició como suplente, provocó dos expulsiones en el conjunto local, en medio de fuertes declaraciones y reproches dentro y fuera del campo.

Con su ingreso al terreno de juego, el atacante brasileño provocó la expulsión directa de Nyom a pocos segundos de su entrada. La segunda expulsión recayó sobre Sancris, quien fue sancionado por un empujón lejos del balón que dio de qué hablar ya que muchos consideraron que el brasileño engañó al árbitro con su actuación.

Estas decisiones arbitrales desataron una serie de choques verbales y físicos entre varios jugadores. El momento más delicado se produjo con el cruce entre Juan Iglesias de Getafe y el propio Vinicius. Las cámaras de Movistar+ captaron el instante en el que el defensor azulón le espetó: “Por eso te odia todo el mundo”, mientras el futbolista blanco contestaba: “Soy muy bueno. Hablas mucho”. Ante la persistencia del intercambio, compañeros como Eder Militao y Kylian Mbappé intervinieron para separar a ambos futbolistas.

Al término del partido, Iglesias explicó su reacción ante los micrófonos: “Son cosas que quedan en el campo, pero hay cosas que no se pueden permitir. Y cuando no se respeta pasan estas cosas”. Profundizó en su postura al señalar: “No se puede permitir que te falten el respeto como lo ha hecho. Es un gran jugador, lo demuestra cada partido, pero este tipo de cosas no le vienen bien, le debilitan y ojalá haga una autocrítica y empiece a respetar”, según recogió el mismo medio.

El Real Madrid se impuso
El Real Madrid se impuso ante el Getafe (Reuters)

Iglesias también dejó claro en diálogo con Carrusel Deportivo que prefirió no detallar públicamente el contenido exacto del intercambio con Vinicius, aunque aseguró haber trasladado a los compañeros del brasileño su solicitud de que “le enseñen a respetar”. A su juicio, si el atacante “mejora eso le va a hacer mucho mejor de lo que es”.

José Bordalás, técnico de Getafe, también tuvo palabras tras el pitido final. Según relató en conferencia de prensa, consideró inapropiado el comportamiento del delantero blanco: “Vinicius no tiene que venir a decirme que ‘muy bien’ por el cambio, no tiene que venir a provocarme”. Sobre el cruce con Jude Bellingham, por el contrario, el entrenador restó importancia al indicar que solo intercambiaron palabras y gestos sin mayores consecuencias.

El impacto que genera la presencia de Vinicius Junior en los campos de La Liga despertó reacciones intensas tanto entre rivales como en sus propios compañeros. En varias ocasiones, el futbolista fue sido señalado por su forma de celebrar sus goles, arengar o simular, relacionándose con episodios de tensión, aunque su rendimiento continúa marcando diferencias en el marcador.

El choque entre Getafe y Real Madrid, que terminó con la victoria del Merengue por 1-0, quedó señalado por la actuación de Vinicius, que resultó determinante no solo por su influencia directa en el resultado, sino también por el clima hostil que se generó tras sus intervenciones. Más allá del polémico episodio, con el triunfo, los de Xabi Alonso continúan como únicos líderes con 24 puntos, dos más que su inmediato perseguidor el FC Barcelona, con quien se enfrentarán el próximo fin de semana en el Santiago Bernabéu.

