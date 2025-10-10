Andy y Lucas plantan a la prensa en su concierto de despedida: “No es día para hablar”

Andy y Lucas, en su concierto de despedida.

Tras más de dos décadas de carrera, Andy y Lucas se han despedido de su público este viernes 10 de octubre con un concierto final que, lejos de ser el cierre a la altura de su trayectoria que se esperaba, se ha convertido en la constatación del insostenible ambiente que vive el dúo en sus últimos acordes.

La tensión entre los dos ha vuelto a ser palpable en una breve aparición ante los medios en la que, una vez más, Lucas ha tomado las riendas y ha hablado por ambos, mientras que Andy ha permanecido en silencio, muy serio y visiblemente incómodo a su lado.

El dúo llegó por separado al Palacio de Vistalegre de Madrid, siendo Lucas el primero en aparecer para realizar la prueba de sonido, mientras que Andy hacía lo propio más tarde, con apenas unos minutos de margen para esa última puesta a punto antes de salir a actuar.

Andy y Lucas en la entrevista para Infobae España. (HELENA MARGARIT CORTADELLAS)

Pasadas las 19:30, tras unos cuarenta minutos de espera, Andy y Lucas hacían acto de presencia ante la prensa que aguardaba para conocer sus sensaciones previas a este punto final a su carrera conjunta. Sin embargo, ninguno de los medios acreditados, entre ellos Infobae España, pudo hablar con los artistas, que ni siquiera posaron juntos para los fotógrafos.

Las palabras de Lucas

Un discurso de apenas un minuto protagonizado únicamente por Lucas fue la despedida del dúo ante los medios. “Es un día muy especial para nosotros, estamos los dos supernostálgicos, con muchos sentimientos, y queremos daros las gracias por el escaparate que nos habéis brindado durante tantos años”, expresó el cantante.

“Hemos intentado ser lo más amables posible y ser un grupo de ejemplo”, agregaba Lucas, explicando que no concederían entrevistas: “Entended que no es día para hablar de otra cosa que no sea el concierto, porque sería estropearlo y a vosotros no os gustaría que fuéramos a vuestra boda a estropearla”, dijo antes de que los dos abandonaran el photocall para volver al backstage a prepararse para salir al escenario.

Entrevista a Andy y Lucas.

La actuación de cierre de la gira de despedida ‘Nuestros últimos acordes’ llega empañada por la polémica en la que el mítico dúo de la música española se ha visto envuelta en los últimos meses. Las informaciones sobre la mala relación entre Andy y Lucas se han sucedido mientras ambos se han dedicado dardos mutuamente en los medios.

En su entrevista en Mediaset Infinity, Lucas aseguró que tomó las riendas económicas del dúo porque Andy “no tiene esa disciplina. No vale para hacer eso. Es como si yo intento ser cámara, pues no valgo”.

Por su parte, Andy reconocía recientemente a El Debate que la situación ha sido muy complicada en los últimos meses por distintos problemas: “Yo, personalmente, lo he pasado muy mal desde mayo. Incluso habría suspendido la gira”, expresó, además de dejar claro que no tiene intención de volver a cantar junto a Andy.