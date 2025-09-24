Lucas, de ‘Andy y Lucas’, zanja la polémica y desvela cómo es su relación con Andy antes de su adiós al grupo

Andy y Lucas, en una fotografía de archivo (Europa Press)

La demanda de un productor musical a Lucas, reclamándole 360.000 euros, no es la única polémica que rodea a Andy y Lucas en plena recta final de su carrera, tras más de 20 años sobre los escenarios y éxitos como Tanto la quería o Son de amores.

En los últimos meses se ha especulado en varias ocasiones con que la relación entre ambos artistas pasaba por su peor momento. Según esas versiones, habrían protagonizado discusiones en conciertos y la tensión sería tan fuerte que el motivo de la separación no estaría únicamente en los problemas cardíacos de Lucas, sino en un distanciamiento con Andy.

Hace unos días, el propio Lucas alimentaba las sospechas durante su paso por el programa de Mediaset Me quedo conmigo. Allí habló de las dificultades personales que ha vivido tras una fallida operación de nariz y señaló que había sido él quien más había asumido la carga del grupo, tanto artística como económicamente: “No vale para hacer eso. No quiero tirarle por los suelos, pero no tiene disciplina”, afirmó en referencia a su compañero.

Andy y Lucas. (Europa Press)

Las declaraciones no pasaron inadvertidas. Andy respondió con varias publicaciones en redes sociales con mensajes como: “Gana en silencio, deja que piensen que estás perdiendo”; “Toda deuda se paga. Toda verdad se revela. Ley de vida”; o “Es curioso cómo el que falla siempre encuentra una forma de hacerse la víctima”. Frases que reforzaron la idea de una ruptura personal a pocas semanas del adiós de Andy y Lucas.

A ello se suma que Andy ya estaría grabando temas en solitario, un proyecto del que su compañero se habría enterado por la prensa y que, según algunos medios, no le habría sentado bien.

Mientras tanto, Lucas afronta la polémica con un promotor que asegura que le debe 360.000 euros por varios conciertos no abonados. El cantante lo niega y ha anunciado que presentará una demanda por calumnias, defendiendo que nunca firmó contrato alguno con este empresario.

Lucas niega la versión de los testigos sobre su supuesta pelea con Andy. (Europa Press)

En este contexto, Lucas ha querido zanjar los rumores sobre una mala relación con Andy: “No es así”, aseguró, negando cualquier enfado con su compañero. Aunque evitó profundizar en si Andy se molestó por sus palabras en televisión, sí le mostró su respaldo en esta nueva etapa: “En su carrera en solitario le deseo lo mejor, que lo quiero muchísimo y él lo sabe”. Y concluyó con un mensaje de cierre: “No quiero hablar más de Andy, que luego se malinterpretan las palabras. Ya me he quedado tranquilo”.

Últimos conciertos como dúo

En unas declaraciones recientes, el gaditano también dejó claro que no quiere que esta información cree tensiones en la gira de despedida que aún tienen pendiente.

“Son solo cuatro conciertos los que quedan. El último es el próximo día 10 de octubre aquí en Madrid. No queremos que haya mal rollo entre nosotros ni que el final de nuestra carrera conjunta sea un titular polémico”, explicó.

Entrevista a Andy y Lucas.

Además, Lucas abrió la puerta a una posible reconciliación artística: “A lo mejor en un futuro volvemos, no lo sé, ni siquiera yo”.