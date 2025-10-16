El nuevo proyecto de Lucas tras el fin de Andy y Lucas: ‘Son de amores’, una academia multidisciplinar en un pueblo de Toledo

Lucas, del dúo musical Andy y Lucas, en su paso por 'El Hormiguero' (Atresmedia)

El fin del dúo musical Andy y Lucas, que el pasado viernes 10 de octubre se despidió de los escenarios en un concierto al que Infobae España asistió —y en el que decidieron plantar a la prensa—, ha provocado que los gaditanos emprendan caminos por separado.

Aunque hasta la fecha ninguno de los dos se ha pronunciado abiertamente sobre los motivos que los llevaron a poner punto final a su trayectoria conjunta, todo apunta a que los conflictos entre ambos eran ya insostenibles. De hecho, se supo que estuvieron a punto de cancelar su gira de despedida y, en ese último concierto, su nula relación era más que evidente, tal y como pudo comprobar este medio.

Mientras Andrés Morales, más conocido como Andy, prepara su regreso a los escenarios en solitario —además de una entrevista en la que rompería su silencio para contar su versión de los hechos—, Lucas González está centrado en otra faceta también vinculada a la música.

El proyecto de Lucas tras el abandono de Andy de ‘Andy y Lucas’

El pasado mes de septiembre, consciente de que su etapa sobre los escenarios estaba a punto de concluir, al menos por el momento, el artista abrió en la localidad toledana de Yuncos su propia escuela de música. Un centro “multifuncional” al que ha llamado Son de amores, en homenaje a la mítica canción con la que Andy y Lucas saltaron a la fama y que sigue siendo uno de sus temas más recordados.

Detalle de la escuela 'Son de amores', de Lucas González. Instagram @escuelasondeamores

La escuela cuenta con su propia cuenta de Instagram, donde Lucas ha mostrado todos sus rincones, revelando que en sus paredes cuelgan imágenes de conciertos, fragmentos de letras y portadas de discos. Cada aula lleva el título de una de sus canciones más populares, como Y en tu ventana o Tanto la quería. Curiosamente, todos los nombres hacen referencia a los primeros años del dúo, los más exitosos de su carrera.

Una escuela para todas las edades donde la música no lo es todo

La escuela Son de amores está abierta al público de todas las edades, a partir de los cuatro años. Cuenta con un equipo especializado en diferentes disciplinas que, según su página web, mantiene siempre un enfoque “cercano, profesional y adaptado a cada alumno”.

En el ámbito musical, la oferta incluye piano, batería, guitarra española y eléctrica, bajo, violín, canto, cajón flamenco e informática musical. Se trata de un espacio multifuncional en el que Lucas parece querer sacar el máximo partido, sin limitarse únicamente a la música, su terreno más conocido. En cuanto a otras disciplinas, los alumnos pueden aprender baile urbano, danza clásica, sevillanas, flamenco contemporáneo, pilates o yoga, entre otras.

Entrevista a Andy y Lucas.

En su papel de director musical, Lucas González se encarga de supervisar todo lo que ocurre en las aulas. Este medio ha podido comprobar que el gaditano no se encuentra entre la plantilla de profesores del centro.

Son de amores va más allá y además de las clases regulares durante el curso, la escuela organiza talleres puntuales para los más pequeños. Por ejemplo, de cara al viernes 31 de octubre, se ofrecerá un taller de Halloween centrado en la creación de máscaras. El precio será de 20 euros para los alumnos matriculados y de 25 euros para los externos.

Los conflicos entre Andy y Lucas que terminaron con su proyecto conjunto

El trasfondo de la separación entre Andy y Lucas, tras más de veinte años de carrera conjunta, se ha visto marcado por conflictos personales y profesionales. Ambos artistas llevaban meses sin hablarse, con estilos de vida cada vez más alejados y numerosos desencuentros.

Andy y Lucas, en su concierto de despedida.

Andy, consciente de la necesidad de dar explicaciones para iniciar su nueva etapa, considera que el emotivo discurso de Lucas en el último concierto no reflejaba la realidad de su relación actual. Por su parte, Lucas ha optado por alejarse del foco mediático, desconectando su teléfono y centrando sus planes en una operación estética para su nariz y esta academia.