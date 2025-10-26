Así fue la gresca en el clásico entre Real Madrid y Barcelona: del gesto de Carvajal a Yamal a las reacciones de Courtois y Vinicius

El final caliente del clásico entre Real Madrid y Barcelona

El desenlace del clásico entre Real Madrid y Barcelona en la décima jornada de LaLiga estuvo marcado por una serie de incidentes que trascendieron lo estrictamente futbolístico. Tras el pitazo final, la atención se centró en un tenso intercambio entre Dani Carvajal y Lamine Yamal, que reflejó la elevada temperatura emocional del encuentro y la influencia de declaraciones previas en la dinámica del partido.

El Real logró imponerse por 2-1 en el estadio Santiago Bernabéu, con goles de Kylian Mbappé y Jude Bellingham, consolidando su fortaleza como local. Aunque el Barça presionó en los minutos finales en busca del empate, la falta de claridad en la definición impidió que el equipo catalán superara la resistencia del portero Thibaut Courtois. La actuación de Yamal fue uno de los aspectos más cuestionados en el conjunto visitante, ya que el extremo derecho apenas generó peligro y fue superado en los duelos individuales por Álvaro Carreras.

En ese sentido, la figura del habilidoso extremo estuvo bajo la lupa de la afición durante todo el encuentro, en parte debido a unas declaraciones realizadas en la previa que incrementaron la tensión entre ambos equipos. En una transmisión de streaming, al ser consultado sobre si el equipo Porcinos —dirigido por el streamer Ibai Llanos en la Kings League— se asemejaba al Real Madrid, Yamal respondió: “Roban, se quejan…”, una frase que generó polémica y no pasó inadvertida para el público rival ni para los jugadores del conjunto blanco.

La gresca sobre el final del partido (REUTERS/Susana Vera)

Al concluir el partido, la tensión se trasladó tanto a los bancos de suplentes como al terreno de juego. En la zona técnica, los suplentes de ambos equipos protagonizaron un cruce, con Vinicius enfrentándose a varios futbolistas del Barcelona. Mientras tanto, en el círculo central, Dani Carvajal se dirigió a Lamine Yamal y le realizó el gesto de “hablaste mucho”, en alusión a las palabras del joven extremo antes del clásico. De inmediato, varios compañeros de Yamal intervinieron para evitar que la situación escalara.

La confrontación no terminó ahí. Thibaut Courtois también se acercó a Lamine Yamal, quedando ambos frente a frente en medio de un tumulto que involucró a jugadores de ambos equipos. El español desafió al arquero belga, intensificando el clima de rivalidad que caracterizó el cierre del encuentro.

El cruce entre Dani Carvajal y Lamine Yamal (REUTERS/Albert Gea)

Cuando la situación parecía encaminarse hacia la calma, la irrupción de Vinicius volvió a elevar la tensión. El delantero brasileño, a distancia, le gritó a Lamine Yamal, lo que provocó un nuevo conato de altercado. A este segundo episodio se sumaron otros futbolistas, como Antonio Rüdiger, David Alaba y Raphinha, ampliando la magnitud del tumulto.

Con esta victoria, el equipo dirigido por Xabi Alonso alcanzó los 27 puntos, continúa en la cima del certamen español y amplió a cinco la diferencia sobre el cuadro catalán, que permanece en la segunda posición con 22 unidades.

La agenda del Real Madrid continuará con un enfrentamiento ante el Valencia por el torneo local el próximo sábado, seguido de una visita al Liverpool en Anfield el martes 4 de noviembre por la UEFA Champions League. Por su parte, el Barcelona recibirá al Elche en la liga española y se medirá con el Brujas de Bélgica en la competencia internacional.

Vinicius Junior le reclama a Yamal (REUTERS/Susana Vera)

Vinicius Junior, desencajado (REUTERS/Susana Vera)

El otro ángulo de la reacción de Vinicius (REUTERS/Albert Gea)

Los agentes de seguridad intentaron poner calma (REUTERS/Susana Vera)

Yamal tuvo que ser escoltado (REUTERS/Albert Gea)

Así se retiró Yamal tras la gresca (REUTERS/Albert Gea)