Andy Morales, de Andy y Lucas, estalla tras suspender uno de sus últimos conciertos: “Yo habría cancelado la gira”

Andy y Lucas, en una fotografía de archivo. (Europa Press)

La gira de despedida de Andy y Lucas, uno de los dúos más reconocidos del pop español, atraviesa su mayor crisis tras más de dos décadas de carrera. A pocos días del último concierto previsto en el Palacio de Vistalegre de Madrid, la cancelación del show en el Palacio de la Ópera de A Coruña, anunciada para el 5 de octubre de 2025, ha puesto de manifiesto la gravedad de las tensiones internas. Según la promotora Cersa Music, la suspensión se debe a “problemas en la producción del concierto”, aunque la noticia ha coincidido con un aumento de declaraciones públicas que evidencian el distanciamiento entre los dos artistas.

La cancelación en A Coruña ha supuesto un golpe para los seguidores gallegos, que ya habían agotado las entradas, e intensificado los rumores sobre la posible separación definitiva del dúo. La gira, titulada ‘Nuestros últimos acordes’, tenía como objetivo cerrar una etapa de más de 22 años de éxitos, pero los últimos meses han estado marcados por desencuentros y problemas personales. Andy Morales, en declaraciones a El Debate, ha expresado su malestar: “Yo, personalmente, lo he pasado muy mal desde mayo. Incluso habría suspendido la gira”. Estas palabras, pronunciadas en plena polémica, han avivado la especulación sobre el futuro del grupo.

Entrevista a Andy y Lucas.

Las tensiones personales entre Andy y Lucas González han quedado reflejadas en intervenciones públicas y mensajes en redes sociales. Lucas, en una entrevista televisiva, criticó abiertamente la actitud de su compañero: “No tiene esa disciplina. No vale para hacer eso. Es como si yo intento ser cámara, pues no valgo. No quiero dejarlo por los suelos, pero es que no”. Además, Lucas subrayó su papel en la gestión del grupo, afirmando que él se encarga de los pagos, el merchandising y la relación con los representantes. Por su parte, Andy ha respondido con indirectas en redes sociales, publicando mensajes como “Toda deuda se paga” y “el rechazo de otros no me asusta, porque mi valor no depende de su aprobación”.

“Andy se siente engañado”

El entorno de ambos artistas también ha intervenido en la controversia. Gema López ha asegurado en Espejo Público que Andy “se siente engañado” y que su relación con Lucas se ha deteriorado hasta el punto de querer desvincularse por completo. Personas cercanas al dúo han señalado que Andy sospecha que Lucas le ha ocultado información y que ha perdido la confianza en él, lo que ha contribuido a la ruptura de la unidad que caracterizó al grupo durante años.

Andy y Lucas, en una imagen de archivo. (Alejandro Martínez Vélez/Europa Press)

A los problemas personales se suman las dificultades de salud que han afectado a la continuidad de la gira. Lucas padece una cardiopatía que le ha obligado a reducir el nivel de estrés y a replantearse su futuro profesional. Además, ha atravesado un proceso de recuperación tras una operación de nariz que, según sus propias palabras, no tuvo el resultado esperado. Ambos han reconocido que estos factores han influido en la decisión de poner fin a su etapa conjunta. Andy ha manifestado que no ve posible una vuelta a corto plazo: “No puedo asegurar que vayamos a volver; ahora mismo te diría que no, porque siento que es una etapa que debo cerrar. No veo seguir cantando con Lucas”, declara a Diario de Cádiz.

La repercusión mediática de la crisis ha sido notable. Andy relata al citado diario que la presión de la prensa ha llegado a extremos insospechados, como cuando tuvo que esquivar a periodistas que lo seguían en coche: “Me parecía surrealista: con 43 años, huyendo como un delincuente. Eso no puede ser”. La cobertura en programas de televisión y la proliferación de mensajes en redes sociales han amplificado el impacto de la separación, convirtiendo el final de la gira en un asunto de interés nacional.

A pesar de la turbulencia, Andy ha hecho un balance positivo de los 22 años de carrera junto a Lucas. En su entrevista, recuerda los momentos imborrables y los logros alcanzados, como el Premio Ondas, aunque reconoce que el desenlace no ha sido el que hubiera deseado. De cara al futuro, Andy expresa su intención de continuar en la música en solitario, aunque no descarta explorar otros caminos si no logra el mismo éxito.