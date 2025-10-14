España

José Luis Cidón, doctor: “El ayuno intermitente no está diseñado para perder peso, aunque ayuda. Reduce la inflamación y regenera la microbiota intestinal”

El especialista en Ciencias Biológicas destaca los beneficios celulares del ayuno prolongado, como la activación de la autofagia y la mejora del bienestar general, especialmente en adultos y deportistas

Sofia Avendaño

Por Sofia Avendaño

Guardar
(Freepik)
(Freepik)

En los últimos años, el ayuno intermitente —también conocido como fasting— ha ganado popularidad más allá del ámbito nutricional, especialmente entre deportistas de élite, profesionales de la salud y personas interesadas en los beneficios celulares del organismo. Lejos de ser solo una tendencia pasajera, esta práctica está íntimamente relacionada con un proceso biológico clave: la autofagia.

Según el National Cancer Institute de Estados Unidos, la autofagia es el “proceso por el que la célula descompone y destruye proteínas viejas, dañadas o anormales, y otras sustancias en su citoplasma. Los productos de la descomposición se reciclan para funciones celulares importantes, en especial durante períodos de estrés o ayuno. La autofagia también ayuda a destruir virus y bacterias que causan infección y quizás impida que las células normales se vuelvan cancerosas”.

Este proceso, esencial para el mantenimiento de la salud celular, se activa de forma natural en situaciones de estrés metabólico, como el ayuno prolongado. En una entrevista concedida al portal Zen del diario El Mundo, el doctor en Ciencias Biológicas José Luis Cidón Madrigal explicaba: “La autofagia aparece gradualmente cuando haces un ayuno de más de 13 horas”.

“El ayuno produce autofagia, un proceso metabólico”

Fuente: OSPAT
Fuente: OSPAT

Lejos de centrarse exclusivamente en la pérdida de peso, Cidón aclaraba que “el ayuno intermitente no está diseñado para perder peso, aunque ayuda. Es más interesante porque reduce la inflamación y regenera la microbiota intestinal. Y lo más importante de todo: produce autofagia, un proceso metabólico en el que las células se reciclan y desechan sus componentes disfuncionales, hasta el extremo de eliminar incluso células precancerosas”.

De los diferentes modelos existentes de ayuno intermitente, el especialista destacaba uno como el más accesible: “El más sencillo es el que consiste en comer 8 horas y ayunar 16 de las 24 que tiene el día”. Este esquema, conocido como 16:8, se ha convertido en uno de los más populares gracias a su practicidad y beneficios documentados.

Más allá de los efectos celulares, Cidón subrayaba también las mejoras cognitivas y hormonales asociadas al ayuno: “Otro de los efectos es la reducción de la fatiga mental, aumentando la concentración. También cuando no cenas y evitas los carbohidratos de índice glucémico elevado, que bloquean la hormona de crecimiento, te levantas con menos peso por la mañana y con los órganos regenerados”.

Tener en cuenta el asesoramiento clínico

El especialista vinculaba también la práctica con el envejecimiento: “Con la edad hay además una disminución de la autofagia y un aumento del daño acumulado, generalmente por los radicales libres. Esto nos lleva a un mayor riesgo de enfermedades crónicas”.

No obstante, advertía que el ayuno intermitente no debe aplicarse de forma indiscriminada ni sin asesoramiento: “Lo ideal siempre es contactar con un profesional sanitario, porque muchas veces los ayunos intermitentes son pautados por nutricionistas y quién mejor que un médico va a comprender perfectamente la bioquímica del cuerpo. Hay que personalizarlo y que se recomiende a cada paciente de forma individualizada el tipo de ayuno intermitente más adecuado con su forma de vida, sus patologías y hasta con qué frecuencia realizarlo”.

Respecto a su creciente uso entre deportistas, Cidón ofrecía una visión crítica sobre ciertos hábitos nutricionales en el deporte de alto rendimiento: “Habría que estudiar cada caso, pero muchos deportistas dan importancia a estar comiendo continuamente carbohidratos, mucha pasta refinada que aporta picos de insulina. Inicialmente van a tener mucha energía, pero inmediatamente la insulina pega una bajada y se produce una hipoglucemia y, como consecuencia, cansancio”.

En un contexto donde la salud celular y el bienestar integral cobran cada vez más protagonismo, la autofagia aparece como una de las piezas clave del rompecabezas. Y el ayuno intermitente, bien pautado y con asesoramiento profesional, se consolida como una herramienta prometedora, no solo para vivir más, sino también para vivir mejor.

Temas Relacionados

Ayuno intermitentePérdida de pesoMicrobiota intestinalMicrobiotaNutriciónNutrición EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Receta de hamburguesas de pollo caseras, el paso a paso más fácil para hacerlas desde cero

Estas hamburguesas pueden disfrutarse solas, como proteína principal acompañada de una ensalada para una cena ligera, o dentro de un pan y servidas con patatas fritas para un homenaje delicioso

Receta de hamburguesas de pollo

Un albañil con cirrosis hepática pierde la incapacidad absoluta porque el tribunal considera que aún puede desempeñar oficios de esfuerzo leve o moderado

En su resolución, los magistrados destacan que el trasplante hepático realizado en junio de 2022 había tenido un efecto claramente positivo en la función hepática del afectado

Un albañil con cirrosis hepática

El Gobierno convertirá ocho antiguas cárceles en 1.332 viviendas públicas

La ministra de Vivienda ha anunciado que el Sepes absorberá suelos penitenciarios para construir hogares protegidos en diferentes ciudades españolas

El Gobierno convertirá ocho antiguas

Rafa Nadal y Mery Perelló comparten por primera vez una fotografía junto a sus dos hijos

El matrimonio dio la bienvenida a su segundo hijo, Miquel, el pasado mes de agosto

Rafa Nadal y Mery Perelló

Rescatan en el interior de un congelador a dos ancianos de 85 y 77 años afectados por la DANA Alice en Tarragona

Su vivienda quedó anegada por la inundación de un barranco cercano, por lo que los bomberos utilizaron el arcón vacío para trasladarlos a un lugar seguro

Rescatan en el interior de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un albañil con cirrosis hepática

Un albañil con cirrosis hepática pierde la incapacidad absoluta porque el tribunal considera que aún puede desempeñar oficios de esfuerzo leve o moderado

Ayuso responde al “tono machito” de Sánchez y reitera su rechazo al registro de médicos objetores del aborto

Condenan a la Universidad Complutense por no permitir a una profesora acudir al trabajo con su perra, medida que le ayudaba con su depresión

‘O aportas o apartas’: Feijóo presenta su plan de inmigración contra el “descontrol” del Gobierno y el “discurso del miedo” de Vox

Un coche patrulla de la Ertzaintza se subasta en Zaragoza: la oferta actual es de 350 euros y pueden verse las pegatinas arrancadas

ECONOMÍA

El Gobierno convertirá ocho antiguas

El Gobierno convertirá ocho antiguas cárceles en 1.332 viviendas públicas

Estos son los ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

No más errores al realizar una transferencia: el titular es obligatorio y deberá ser verificado antes de aceptar la emisión del dinero

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 1

DEPORTES

‘El Langui’ logra oro y

‘El Langui’ logra oro y bronce en boccia en su debut internacional con España y sueña con los Juegos Paralímpicos

Cuánto dinero tiene Cristiano Ronaldo: una máquina de facturar muy diferente a la de leyendas como Roger Federer o Michael Jordan

Los 10 seleccionadores mejor pagados: Luis de la Fuente no aparece y Uzbekistán está entre los primeros puestos

El inesperado ganador del Masters 1.000 de Shanghái: venció a su primo en la final y recaudó más dinero que en toda su carrera

Este circuito de carreras de Aspen se vende por casi 20 millones de euros: “Es una pizarra en blanco para el comprador visionario”