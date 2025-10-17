España

Crema de castañas y setas: una receta fácil y elegante perfecta para acompañar las noches frías del otoño y el invierno

Inspirada en la tradición culinaria del norte de España y el sur de Francia, esta crema combina el dulzor natural de la castaña con el sabor umami de setas como el boletus o el níscalo

Por Sofia Avendaño

Salsa de champiñones (Adobe Stock)
En los meses fríos, pocas cosas resultan tan reconfortantes como una crema caliente y llena de sabor. La crema de castañas y setas es precisamente eso: un plato que combina el dulzor y la untuosidad de la castaña con el toque terroso y profundo de las mejores setas. Esta receta resulta ideal como primer plato otoñal, pero también funciona a la perfección en cenas ligeras o en comidas festivas donde la estacionalidad es importante.

Originaria de regiones de España y Francia donde las castañas y los hongos conviven en los bosques, esta crema de castañas y setas ha ido ganando adeptos por su sencillez y versatilidad. Entre las setas recomendadas para su elaboración destacan los boletus y champiñones, aunque variedades locales—como el robellón o níscalo—aportan matices únicos. El plato admite como maridaje un vino blanco seco o un tinto joven, que acompañe la cremosidad sin apabullar el delicado sabor de los ingredientes principales.

Receta de crema de castañas y setas

La crema de castañas y setas ofrece una textura suave y un sabor equilibrado entre dulzor y umami, gracias a la perfecta integración del fruto seco y los hongos. La técnica principal consiste en sofreír, cocer y triturar hasta alcanzar una consistencia uniforme, pudiendo ajustarse con nata o leche para mayor cremosidad. Sirviéndola caliente y decorada con hierbas frescas, resulta tan vistosa como apetitosa.

Tiempo de preparación

  • Preparación de ingredientes: 10 minutos
  • Cocción de las castañas (si son frescas): 10 minutos
  • Sofrito y cocción principal: 30 minutos
  • Triturado y acabado: 5 minutos
  • Tiempo total aproximado: 45-55 minutos

Ingredientes

  • 300 g de castañas peladas (cocidas o asadas)
  • 250 g de setas variadas (champiñones, boletus, portobello, etc.)
  • 1 puerro (solo la parte blanca)
  • 1 diente de ajo
  • 1 litro de caldo de verduras
  • 200 ml de nata líquida para cocinar (opcional)
  • 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
  • Sal al gusto
  • Pimienta al gusto
  • Tomillo o perejil fresco para decorar

Cómo hacer crema de castañas y setas, paso a paso

Crema de castañas y setas.
  1. Si usas castañas frescas, haz un corte en cada una, hiérvelas durante 10 minutos y pélalas completamente.
  2. Calienta el aceite de oliva en una cazuela grande y añade el puerro picado y el ajo. Sofríe a fuego medio hasta que estén blandos, evitando que se doren en exceso.
  3. Añade las setas limpias y troceadas. Cocina unos cinco minutos removiendo para que suelten el agua y se mezclen bien los sabores.
  4. Incorpora las castañas peladas y mezcla durante un par de minutos.
  5. Vierte el caldo de verduras y lleva a ebullición. Baja el fuego y deja cocer unos 20 minutos, comprobando que las castañas queden muy tiernas.
  6. Retira del fuego y tritura con batidora hasta conseguir una crema fina. Para una textura extra suave, puedes pasar la mezcla por un colador chino.
  7. Añade la nata líquida (si la usas), mezcla y calienta suavemente sin que llegue a hervir, ajustando de sal y pimienta al final.
  8. Sirve bien caliente, decorando con tomillo o perejil fresco y, si deseas, con láminas de setas salteadas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde para cuatro porciones como primer plato o entrada.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías aproximadas: 250 kcal
  • Proteínas: 4-5 g
  • Grasas: 10-13 g
  • Hidratos de carbono: 35-38 g
  • Fibra: 6-7 g
  • Azúcares naturales: 4-5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La crema puede conservarse refrigerada, en recipiente hermético, durante dos o tres días. Para periodos más largos, se puede congelar hasta tres meses. Se recomienda recalentar a fuego suave y añadir un poco de leche o agua si espesa demasiado.

