Receta de pollo Kung Pao: un plato típico de la cocina tradicional china que ha sabido conquistar paladares a lo largo de todo el mundo

Con su cruce entre el picante de los chiles secos y el dulzor de su salsa, este plato principal se consolida como uno de lo más populares de la gastronomía asiática

Por Sofia Avendaño

Pollo Kung Pao. (Adobe Stock)
El Pollo Kung Pao es un plato que ha conquistado paladares en todo el mundo por su combinación de sabores intensos y su textura crujiente. Su atractiva mezcla de pollo, cacahuates tostados, cebolla de verdeo y el distintivo toque picante de los chiles secos se une en una receta que resulta tan sencilla como irresistible. El secreto de su sabor está en la salsa agridulce y en los ingredientes salteados a alta temperatura, logrando ese balance único que caracteriza a la auténtica cocina china de Sichuan.

Este famoso plato tiene sus orígenes en la provincia de Sichuan, en China, y debe su nombre al gobernador Ding Baozhen, llamado con el título “Gongbao” (protector del palacio). Tradicionalmente, el Kung Pao se elabora con pechuga de pollo, cacahuates y la imprescindible pimienta de Sichuan, que aporta un leve efecto adormecedor y un delicioso matiz cítrico. Aunque su origen no es colombiano, el Pollo Kung Pao es muy apreciado en restaurantes asiáticos de ciudades como Bogotá y Medellín, ganando popularidad gracias a su adaptabilidad al gusto latinoamericano. Su versión clásica suele acompañarse con arroz blanco al vapor, aumentando la armonía de sabores.

Receta de Pollo Kung Pao

Con esta receta se obtiene un plato jugoso y lleno de contrastes entre el picante del chile, el dulzor de la salsa y el crujiente de los cacahuates. La técnica principal consiste en saltear a fuego alto para lograr una textura dorada y jugosidad en los ingredientes. El resultado es un pollo sabroso, envuelto en una salsa brillante y equilibrada, que captura la esencia de la gastronomía asiática auténtica.

Tiempo de preparación

  • Preparación: 20 minutos
  • Cocción: 10 minutos
  • Tiempo total: 30 minutos

Ingredientes

  1. 500 g de pechuga de pollo, cortada en cubos de 2 cm
  2. 1 cucharada de salsa de soja ligera
  3. 1 cucharadita de vino Shaoxing (o jerez seco)
  4. 1 cucharadita de maicena
  5. 1 ½ cucharada de salsa de soja ligera (para la salsa)
  6. 1 cucharada de salsa de soja oscura
  7. 1 cucharada de vinagre negro chino (o vinagre de arroz)
  8. 1 cucharada de azúcar
  9. 1 cucharadita de aceite de sésamo
  10. 2 cucharaditas de maicena
  11. 3 cucharadas de agua
  12. 2 cucharadas de aceite vegetal
  13. 8-10 chiles secos rojos, cortados en trozos grandes
  14. 1 cucharadita de granos de pimienta de Sichuan (opcional)
  15. 3 dientes de ajo, picados
  16. 1 trozo de jengibre (2 cm), picado
  17. 4 cebollas de verdeo, solo partes blanca y verde clara, cortadas en trozos de 2 cm
  18. 50 g de cacahuates tostados sin sal

Cómo hacer Pollo Kung Pao, paso a paso

Pollo Kung Pao. (Adobe Stock)
  1. Corta la pechuga de pollo en cubos de 2 cm.
  2. Mezcla el pollo con 1 cucharada de salsa de soja ligera, vino Shaoxing y 1 cucharadita de maicena. Deja marinar durante 15-20 minutos.
  3. Prepara la salsa mezclando 1 ½ cucharada de salsa de soja ligera, salsa de soja oscura, vinagre negro chino, azúcar, aceite de sésamo, 2 cucharaditas de maicena y agua. Reserva.
  4. Calienta el aceite en un wok (o sartén grande) a fuego medio-alto, añade los chiles secos y la pimienta de Sichuan. Saltea unos segundos, cuidando que no se quemen, para perfumar el aceite.
  5. Agrega el pollo marinado y saltea durante 2-3 minutos, hasta que cambie de color y esté casi cocido. Retira y reserva.
  6. En el mismo wok, añade más aceite si es necesario. Incorpora el ajo, el jengibre y la parte blanca de la cebolla de verdeo, salteando rápidamente para potenciar los aromas.
  7. Devuelve el pollo al wok, añade la salsa reservada y mezcla bien para que se integre y espese.
  8. Justo antes de finalizar, incorpora los cacahuates y la parte verde de la cebolla, removiendo para que el conjunto quede uniforme y brillante.
  9. Cocina 30 segundos más y retira del fuego.
  10. Sirve inmediatamente acompañado de arroz blanco.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente para 3 a 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Energía: 290-340 kcal
  • Proteína: 27-30 g
  • Grasas: 16-18 g
  • Carbohidratos: 12-15 g
  • Azúcares: 3-5 g
  • Sodio: 900-1.200 mg

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El Pollo Kung Pao puede conservarse en un recipiente hermético en la nevera por un máximo de 48 horas. Se recomienda recalentar en sartén para mantener su textura crujiente.

