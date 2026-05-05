Fernando Simón apuesta por una “salida razonable” al crucero con hantavirus: “A priori, las personas del barco no son de riesgo para nadie”

Fernando Simón en una imagen de archivo. (Isaac Buj / Europa Press)

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha señalado esta mañana que “a priori, a no ser que aparezca algún caso nuevo, las personas que van en el barco no son de riesgo para nadie”, en relación con el crucero afectado por un brote de hantavirus.

El buque, que se encuentra actualmente en Cabo Verde, partirá sin casos. Actualmente ya está prevista la evacuación de tres personas con sintomatología hacia los Países Bajos. Según ha comunicado el Ministerio de Sanidad, la propuesta actual contempla evacuar en Cabo Verde a todas las personas contagiadas, de modo que el barco pueda continuar su ruta sin necesidad de escala en Canarias, salvo que aparezcan nuevos casos durante el trayecto.

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En este sentido, en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, Simón ha reiterado que, si fuera necesario evacuar a algún pasajero, “obviamente habrá que sacarlo del barco y atenderlo en los sistemas sanitarios”. Además, ha destacado que “afortunadamente, en Canarias existe una unidad de tratamiento de alto nivel para pacientes infecciosos de riesgo”.

De cara a una posible llegada a España, el responsable del CCAES ha recordado que existen mecanismos sanitarios específicos de control en puertos y aeropuertos, dependientes de la Dirección General de Sanidad Exterior del Ministerio de Sanidad y de las delegaciones del Gobierno. Por ello, ha insistido en que “si llega el barco a Canarias llegará sin enfermos”, y que, en ese caso, “lo único que hay que hacer es darles un seguimiento adecuado para asegurarnos que no desarrollen síntomas y que puedan ser personas de un riesgo muy limitado para otros”.

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Tres personas han muerto y otras tres presentan síntomas por un posible brote de hantavirus a bordo del crucero Hondius, que partió de Argentina. A la embarcación se le ha denegado el desembarco en Cabo Verde y ahora se dirige a Canarias.

No habría una cuarentena en el barco, según Simón

Unas horas después, en declaraciones recogidas por Efe antes de asistir a un acto en la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona, Fernando Simón ha abogado por dar una “salida razonable” a la crisis del crucero afectado por casos de hantavirus. Esta estrategia pasaría por evacuar únicamente a los enfermos o personas sintomáticas, sin necesidad de imponer una cuarentena al resto del pasaje en puerto.

El responsable del CCAES ha explicado que el objetivo es repatriar a las personas que han dado positivo desde Cabo Verde, donde actualmente se encuentra atracado el buque. Según ha señalado, si se lleva a cabo la evacuación prevista, el crucero quedaría sin casos y, por tanto, “sin riegos”. No obstante, no ha concretado cuál será el destino final del barco: “Sea en Holanda, sea en España o sea en Europa tenemos que dar la salida más humana y razonable a este problema”.

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Además, Simón ha descartado que, en caso de llegada a puerto, sea necesaria una cuarentena prolongada como la aplicada durante la pandemia de coronavirus: “No podemos tener encerradas a 147 personas en un barco”, ha subrayado.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, en una imagen de archivo. (Isaac Buj / Europa Press)

En relación con la transmisión del hantavirus, ha explicado que el contagio entre personas es “muy raro”, aunque no imposible en situaciones de contacto estrecho con un caso confirmado: “Si es un contacto muy estrecho y cercano, y más con un caso confirmado, seguramente pueda pasar”, ha precisado, si bien ha insistido en que “no es lo habitual”.

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Asimismo, ha considerado que la percepción de riesgo es superior a la real y que la alarma está amplificada por la cobertura mediática. Simon ha pedido “calmar las aguas” y permitir que la coordinación sanitaria actúe con normalidad, recordando además que no es la primera vez que se gestiona un episodio similar en un barco.