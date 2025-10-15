España

Crema de calabaza con colinabo y jengibre: una receta ligera rica en vitamina C, minerales y fibra

Con menos hidratos que la receta con patata, esta versión se distingue por el dulzor de la calabaza y el toque picante del jengibre, convirtiéndola en una opción única

Sofia Avendaño

Por Sofia Avendaño

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La combinación de calabaza, colinabo y jengibre crea una de las cremas más reconfortantes y llenas de matices para el otoño e invierno. Esta receta conquista por su suavidad, su color vibrante y el toque aromático y ligeramente picante que aporta el jengibre fresco. Una opción perfecta para quienes buscan una crema diferente, ideal como entrante o cena ligera.

La crema de calabaza y colinabo con jengibre tiene sus raíces en la cocina europea moderna, donde el colinabo –una raíz todavía poco conocida en algunas regiones– aporta dulzor y una textura excepcional. Marida especialmente bien con panes de semillas, croutons o incluso con un chorrito de leche de coco para potenciar las notas exóticas. Servida caliente, resulta ideal en días fríos y se adapta bien a menús vegetarianos y veganos.

Receta de crema de calabaza y colinabo con jengibre

Esta receta aprovecha la suavidad de la calabaza, el sabor ligeramente terroso del colinabo y el frescor del jengibre fresco para lograr un plato cremoso, aromático y a la vez muy saludable. La cocción lenta permite que las verduras se deshagan en el caldo hasta ser convertidas, tras el triturado, en una crema sedosa. Puede enriquecerse con un toque de leche de coco o nata para una textura aún más untuosa.

Tiempo de preparación

  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 25 minutos
  • Tiempo total: 40 minutos

Ingredientes

  1. 500 g de calabaza (butternut, cacahuete o similar)
  2. 2 colinabos medianos (aprox. 300 g)
  3. 1 cebolla mediana
  4. 1 trozo de jengibre fresco (unos 3 cm, pelado y picado)
  5. 2 dientes de ajo
  6. 750 ml de caldo de verduras
  7. 2 cucharadas de aceite de oliva
  8. Sal al gusto
  9. Pimienta al gusto
  10. Opcional: Un chorrito de leche de coco o nata
  11. Opcional: Semillas de calabaza o cilantro fresco para decorar

Cómo hacer crema de calabaza y colinabo con jengibre, paso a paso

Existen diversos tipos de calabazas,
Existen diversos tipos de calabazas, todas beneficiosas para el organismo. Foto: Jesús Tovar Sosa/Infobae
  1. Pela y corta en cubos la calabaza y el colinabo. Pica la cebolla, el ajo y el jengibre.
  2. Calienta el aceite de oliva en una olla grande a fuego medio. Añade la cebolla y saltéala hasta que quede transparente.
  3. Incorpora el ajo y el jengibre, y cocina durante dos minutos más, evitando que se quemen.
  4. Añade la calabaza y el colinabo, removiendo bien para que se impregnen de los aromáticos.
  5. Vierte el caldo de verduras sobre la mezcla, asegurándote de que cubre los ingredientes. Lleva a ebullición.
  6. Baja el fuego y cocina tapado entre 20 y 25 minutos, hasta que las verduras estén tiernas y puedas atravesarlas fácilmente con un tenedor.
  7. Retira del fuego y utiliza una batidora de mano o de vaso para triturar la sopa hasta que quede completamente cremosa. Ajusta la textura añadiendo caldo si lo deseas más líquido.
  8. Añade sal y pimienta al gusto. Incorpora leche de coco o nata si prefieres una crema más rica en textura.
  9. Sirve bien caliente, decorando con semillas de calabaza, cilantro fresco picado o incluso un chorrito de aceite de oliva virgen extra para realzar el sabor.

Consejos clave:

  • Saltea bien la cebolla al inicio para aportar dulzor.
  • Cocina tapado para conservar el vapor y la cremosidad.
  • Tritura hasta obtener una textura perfectamente lisa.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente cuatro porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Bajo contenido calórico (aproximadamente 90-120 kcal por porción)
  • Rica en fibra
  • Alta en vitamina A y vitamina C
  • Bajo contenido de grasa
  • Fuente de antioxidantes

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La crema puede conservarse en el refrigerador, en un recipiente hermético, durante tres a cuatro días. También admite congelación hasta por un mes, aunque se recomienda removerla o batirla bien al recalentar para recuperar su textura original.

