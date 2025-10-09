España

Avance en la lucha contra la fatiga crónica: desarrollan el primer análisis de sangre para detectarla

Se trata de la primera prueba diagnóstica para esta enfermedad crónica que afecta a millones de personas en el mundo

Lydia Hernández Téllez

Por Lydia Hernández Téllez

Guardar
Imagen de archivo de un
Imagen de archivo de un análisis de sangre. (iStock)

Científicos de la Universidad de East Anglia y Oxford Biodynamics han logrado desarrollar con éxito un análisis de sangre capaz de diagnosticar el síndrome de fatiga crónica, también conocido como encefalomielitis miálgica (EM/SFC). El estudio, publicado en el Journal of Translational Medicine esta semana, logra distinguir con alta precisión a los pacientes que padecen este síndrome de personas sanas.

La fatiga crónica es una enfermedad debilitante y compleja que afecta a millones de personas en el mundo y a entre 120.000 y 200.000 personas en España, según estimaciones de la Asociación de pacientes de Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica-Encefalomielitis Miálgica y Sensibilidad Química Múltiple de la Comunidad de Madrid (Afribrom). Pese a su gran extensión, se trata de una afección poco comprendida y que carecía, hasta ahora, de diagnósticos fiables.

El equipo británico, liderado por Dmitri Pshezhetskiy y Ewan Hunter, ha logrado desarrollar una prueba con una precisión del 96% para quienes viven con fatiga crónica, un avance que esperan que pueda allanar el camino para otras enfermedades, como el Covid persistente.

“El EM/SFC es una enfermedad grave y a menudo incapacitante que se caracteriza por una fatiga extrema que no se alivia con el descanso. Sabemos que algunos pacientes informan que los ignoran o incluso les dicen que su enfermedad ‘está solo en su cabeza’”, ha explicado el profesor Pshezhetskiy en un comunicado. “Queríamos ver si podíamos desarrollar un análisis de sangre para diagnosticar la enfermedad, ¡y lo hicimos!“, ha celebrado.

Un patrón único de ADN

El trabajo se centró en analizar muestras de sangre de 47 pacientes con EM/SFC severo y 61 controles sanos de edad similar. Utilizando la tecnología EpiSwitch®, que permite examinar cómo se pliega el ADN, los investigadores identificaron un conjunto de 200 biomarcadores epigenéticos capaces de diferenciar a los pacientes con EM/SFC. “El síndrome de fatiga crónica no es una enfermedad genética con la que se nace. Por eso, el uso de marcadores epigenéticos EpiSwitch —que pueden cambiar a lo largo de la vida, a diferencia del código genético fijo— fue clave para alcanzar este alto nivel de precisión", explicó el director científico de Oxford Biodynamics, Alexandre Akoulitchev.

Episodio: Síndrome de fatiga crónica.

A través del análisis, el equipo descubrió un patrón único que aparece consistentemente en personas con EM/SFC y que no se observa en personas sanas. El test, denominado EpiSwitch®CFS, alcanzó una sensibilidad del 92% y una especificidad del 98% en una cohorte de validación independiente, lo que significa que puede detectar la enfermedad en la gran mayoría de los casos y descartar falsos positivos con gran fiabilidad.

“Este es un avance significativo”, afirmó el profesor Pshezhetskiy, pues “por primera vez, contamos con un análisis de sangre sencillo que puede identificar con fiabilidad la EM/SFC, lo que podría transformar la forma en que diagnosticamos y tratamos esta compleja enfermedad”. El análisis de sangre permite además “comprender las vías biológicas implicadas en el EM/SFC”, lo que “abre la puerta al desarrollo de tratamientos específicos y a la identificación de qué pacientes podrían beneficiarse más con terapias específicas”, según el investigador principal.

Temas Relacionados

Síndrome de Fatiga CrónicaCienciaEnfermedades y medicamentosEnfermedades y medicamentos EspañaEspaña-SaludEspaña Noticias

Últimas Noticias

Un abuelo de 69 años roba en una tienda para reencontrarse con su nieto en prisión

El hombre entró con un rifle y exigió acceso a la caja registradora

Un abuelo de 69 años

Números ganadores del Super Once del Sorteo 1

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Números ganadores del Super Once

Alba Gómez, experta en salud capilar: “Peinarte con el pelo mojado es un error”

La experta ofrece consejos para tener una melena sana y exuberante

Alba Gómez, experta en salud

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Como cada jueves, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once: combinación

El Puerto de Barcelona recibirá tres buques de la Armada para participar en el Salón Náutico: llegarán dos cazaminas y una fragata

Se trata de uno de los eventos más importantes del sector, con cerca de 500 embarcaciones

El Puerto de Barcelona recibirá
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Puerto de Barcelona recibirá

El Puerto de Barcelona recibirá tres buques de la Armada para participar en el Salón Náutico: llegarán dos cazaminas y una fragata

Una empresa denuncia un robo y pide 48.224 euros a su aseguradora: no tendrá que pagarlo porque no se pudo demostrar que el delito realmente ocurriera

Francisco Rius, inspector jefe de la policía, sobre los menores de 14 años: “Hagan lo que hagan, no van a cometer un delito”

Así será el desfile del 12 de Octubre: horario y recorrido, la posibilidad de lluvia o los 3800 militares

Una mujer intenta mantener la pensión compensatoria que le pagaba su exmarido, pero la Justicia lo rechaza porque tiene una nueva relación

ECONOMÍA

Números ganadores del Super Once

Números ganadores del Super Once del Sorteo 1

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Yolanda Díaz ampliará a 10 días el permiso por fallecimiento y creará uno nuevo para cuidados paliativos

Unos ancianos donan la vivienda a su hijo y su otra hija le acusa de estar vaciando sus pensiones para reformarla: 857 euros cada mes

“Ningún sindicato en Suecia deja que un trabajador gane menos de 2.150 euros al mes”: un economista lo explica

DEPORTES

Jugó en el Atlético de

Jugó en el Atlético de Madrid o el Valencia, su rodilla no le permitió seguir y ahora es inversor inmobiliario: “Tuve que buscar otras fuentes de ingresos”

Cristiano Ronaldo se convierte en el primer y único futbolista multimillonario: de dónde viene su fortuna

Piqué vuelve a cargar contra los árbitros durante un partido del Andorra: “Esto es una puta vergüenza”

Un exjugador del Real Madrid muestra su apoyo a Israel, país en el que jugó unos años: “Estoy orgulloso de amar y ser amado por el pueblo israelí”

Una campeona de heptatlón denuncia a su exentrenador por abuso sexual: “Me pidió que me quitara el sujetador”