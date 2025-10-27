Deportes

Lo que no se vio del enojo de Vinicius por ser reemplazado ante el Barcelona: la frase sobre su futuro en el Real Madrid que dio que hablar

El brasileño cuestionó la decisión de Xabi Alonso públicamente y lanzó: “Yo me voy del equipo”

La tensión se apoderó del Santiago Bernabéu durante el último Clásico de LaLiga, donde el enfado de Vinicius Junior con Xabi Alonso tras ser sustituido se convirtió en el foco del día, más allá de la victoria del Real Madrid sobre Barcelona por 2-1. El delantero brasileño no ocultó su malestar al confirmar que era el elegido para abandonar el campo en el minuto 70, un incidente que fue seguido en directo por las cámaras y alimentó el debate en la prensa deportiva internacional.

La transmisión de DAZN mostró el momento exacto en que Vinicius Junior percibió que sería sustituido por Rodrygo. Según recogió el medio, el atacante reaccionó con sorpresa e incredulidad: “¿Yo? ¿Yo? ¡Míster, míster! ¿yo?”, repitió ante la indicación del cuarto árbitro. Su descontento no quedó solo en gestos. Mientras caminaba hacia el banquillo, el jugador emitió la frase: “vai tomar no culo”, expresión que, de acuerdo con DAZN, iba destinada a Xabi Alonso, entrenador del equipo blanco. El técnico respondió de forma seca: “venga, Vini, hostia”, sin buscar mayor confrontación.

La transmisión oficial mostró como Vinicius no se ubicó en el banco con el resto de suplentes, sino que caminó directo hacia vestuarios. Fue durante esa caminata cuando, según DAZN, lanzó: “siempre yo, yo me voy del equipo. Me voy, mejor me voy”. La secuencia se convirtió en una de las imágenes centrales del partido y evidenció la tensión reinante entre futbolista y entrenador. Mientras tanto, varios miembros del cuerpo técnico intentaron interceder para calmarlo.

No es la primera vez que el brasileño exterioriza su malestar con la gestión de los cambios por parte de Xabi Alonso. Desde que el español tomó las riendas del equipo, el atacante rara vez finaliza los partidos y suele ser reemplazado antes del minuto 75. En cambio, estrellas como Kylian Mbappé suelen permanecer en el césped hasta el final, situación que ha generado comparaciones dentro de la plantilla y ha creado un clima de incomodidad.

El episodio de tensión no ha pasado inadvertido para la directiva ni para el propio entrenador, que se refirió al tema en conferencia de prensa. “Todos los entrenadores saben que hay diferentes personalidades dentro de la plantilla y hay que saber tratarlas de manera distinta, pero con la misma exigencia y respeto. Así lo haremos. Ahora disfrutaremos y, en su momento, hablaremos dentro del vestuario”, explicó Xabi Alonso ante los medios.

El técnico añadió: “Me quedo con muchas cosas buenas de Vini. Lo hablaremos, por supuesto, pero no quiero perder el foco de lo importante. Dentro del gran partido que ha sido, Vini aportó mucho para una victoria importante, merecida e incluso corta”.

En lo que va de la temporada, Vinicius Junior ha formado parte del once titular del Real Madrid en 10 de los 13 compromisos, aunque solo completó los 90 minutos en tres ocasiones. El propio futbolista considera que su rendimiento justifica más minutos en el campo y, según lo demostrado durante el Clásico no comparte la decisión de su entrenador.

El Real Madrid llegaba al duelo contra el Barcelona como líder de LaLiga, con tres puntos sobre los azulgranas. Con el triunfo, el conjunto merengue logró distanciarse en solitario en un momento clave del torneo.

