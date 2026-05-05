Francia urge al G7 a romper el “casi monopolio” de China en tierras raras: “Es necesario que podamos contar los unos con los otros”

El ministro de Comercio Internacional francés, Nicolas Forissier, urge al G7 a romper el “casi monopolio” de China en tierras raras. (Montaje Infobae con imágenes de Reuters y Canva)

Francia ha llamado a los socios del G7 a actuar de forma colectiva ante lo que el ministro de Comercio Internacional galo, Nicolas Forissier, ha descrito como un “casi monopolio” de China en la producción y tratamiento de tierras raras y minerales críticos.

Justo antes de la reunión ministerial sobre comercio del G7 que va a tener lugar este martes en París, Forissier ha afirmado que “no logramos construir un modelo económico lo suficientemente sólido y resiliente frente a, digamos las cosas como son, una situación de casi monopolio por parte de China, que actualmente produce, recicla y vende cerca del 80% de las tierras raras”. “Por lo tanto, es necesario que podamos contar los unos con los otros”, ha señalado el ministro en un encuentro organizado por la patronal francesa Medef (Movimiento de Empresas de Francia).

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Las tierras raras son materiales indispensables para la fabricación de motores de coches eléctricos, aerogeneradores y pantallas táctiles, entre otros productos de alto valor tecnológico y económico. La dependencia del mundo occidental de la producción china de estos recursos centra desde hace años el debate sobre la autonomía estratégica de las grandes economías.

Acercamiento con Washington

Forissier también ha abordado la relación con Estados Unidos en materia de minerales críticos, y ha expresado su deseo de alcanzar una posición común con Washington: “Estamos trabajando y debatiendo eficazmente con nuestros amigos estadounidenses, quienes han lanzado su propia iniciativa sobre estos temas con los que debemos, a la vez, colaborar y, así lo espero, converger”. “Este trabajo no debe quedarse en un simple intercambio político o entre administraciones”, ha señalado el ministro francés.

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¿Qué son los minerales de tierras raras y por qué son importantes?

La reunión organizada por el Medef ha congregado a representantes de los siete países que integran el G7 —Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá— más la Unión Europea, aunque el responsable de Comercio Internacional de Estados Unidos, Jamieson Greer, no ha estado presente de forma física. Greer participó a través de un vídeo grabado previamente en el que subrayó que la política comercial de la administración de Donald Trump responde a prioridades de “política doméstica”, orientadas a combatir problemas como la desindustrialización del país.

Canadá, el único del G7 con todos los minerales clave de la OTAN

Canadá sí ha tenido representación presencial. Su ministro de Comercio Internacional, Maninder Sidhu, ha destacado el papel de su país en el suministro global de materiales estratégicos. “Canadá está ayudando a construir las cadenas de suministro de minerales críticos de las que dependen las economías del mundo: litio, cobalto, níquel y cobre”, afirmó Sidhu, quien añadió que Canadá es “el único socio del G7 y miembro de la OTAN que posee los 12 minerales críticos identificados por la OTAN como esenciales para la defensa”.

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Esta reunión es la primera de varias que se irán sucediendo dentro del marco de la ronda de encuentros del G7 previos a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que está previsto que se celebre en Évian, en el sureste de Francia, entre el 16 y el 17 de junio.

Noticia elaborada con información de EFE.

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